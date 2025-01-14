Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево

Путешествие по святым местам женской обители с заездом в город-крепость
О Дивееве знают как глубоко верующие, так и далёкие от религии люди. Это место, где всякий почувствует тихую радость, исцелит душу и просто отдохнёт от суетности жизни.

По дороге в обитель вы познакомитесь с Арзамасом, а уже во владениях монастыря посетите все святыни, пройдёте по Канавке и в конце отправитесь окунуться в святом источнике.
4.43
207 отзывов
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
Ближайшие даты:
15
фев17
фев20
фев22
фев24
фев27
фев1
мар
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

По пути: история обители и знакомство с Арзамасом

По дороге до первой остановки вы услышите самые важные фрагменты из истории обители: вас ждёт рассказ о Серафиме Саровском, об основательницах Дивеевского монастыря и их жизни, о Святой Канавке, по которой «стопочки Царицы Небесной прошли», и о святых источниках.

Так, незаметно мы доберёмся до города 33 церквей — Арзамаса. Вы прогуляетесь по его купеческим улицам, навестите Никольский женский монастырь, а в летнее время сможете заглянуть в Воскресенский собор и приложиться к Животворящему кресту.

Дивные места Дивеева

Во владения обители входит большое количество священных достопримечательностей. Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, познакомитесь с его историей и обычаями. Посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. В храмах можно будет приложиться к мощам и поставить свечи. Пройдёте по Святой Канавке Богородицы, читая молитву «Богородице Дево, радуйся» 150 раз. А в свободное время сможете зайти в одну из трапезных на территории и купить монастырские пироги, хлеб и блины.

После экскурсии по Дивееву вы отправитесь на источник (Казанский или матушки Александры), где можно будет окунуться и набрать воды.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов профессиональной команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Дополнительных расходов не предвидится (кроме обеда по желанию)
  • Пожалуйста, позаботьтесь о наличии закрытой одежды для посещения монастыря

Обратите внимание: экскурсию нужно оплатить полностью заранее. Предоплата вносится на сайте, оставшаяся часть — в офисе организатора наличными, либо дистанционно переводом по карте (до 17:00 накануне дня экскурсии).

в понедельник, четверг и субботу в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2600 ₽
Дети до 7 лет2400 ₽
Пенсионеры2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 207 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Кристина)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Кристина)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Кристина)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Кристина)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Кристина)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Кристина)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Кристина)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Кристина)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Кристина)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Кристина)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Андрей)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Андрей)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Андрей)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Татьяна)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Татьяна)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Татьяна)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Елена)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Виктор)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Виктор)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Виктор)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Юлия)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Юлия)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Юлия)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Юлия)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Юлия)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Оксана)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Светлана)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Светлана)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Светлана)Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево (Людмила)
С
14 янв 2025
Великолепная экскурсия, прекрасный грамотный гид. Обязательно посетим ещё раз!
Н
9 янв 2025
Хочется поблагодарить организаторов за экскурсию, за саму ее организацию, т. к. было все четко, просто и понятно: заказали, внесли предоплату, накануне в офисе доплатили остаток. Автобус был большой и комфортабельный,
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водитель аккуратный.
Экскурсовод у нас была тоже очень хорошая (к сожалению, я не запомнила имя). Видно, что человек любит свое дело, даже на обратном пути она рассказывала нам много интересного, хотя по праву могла-бы отдыхать.

Н
5 янв 2025
Организация отвратительная, несмотря на хорошую экскурсию. Поэтому саму экскурсию рекомендую, но не через эту компанию. Экскурсия, действительно, замечательная! И экскурсовод очень хорошая, интересно рассказывает, не торопит. Чуткая женщина, думающая про
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комфорт туристов. Видно, что человек она верующая и вовлеченная, рассказывает все от души.
Теперь про компанию.
1. Доплата происходит путем перевода на карту до 17:00 за день до экскурсии, можно еще в офис к ним приехать. Я перевела деньги менеджеру. С утра двое человек из моей компании из 5 человек по состоянию здоровья приняли решение не ехать, Алексей деньги отказался возвращать (хотя это был перевод на карту Алексея, а не на счет фирмы). Далее путем долгих переговоров с Алексеем (который требовал удалить отзыв и предоставить справку, хотя не имеет права этого делать), с поддержкой Трипстер (спасибо им большое, они заблокировали этот аккаунт до тех пор, пока мне не вернут мои деньги) и Тинькоф (которые также подтвердили обязанность Алексея вернуть мне деньги) НА ВТОРЫЕ СУТКИ ОН СОИЗВОЛИЛ ВЕРНУТЬ МНЕ ДЕНЬГИ. Как и обещала, Алексей, редактирую отзыв и в связи с возвратом излишне уплаченных денежных средств даже подняла одну звезду (экскурсия не виновата в недобросовестности организатора).
2. Время сбора в 7:45. Автобус не приехал. Его заменили. Однако компания не посчитала нужным обзвонить туристов, которые ранним утром мерзнут на морозе, и проинформировать. Хочешь уехать - добудь информацию сам. Дозвонилась - выяснила. Автобус приехал в 8:30. Выехали на экскурсию в 8:36 (время сбора в 7:45, начало экскурсии в 8:00). Спасибо, что предложили погреться в соседней гостинице (это действительно большой шаг со стороны компании, спасибо). На саму экскурсию по факту это не повлияло, но встали люди раньше и зря мерзли. Если бы сами предупредили, то никаких претензий бы не было. Транспорт - вещь непредсказуемое, и все адекватные люди это понимают. А вот проинформировать туристов - это вопрос уважения к туристам и имиджа компании.

