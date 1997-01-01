Четыре места на Земле Пресвятая Богородица взяла под особое Свое покровительство. Это Ее земные жребии, или земные уделы, − Иверия (Грузия), Афон (Греция), Киев (Украина) и Дивеево (Россия). На экскурсию ⛳ в этот Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь мы и отправимся. По воле и указанию Самой Царицы Небесной на месте этом основан монастырь, здесь же находятся мощи одного из наиболее почитаемых Святых Серафима Саровского. Несколько источников со Святой водой и купелями