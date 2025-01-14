По дороге в обитель вы познакомитесь с Арзамасом, а уже во владениях монастыря посетите все святыни, пройдёте по Канавке и в конце отправитесь окунуться в святом источнике.
Описание экскурсии
По пути: история обители и знакомство с Арзамасом
По дороге до первой остановки вы услышите самые важные фрагменты из истории обители: вас ждёт рассказ о Серафиме Саровском, об основательницах Дивеевского монастыря и их жизни, о Святой Канавке, по которой «стопочки Царицы Небесной прошли», и о святых источниках.
Так, незаметно мы доберёмся до города 33 церквей — Арзамаса. Вы прогуляетесь по его купеческим улицам, навестите Никольский женский монастырь, а в летнее время сможете заглянуть в Воскресенский собор и приложиться к Животворящему кресту.
Дивные места Дивеева
Во владения обители входит большое количество священных достопримечательностей. Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, познакомитесь с его историей и обычаями. Посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. В храмах можно будет приложиться к мощам и поставить свечи. Пройдёте по Святой Канавке Богородицы, читая молитву «Богородице Дево, радуйся» 150 раз. А в свободное время сможете зайти в одну из трапезных на территории и купить монастырские пироги, хлеб и блины.
После экскурсии по Дивееву вы отправитесь на источник (Казанский или матушки Александры), где можно будет окунуться и набрать воды.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из гидов профессиональной команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
- Дополнительных расходов не предвидится (кроме обеда по желанию)
- Пожалуйста, позаботьтесь о наличии закрытой одежды для посещения монастыря
Обратите внимание: экскурсию нужно оплатить полностью заранее. Предоплата вносится на сайте, оставшаяся часть — в офисе организатора наличными, либо дистанционно переводом по карте (до 17:00 накануне дня экскурсии).
в понедельник, четверг и субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2600 ₽
|Дети до 7 лет
|2400 ₽
|Пенсионеры
|2400 ₽
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Новый комфортный автобус, эрудированный и доброжелательный экскурсовод, профессиональный водитель, приятный организатор.
Даже холод не заметил, насколько все было увлекательно и познавательно от момента оформления до