Резюмирую: экскурсия хорошая (спасибо за это!), а компания в лице Алексея непорядочная. Желаю стать клиентоориентированными, тогда и клиенты от вас не будут бежать, и ваш бизнес будет процветать.

Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Добрый день! В первую очередь хотим выразить сожаления, что у нас с Вами возникла конфликтная ситуация, которая испортила впечатления о
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нашей компании. Тем не менее, хотим заметить, что мы действовали согласно своей компетенции и указанным заранее условиям.

По сути Вашей претензии:
1. Экскурсовод, который провел для Вас экскурсию и оставил о себе хорошее впечатление - такой же представитель нашей компании, как и Алексей. Вы говорите о нашем экскурсоводе, как о человеке, не причастном к компании. К сожалению, людям часто свойственно негативные моменты приписывать непосредственно организации, а вот позитивные - отдельно стоящим людям. Экскурсовод - лицо нашей компании, часть нашей большой команды, которая организовывает путешествия. Мы благодарим Вас за высокую оценку его работы и обязательно передадим ему Ваши слова. Т. к. от его работы зависит 80% общего впечатления от экскурсии, мы можем сделать вывод, что в целом экскурсия Вам понравилась, а это и есть главная цель нашей работы.

2. Мы действительно запросили документальное подтверждение в виде справки о болезни, поскольку в подобных ситуациях такие документы помогают нам объективно оценить возможность возврата средств. В данной ситуации часть Вашей группы не явилась на посадку менее чем за 24 часа до отправления автобуса. Возврат был произведён, хотя подтверждающие документы предоставлены не были.

3. Теперь что касается накладки с автобусом: Вы верно отметили в своём отзыве, что транспорт - вещь непредсказуемая. К сожалению, техника имеет свойство ломаться, тем более в мороз. Именно такой форс-мажор случился утром в день экскурсии. Автобус сломался, ему пришлось экстренно искать замену. Разумеется, если бы это было известно заранее, мы оповестили бы всех туристов. Наш менеджер был на посадке в указанное время, именно он и координировал группу на месте, именно он предложил всем пройти в гостиницу погреться, пока подменный автобус не приехал, пока сам оставался на связи с водителем и оповещал всех туристов о замене автобуса. Подменный автобус приехал на место посадки в 08:15. Таким образом, опоздание автобуса составило 35 минут от обозначенного времени сбора. На эти же полчаса экскурсия была продлена (из Дивеево группа выехала в 16:30 вместо 16:00). Соответственно, вся программа была выполнена в полном объеме, а мы сделали со своей стороны всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки устранить возникшую проблему и не причинять дополнительные неудобства туристам.

В любом случае мы ещё раз хотим принести свои извинения за доставленные неудобства, однако хотим отметить, что мы сделали всё от нас зависящее, чтобы экскурсия оставила только положительные впечатления, оперативно решив возникшие накладки. Мы рады, что сама экскурсия Вам понравилась, и Вы высоко оценили работу нашего экскурсовода. Мы желаем выздоравления всем туристам, которые не смогли посетить экскурсию в этот день, и будем рады видеть Вас на других наших маршрутах.

Оксана
23 дек 2024
Интересные места, красивая архитектура, возможность прикоснуться к святыням. Хотелось бы услышать побольше информации о конкретных храмах, объектах Арзамаса
О
26 ноя 2024
Благодарю Алексея за организацию великолепных экскурсий! Была на многих, всё организовано на высшем уровне! Своевременное информирование, подача автобуса, программа… всё чудесно! Отдельная благодарность экскурсоводу Владимиру за интересную, не занудную подачу
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информации на экскурсии в Дивеево! Рекомендую съездить в Дивеево каждому. В дороге около 3 часов, но сначала вас ждет заезд в Арзамас. В самом Дивеево тоже около 3 часов. Для ознакомления и экскурсии в целом достаточно, после - посещение источника. Спасибо за отличные эмоции!

