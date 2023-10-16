Серафимо-Дивеевский женский монастырь — одна из главных достопримечательностей нашего края наряду с Нижегородским Кремлем и пушкинским Болдино. Ее основатель и покровитель — один из наиболее почитаемых монахов в истории Русской православной церкви. В путешествии вы узнаете о прошлом этого знакового места, осмотрите храмы и сможете побыть наедине с собой. А на обратном пути посетите старинный Арзамас.

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Описание

Что вас ожидает

Камерное путешествие в святое место

Каждый приезжает в Дивеево со своим — кто с радостью, кто с болью, кто с молитвою, а кто с ознакомительной целью. Наша экскурсия — скорее, светская, так как в ней будет достаточно исторической информации. Но в то же время у всех участников будет возможность провести время в Дивееве так, как того просит душа, и побыть наедине с собой. Поездка рассчитана на небольшую компанию, поэтому пройдет без беготни и с вниманием к вашим пожеланиям.

Земля батюшки Серафима и Четвертый Удел Богородицы

По дороге из Нижнего вы узнаете о Нижегородской епархии и интересных местах по маршруту и, конечно, познакомитесь с историей дивеевской обители. Гид расскажет, как она зарождалась и чем живет сегодня. Объяснит, что означает «удел Богородицы», и погрузит в прошлое монастыря, связанное с великим святым подвижником — батюшкой Серафимом Саровским, жившем на рубеже 18-19 веков. Будут истории о чудесах и духовных рождениях, которые происходили на дивеевской земле. А также вам подскажут, к каким иконам здесь подходят в первую очередь и как правильно обращаться со святой водой.

Вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи прп. Серафима Саровского, Казанский собор и Святую Канавку. Сможете набрать святой водички из знаменитых дивеевских источников и, при желании, окунуться в купели. После отправимся в Арзамас, где вы побываете в Никольском монастыре и, если захотите, в музее Русского Патриаршества. Вас также ждут лучшие видовые точки для фотографов.

Организационные детали

Трансфер не включен в программу — цена указана только за экскурсию

Если вы будете не на машине, аренда транспорта с водителем будет стоить 7000 руб. /группу до 3 человек за 8 часов. Условия при увеличении количества человек и продолжительности поездки уточняйте, пожалуйста, при бронировании.

Дополнительные опциональные расходы — музеи в Арзамасе или в Дивеево, это оплачивается отдельно

Правила нахождения на территории православного монастыря — традиционные

Возьмите бутылочки, если планируете набрать святой воды, и купальные принадлежности, если будете окунаться в источники

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.