О Дивееве знают как глубоко верующие, так и далёкие от религии люди. Это место, где всякий почувствует тихую радость, исцелит душу и просто отдохнёт от суетности жизни. По дороге в обитель вы познакомитесь с Арзамасом, а уже во владениях монастыря посетите все святыни, пройдёте по Канавке и в конце отправитесь окунуться в святом источнике.

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Описание экскурсии

По пути: история обители и знакомство с Арзамасом

По дороге до первой остановки вы услышите самые важные фрагменты из истории обители: вас ждёт рассказ о Серафиме Саровском, об основательницах Дивеевского монастыря и их жизни, о Святой Канавке, по которой «стопочки Царицы Небесной прошли», и о святых источниках.

Так, незаметно мы доберёмся до города 33 церквей — Арзамаса. Вы прогуляетесь по его купеческим улицам, навестите Никольский женский монастырь, а в летнее время сможете заглянуть в Воскресенский собор и приложиться к Животворящему кресту.

Дивные места Дивеева

Во владения обители входит большое количество священных достопримечательностей. Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, познакомитесь с его историей и обычаями. Посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. В храмах можно будет приложиться к мощам и поставить свечи. Пройдёте по Святой Канавке Богородицы, читая молитву «Богородице Дево, радуйся» 150 раз. А в свободное время сможете зайти в одну из трапезных на территории и купить монастырские пироги, хлеб и блины.

После экскурсии по Дивееву вы отправитесь на источник (Казанский или матушки Александры), где можно будет окунуться и набрать воды.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов профессиональной команды

Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе

Дополнительных расходов не предвидится (кроме обеда по желанию)

Пожалуйста, позаботьтесь о наличии закрытой одежды для посещения монастыря

Обратите внимание: экскурсию нужно оплатить полностью заранее. Предоплата вносится на сайте, оставшаяся часть — в офисе организатора наличными, либо дистанционно переводом по карте (до 17:00 накануне дня экскурсии).