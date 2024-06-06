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составе группы. Тут цена 2400 + 550 за организованный обед. Прекрасный автобус с кондиционером просто спасал! Отличный экскурсовод Наталья всё интересно рассказывала, своеобразный юморок, мне зашёл, лёгкая подача, мне понравилось. Для меня было немного лишнего времени в Дивеево, примерно с полчаса ждала отправления автобуса. Изначально не горела желанием ехать в Арзамас, но по итогу город оставил приятное впечатление. Там было примерно полчаса свободного времени, мне хватило. В конце заезжали на источник, меня такое не очень впечатляет, плюс мушки дали жару всем)) По итогу очень положительные впечатления от поездки, да, тяжеловатая дорога получилась, довольно далёкий путь, но это того стоит. Благодарю за организацию экскурсии!