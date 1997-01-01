  1. Россия
  2. Экскурсии

Дивеево + Арзамас. Экскурсия в Четвертый Удел Богородицы на Земле и уездный интересный "закрытый" город - столицу лука и гусей

Нижегородский П.
Нижегородский П. – Гид из Нижнего Новгорода
Дивеево + Арзамас.

Экскурсия в Четвертый Удел Богородицы на Земле и уездный интересный "закрытый" город - столицу лука и гусей
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Однодневная
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏛История и архитектура
  • 🚘Услуги трансфера
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 10 500 ₽ за экскурсию

    Заказать трансфер
Дивеево + Арзамас. Экскурсия в Четвертый Удел Богородицы на Земле и уездный интересный "закрытый" город - столицу лука и гусей
Дивеево + Арзамас. Экскурсия в Четвертый Удел Богородицы на Земле и уездный интересный "закрытый" город - столицу лука и гусей

Что вы увидите

  • Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
  • Канавка Пресвятой Богородицы
  • Троицкий Собор с мощами Серафимо-Саровского, Святой Источник Серафима Саровского (если открыт)
  • Источники Казанский, Пантелеимоновский и в честь иконы Божией Матери «Умиление» в селе Дивеево
  • Если Вы заказали экскурсию в Арзамас - древний город с богатой и славной историей:
  • уникальный Воскресенский Собор с фресками в коричнево-бежевых тонах, достойный любой столицы мира!
  • улица деревянных 2х этажных особняков с деревянными колоннами, смотровая площадка
  • памятник Ступину- основателю первой в провинции художественной школы
  • улица Прогонная, по которой когда-то гнали "лапчатых" гусей в Москву к царскому двору - здесь и узнаем откуда пошло выражение "Гусь лапчатый" - памятник этому Гусю тоже здесь
  • дом-музей детского писателя Аркадия Гайдара
  • Единственный в России Музей Патриаршенства
  • Дом-музей, где М. Горький отбывал ссылку
  • История картины Перова "Тройка" и счастливое появление в Арзамасе водопровода
  • Мы посетим Свято-Николаевский женский монастырь с чудотворной иконой Божией Матери »Избавление от бед страждущих» (когда-то в 1997 году в сарае нашли черную доску, с трудом напоминавшую икону, стали молиться и через несколько лет икона начала светлеть, проявляться и совершать много чудес)
Четыре места на Земле Пресвятая Богородица взяла под особое Свое покровительство. Это Ее земные жребии, или земные уделы, − Иверия (Грузия), Афон (Греция), Киев (Украина) и Дивеево (Россия). На экскурсию ⛳ в этот Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь мы и отправимся. По воле и указанию Самой Царицы Небесной на месте этом основан монастырь, здесь же находятся мощи одного из наиболее почитаемых Святых Серафима Саровского. Несколько источников со Святой водой и купелями
Что входит
  • Услуги гида и тарнспорт - Дивеево
Что не входит
  • Экскурсия по Арзамасу +1500руб - по желанию
Начало и место завершения
🚩 удобное для туриста место в городе
Дивеево + Арзамас. Экскурсия в Четвертый Удел Богородицы на Земле и уездный интересный "закрытый" город - столицу лука и гусей
Дивеево + Арзамас. Экскурсия в Четвертый Удел Богородицы на Земле и уездный интересный "закрытый" город - столицу лука и гусей
Дивеево + Арзамас. Экскурсия в Четвертый Удел Богородицы на Земле и уездный интересный "закрытый" город - столицу лука и гусей
Дивеево + Арзамас. Экскурсия в Четвертый Удел Богородицы на Земле и уездный интересный "закрытый" город - столицу лука и гусей
Дивеево + Арзамас. Экскурсия в Четвертый Удел Богородицы на Земле и уездный интересный "закрытый" город - столицу лука и гусей

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Нижегородский П.
Нижегородский П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Нижегородский П. проводит ещё 1 экскурсию

Гороховец - город-музей под открытым небом
10 000
8 часов
Гороховец - город-музей под открытым небом

Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
600
3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
386 отзывов
Мистика и история Нижнего Новгорода
От 1 800
3 часа
Мистика и история Нижнего Новгорода
357 отзывов
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
От 3 640
3 часа
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
196 отзывов
Живой рассказ о городе и людях, которые на него повлияли, на прогулке по знаковым местам
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
От 3 900
3 часа
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
189 отзывов
Экскурсия по историческим, архитектурным и религиозным достопримечательностям города
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
От 2 599
2 часа
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
98 отзывов
Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля
Нижегородский Кремль и другие бренды города
От 2 600
2 часа
Нижегородский Кремль и другие бренды города
98 отзывов
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах — на обзорной прогулке