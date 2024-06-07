1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
В тренде
Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Популярное предложение
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
Узнайте историю святынь Дивеево и Арзамаса, посетите монастырь и источник Серафима Саровского. Путешествие наполнено духовностью и историей
Начало: У вашего отеля в историческом центре Нижнего Новго...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 350₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сокровенное Дивеево (на вашем авто): индивидуальная экскурсия
Посетите Дивеевский монастырь и узнайте его историю. Оцените святыни, такие как Троицкий собор и Казанский собор. Заедьте в Арзамас по пути
Начало: Площадь горького
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
Закрытый город Арзамас, святые места Дивеева и источник Серафима Саровского
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Нижнего Новгорода - в легендарное Дивеево
Посетить знаменитый на всю страну монастырь и окунуться в святые источники
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дивеевские Свет и Радость
Насыщенное знакомство со святыми местами, посещение женской обители и заезд в окрестности Дивеева
Начало: в вашем отеле в Нижнем Новгороде
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
15 400₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Дивеево и Арзамас: паломничество к четвертому уделу Божией Матери
Погрузитесь в атмосферу святости и мира, посетив уникальные духовные святыни Дивеево и Арзамаса в сопровождении опытного гида
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 07:45
10 июня в 07:45
2 400₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия к святыням Дивеево и в «закрытый» город Арзамас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дивное Дивеево
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дивеево - православная Мекка России
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 17 100₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 июня 2024Чудесная поездка и опытным душевным экскурсоводом Натальей Андреевной. Любит свой край, много знает о его истории и его людях. Команда
- ЕЕлена6 июня 2024Все отлично, рекомендую. Гид Галина - специалист высокого уровня!!!
- ООксана5 июня 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, и про Дивеево. Заезжали на
- ССветлана4 июня 2024Огромная благодарность Василию за экскурсию в Дивеево!!! Просто невероятный гид с огромными познаниями и такой теплой любовью к своему родному
- ЛЛюдмила30 мая 2024Благодарю тур. фирму Спутник, за очень доступные по ценам экскурсии и доброжелательное отношение к туристам. Ездили от вас в Дивеево
- HHi+7988126 мая 2024Очень интересная экскурсия. Жаль, что совсем не было свободного времени в Арзамасе. Благодаря подробному рассказу экскурсовода в Дивеево все успели посмотреть. Все понравилось.
- ЛЛюбовь17 мая 2024Ездили 16 мая в Дивеево с Еленой. Очень доброжелательный и интересный человек. Везде нас привезла, всё показала и рассказала не
- ААнна11 мая 2024Очень понравилась индивидуальная экскурсия в Дивеево с заездом в Арзамас в сопровождении экскурсовода Лии Петровны и водителя Ивана. Вся информация
- ВВера9 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Елене за прекрасную индивидуальную экскурсию в Дивеево и Арзамас, которую мы заказывали для своих пожилых
- ООльга7 мая 2024Самые светлые впечатления от экскурсии. Дивеево, Арзамас, история нижегородского края в деталях и без лишних "тяжелых" деталей. Спасибо Борису за внимательное отношение и комфортное путешествие. До новых встреч.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Серафимо-Дивеевский монастырь»
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