Троицкий Собор с мощами Серафимо-Саровского, Святой Источник Серафима Саровского (если открыт)
Источники Казанский, Пантелеимоновский и в честь иконы Божией Матери «Умиление» в селе Дивеево
Если Вы заказали экскурсию в Арзамас - древний город с богатой и славной историей:
уникальный Воскресенский Собор с фресками в коричнево-бежевых тонах, достойный любой столицы мира!
улица деревянных 2х этажных особняков с деревянными колоннами, смотровая площадка
памятник Ступину- основателю первой в провинции художественной школы
улица Прогонная, по которой когда-то гнали "лапчатых" гусей в Москву к царскому двору - здесь и узнаем откуда пошло выражение "Гусь лапчатый" - памятник этому Гусю тоже здесь
дом-музей детского писателя Аркадия Гайдара
Единственный в России Музей Патриаршенства
Дом-музей, где М. Горький отбывал ссылку
История картины Перова "Тройка" и счастливое появление в Арзамасе водопровода
Мы посетим Свято-Николаевский женский монастырь с чудотворной иконой Божией Матери »Избавление от бед страждущих» (когда-то в 1997 году в сарае нашли черную доску, с трудом напоминавшую икону, стали молиться и через несколько лет икона начала светлеть, проявляться и совершать много чудес)
Четыре места на Земле Пресвятая Богородица взяла под особое Свое покровительство. Это Ее земные жребии, или земные уделы, − Иверия (Грузия), Афон (Греция), Киев (Украина) и Дивеево (Россия). На экскурсию ⛳ в этот Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь мы и отправимся. По воле и указанию Самой Царицы Небесной на месте этом основан монастырь, здесь же находятся мощи одного из наиболее почитаемых Святых Серафима Саровского. Несколько источников со Святой водой и купелями
Что входит
Услуги гида и тарнспорт - Дивеево
Что не входит
Экскурсия по Арзамасу +1500руб - по желанию
Начало и место завершения
🚩 удобное для туриста место в городе
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.