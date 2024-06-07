Экскурсии в Серафимо-Дивеевский монастырь

Найдено 10 экскурсий в категории «Серафимо-Дивеевский монастырь» в Нижнем Новгороде, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
27 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400 за человека
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
42 отзыва
Популярное предложение
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
Узнайте историю святынь Дивеево и Арзамаса, посетите монастырь и источник Серафима Саровского. Путешествие наполнено духовностью и историей
Начало: У вашего отеля в историческом центре Нижнего Новго...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 350 за всё до 6 чел.
Сокровенное Дивеево (на вашем авто)
Индивидуальная
12 часов
35 отзывов
Сокровенное Дивеево (на вашем авто): индивидуальная экскурсия
Посетите Дивеевский монастырь и узнайте его историю. Оцените святыни, такие как Троицкий собор и Казанский собор. Заедьте в Арзамас по пути
Начало: Площадь горького
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500 за всё до 10 чел.
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
Закрытый город Арзамас, святые места Дивеева и источник Серафима Саровского
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
17 000 за всё до 3 чел.
Из Нижнего Новгорода - в легендарное Дивеево
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Из Нижнего Новгорода - в легендарное Дивеево
Посетить знаменитый на всю страну монастырь и окунуться в святые источники
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
18 000 за всё до 5 чел.
Дивеевские Свет и Радость
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Дивеевские Свет и Радость
Насыщенное знакомство со святыми местами, посещение женской обители и заезд в окрестности Дивеева
Начало: в вашем отеле в Нижнем Новгороде
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
15 400 за всё до 4 чел.
Дивеево и Арзамас - «четвертый удел Божией Матери»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
837 отзывов
Популярное предложение
Дивеево и Арзамас: паломничество к четвертому уделу Божией Матери
Погрузитесь в атмосферу святости и мира, посетив уникальные духовные святыни Дивеево и Арзамаса в сопровождении опытного гида
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 07:45
10 июня в 07:45
2 400 за человека
Экскурсия к святыням Дивеево и в «закрытый» город Арзамас
Индивидуальная
12 часов
41 отзыв
Экскурсия к святыням Дивеево и в «закрытый» город Арзамас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 500 за всё до 5 чел.
Дивное Дивеево
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Дивное Дивеево
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 16 000 за всё до 4 чел.
Дивеево - православная Мекка России
Индивидуальная
10 часов
15 отзывов
Дивеево - православная Мекка России
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 17 100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Чудесная поездка и опытным душевным экскурсоводом Натальей Андреевной. Любит свой край, много знает о его истории и его людях. Команда
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    пошла навстречу и на обратном пути завезла нас с супругом на вокзал в Арзамасе. Мы побывали и в дивном Дивеево, и успели на поезд. Спасибо огромное за все.

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Все отлично, рекомендую. Гид Галина - специалист высокого уровня!!!
  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, и про Дивеево. Заезжали на
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    источник Серафима. Не понравился обед. Советую брать экскурсию без обеда, т. к. поесть можно и на территории храма и рядом. А с обедом потеряете 50 минут, которые так важны для нахождения в таком месте.

    Экскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, иЭкскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, иЭкскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, иЭкскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, иЭкскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, и
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
    Огромная благодарность Василию за экскурсию в Дивеево!!! Просто невероятный гид с огромными познаниями и такой теплой любовью к своему родному
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    краю!!! Мы полюбили Ваши места благодаря Вам!!! Огромное спасибо!!! Имея большой опыт поездок, мы говорим Вам, Вы лучший!!! Удачи Вам и всего самого самого доброго!!!

  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Дивеево и Арзамас - «четвертый удел Божией Матери»
    Благодарю тур. фирму Спутник, за очень доступные по ценам экскурсии и доброжелательное отношение к туристам. Ездили от вас в Дивеево
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    с заездом в Город Арзамас. Экскурсовод Марина всю дорогу рассказывала о достопримечательностях Нижнего Новгорода и об Дивеевском 4 уделом Божей Матери. Всё было очень интересно и красиво! Посетить намоленное место и поклониться святым мощам Серафима Саровского - это было самое сокровенное моё желание. Я посетила замечательный край и исторические места своей Родине. Большое всем спасибо! Обязательно воспользуюсь вашими услугами в сфере туризма.

  • H
    Hi+79881
    26 мая 2024
    Дивеево и Арзамас - «четвертый удел Божией Матери»
    Очень интересная экскурсия. Жаль, что совсем не было свободного времени в Арзамасе. Благодаря подробному рассказу экскурсовода в Дивеево все успели посмотреть. Все понравилось.
  • Л
    Любовь
    17 мая 2024
    Дивное Дивеево
    Ездили 16 мая в Дивеево с Еленой. Очень доброжелательный и интересный человек. Везде нас привезла, всё показала и рассказала не
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    торопясь, с удовольствием. Очень довольны поездкой! Спасибо Елене!!! Рекомендую! Какой-то странный отзыв: фото почему-то не моё, многое в вопросниках не загружается. Это не к Елене относится, а к сайту

  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Экскурсия к святыням Дивеево и в «закрытый» город Арзамас
    Очень понравилась индивидуальная экскурсия в Дивеево с заездом в Арзамас в сопровождении экскурсовода Лии Петровны и водителя Ивана. Вся информация
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    очень интересно рассказана. Иван очень вежливый и внимательный водитель. Поездка расчитанная на весь день пролетела как один миг с такими великолепными соправождающими проходит на одном дыхании. Огромное спасибо за доставленное удовольствие. Желаем вам процветания и успехов в работе.

  • В
    Вера
    9 мая 2024
    Дивеево - православная Мекка России
    Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Елене за прекрасную индивидуальную экскурсию в Дивеево и Арзамас, которую мы заказывали для своих пожилых
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    родителей. Только в этой команде мы получили то, что искали: прекрасную организацию, внимание к клиентам, профессиональное владение своим делом. Василий и Елена постоянно были на связи, оперативно отвечали на все вопросы, поэтому за родителей мы были спокойны. Спасибо, успехов вам и благодарных клиентов! С удовольствием будем рекомендовать вас своим друзьям.

  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Дивеевские Свет и Радость
    Самые светлые впечатления от экскурсии. Дивеево, Арзамас, история нижегородского края в деталях и без лишних "тяжелых" деталей. Спасибо Борису за внимательное отношение и комфортное путешествие. До новых встреч.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Серафимо-Дивеевский монастырь»

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  1. Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
  2. Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
  3. Сокровенное Дивеево (на вашем авто)
  4. В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
  5. Из Нижнего Новгорода - в легендарное Дивеево
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