Н
25 ноя 2024
Чудесное место для душевного спокойствия! Спасибо большое за экскурсию!
Кристина
24 ноя 2024
Было чудесно. Мы с крёстной дочкой были в восторге. Гид любит свою работу. Не хотелось,чтобы она останавливалась,а всё говорила и говорила. С любовью рассказывала. Человек-верующий и воцерковленный. Нам это очень
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было важно. Дивеево любит всей душой. Благодарим всех организаторов этой поездки! Всё было на высшем уровне. Водитель очень бережно нас вёз и аккуратно. Всего вам доброго и хорошего! Процветания вашей фирме! Божией помощи! Христина и Пелагея.

Было чудесно. Мы с крёстной дочкой были в восторге. Гид любит свою работу. Не хотелось,чтобы онаБыло чудесно. Мы с крёстной дочкой были в восторге. Гид любит свою работу. Не хотелось,чтобы онаБыло чудесно. Мы с крёстной дочкой были в восторге. Гид любит свою работу. Не хотелось,чтобы онаБыло чудесно. Мы с крёстной дочкой были в восторге. Гид любит свою работу. Не хотелось,чтобы онаБыло чудесно. Мы с крёстной дочкой были в восторге. Гид любит свою работу. Не хотелось,чтобы онаБыло чудесно. Мы с крёстной дочкой были в восторге. Гид любит свою работу. Не хотелось,чтобы онаБыло чудесно. Мы с крёстной дочкой были в восторге. Гид любит свою работу. Не хотелось,чтобы онаБыло чудесно. Мы с крёстной дочкой были в восторге. Гид любит свою работу. Не хотелось,чтобы онаБыло чудесно. Мы с крёстной дочкой были в восторге. Гид любит свою работу. Не хотелось,чтобы онаБыло чудесно. Мы с крёстной дочкой были в восторге. Гид любит свою работу. Не хотелось,чтобы она
М
21 ноя 2024
Гид Владимир заинтересовал с первых минут! Прекрасный рассказчик и очень интересный экскурсовод. Спасибо водителю Николаю за безопасное вождение
А
21 ноя 2024
Мне всё очень понравилось. Прекрасный экскурсовод Альбина и профессиональный водитель Андрей. Автобус новый и удобный для дальних поездок. Желаю процветания!
Дмитрий
8 ноя 2024
В целом хорошая экскурсия, что выделилось. При всем том что сам рассказ экскурсовода хороший, но вне автобуса стоя даже в нескольких метрах слышно очень плохо. На вечернем Нижнем Новгороде у
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экскурсовода отличный усилитель. Слышно даже когда отойдёшь что то сфотографировать. Ни плохо было бы обеспечить всех таким оборудованием. После многих поездок выделился отличный автобус (таких мало) Но вот водитель очень резкий. Я сам водитель и мне местами было не очень комфортно ехать. Так как мне кажется когда везешь не только себя, а людей, нужно более ответственно относится к самому процессу вождения. Водитель часто идёт на обгон, и это хорошо что мы доехали немного быстрее. Все хотят домой. Но в один из обогнав (как я понял, так как я неслежу за дорогой) водитель пошел на обгон и понял, что не успевает. Так как он резко довольно затормозил и встал обратно в свой ряд. Это прям выделилось за всю поездку. Каждый водитель. Ни плохо бы как мне кажется провести беседу с водителем. Тут об этом писалось ни один раз в отзывах. Так как каждый водитель должен помнить, что обгон – один из самых опасных маневров, потому что он связан с выездом на полосу встречного движения. А сама экскурсия всетаки понравилась, спасибо.

Д
29 окт 2024
Благодарю команду за отличную экскурсию! Понравилось ВСЕ!
Новый комфортный автобус, эрудированный и доброжелательный экскурсовод, профессиональный водитель, приятный организатор.
Даже холод не заметил, насколько все было увлекательно и познавательно от момента оформления до
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возвращения в Нижний Новгород.
Рекомендую, и Дивеево, и даже Арзамас, которого было совсем немного, и данное агентство!
Не забудьте с собой наличные - в селе 1 банкомат, а поесть хочется. Благо, что точки питания присутствуют, и времени организаторы дают достаточно.

Н
17 окт 2024
Замечательная экскурсия с великолепным экскурсоводом (были 14.10.2024). Один большой минус - организатор Алексей. Чтобы внести оставшуюся оплату за экскурсию, пришлось звонить 2 раза с напоминанием о себе, да ещё выслушать
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его недовольство о беспокойстве в воскресенье. Почему бы не решить вопрос 100% оплаты на этапе бронирования, а не зависеть от настроения и необязательности отдельных сотрудников Вашей команды. Сама же подборка экскурсионных программ очень разнообразна, интересна и познавательна. Спасибо!

А
4 окт 2024
Душевная поездка. Было всё четко организовано. Отдельное спасибо экскурсоводу Альбине. Грамотно и интересно.
Б
22 сен 2024
Отличная экскурсия, только хотелось в Арзамасе больше времени.
Ю
22 сен 2024
Огромное спасибо Марине Викторовне за познавательный,интересный материал.

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