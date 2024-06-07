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с заездом в Город Арзамас. Экскурсовод Марина всю дорогу рассказывала о достопримечательностях Нижнего Новгорода и об Дивеевском 4 уделом Божей Матери. Всё было очень интересно и красиво! Посетить намоленное место и поклониться святым мощам Серафима Саровского - это было самое сокровенное моё желание. Я посетила замечательный край и исторические места своей Родине. Большое всем спасибо! Обязательно воспользуюсь вашими услугами в сфере туризма.