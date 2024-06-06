Экскурсии в Дивеево из Нижнего Новгорода

Найдено 15 экскурсий в категории «Дивеево» в Нижнем Новгороде, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
27 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса
Начало: На площади Ленина
«Вы прогуляетесь по ухоженной территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, познакомитесь с его историей и обычаями»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400 за человека
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
42 отзыва
Популярное предложение
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
Узнайте историю святынь Дивеево и Арзамаса, посетите монастырь и источник Серафима Саровского. Путешествие наполнено духовностью и историей
Начало: У вашего отеля в историческом центре Нижнего Новго...
«Считается, что земные жребии, или уделы Божьей Матери — Иверия, Афон, Киев и Дивеево»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 350 за всё до 6 чел.
Сокровенное Дивеево (на вашем авто)
Индивидуальная
12 часов
35 отзывов
Сокровенное Дивеево (на вашем авто): индивидуальная экскурсия
Посетите Дивеевский монастырь и узнайте его историю. Оцените святыни, такие как Троицкий собор и Казанский собор. Заедьте в Арзамас по пути
Начало: Площадь горького
«Дивеево — место особенное, это четвертый и последний удел Богоматери на земле»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500 за всё до 10 чел.
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
176 отзывов
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
Путешествие по святым местам женской обители с заездом в город-крепость
Начало: На площади Ленина
«Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, познакомитесь с его историей и обычаями»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400 за человека
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
Закрытый город Арзамас, святые места Дивеева и источник Серафима Саровского
Начало: У вашего отеля
«Одно из них в Нижегородской области — село Дивеево»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
17 000 за всё до 3 чел.
Дивное Дивеево - экскурсия из Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Дивное Дивеево - экскурсия из Нижнего Новгорода
Познакомиться с историей благословенного места и побывать на земле преподобного Серафима Саровского
Начало: На пр. Гагарина
«Каждый приезжает в Дивеево со своим — кто с радостью, кто с болью, кто с молитвою, а кто с ознакомительной целью»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
17 000 за всё до 3 чел.
Из Нижнего Новгорода - в легендарное Дивеево
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Из Нижнего Новгорода - в легендарное Дивеево
Посетить знаменитый на всю страну монастырь и окунуться в святые источники
«Мы расскажем, как он возник триста лет назад в непроходимых лесах, почему местная монашеская жизнь отличалась особой строгостью, что такое «традиции старчества» и как с Дивеево связан Николай II»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
18 000 за всё до 5 чел.
Дивеевские Свет и Радость
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Дивеевские Свет и Радость
Насыщенное знакомство со святыми местами, посещение женской обители и заезд в окрестности Дивеева
Начало: в вашем отеле в Нижнем Новгороде
«Я объясню связь Нижнего с Дивеевым, расскажу, почему мордовские названия перемежаются с русскими и затрону историю города-крепости Арзамас»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
15 400 за всё до 4 чел.
Арзамас и Дивеево
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Арзамас и Дивеево
Путешествие по нижегородскому югу с профессиональным историком и опытным водителем
«Дорога до Дивеевского монастыря занимает 3 часа»
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
25 000 за всё до 4 чел.
Дивеево и Арзамас - «четвертый удел Божией Матери»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
837 отзывов
Популярное предложение
Дивеево и Арзамас: паломничество к четвертому уделу Божией Матери
Погрузитесь в атмосферу святости и мира, посетив уникальные духовные святыни Дивеево и Арзамаса в сопровождении опытного гида
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
«) 12:00 — прибытие в Дивеево Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря»
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 07:45
10 июня в 07:45
2 400 за человека
Экскурсия к святыням Дивеево и в «закрытый» город Арзамас
Индивидуальная
12 часов
41 отзыв
Экскурсия к святыням Дивеево и в «закрытый» город Арзамас
Начало: По договоренности
«Дивеево является четвёртым уделом Божией Матери на земле — после Афона, Иерусалима и Киева»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 500 за всё до 5 чел.
Дивное Дивеево
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Дивное Дивеево
Начало: По договоренности
«Святыни монастырские Мы посетим все святыни монастыря: здесь покоятся мощи одного из самых почитаемых русским народом святых — Серафима Саровского, а также сестёр Дивеевских св»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 16 000 за всё до 4 чел.
Дивеево - православная Мекка России
Индивидуальная
10 часов
15 отзывов
Дивеево - православная Мекка России
Начало: По договорённости
«Это её земные жребии или земные уделы — Иверия, Афон, Киев и Дивеево»
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 17 100 за всё до 4 чел.
Арзамас. Дивеево. Источник Серафима Саровского
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Арзамас. Дивеево. Источник Серафима Саровского
Начало: Площадь Свободы, 4
«Дорога до Дивеевского монастыря занимает 3 часа»
Расписание: В любой день с 8:00
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
25 000 за всё до 4 чел.
Дивеево и Арзамас: экскурсия по духовным местам
Групповая
11 часов
Дивеево и Арзамас: экскурсия по духовным местам
«Дивеево – старинное село, которое от Нижнего Новгорода отделяет 170 км»
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота в 08:00
2 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Все отлично, рекомендую. Гид Галина - специалист высокого уровня!!!
  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, и про Дивеево. Заезжали на
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    источник Серафима. Не понравился обед. Советую брать экскурсию без обеда, т. к. поесть можно и на территории храма и рядом. А с обедом потеряете 50 минут, которые так важны для нахождения в таком месте.

  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
    Огромная благодарность Василию за экскурсию в Дивеево!!! Просто невероятный гид с огромными познаниями и такой теплой любовью к своему родному
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    краю!!! Мы полюбили Ваши места благодаря Вам!!! Огромное спасибо!!! Имея большой опыт поездок, мы говорим Вам, Вы лучший!!! Удачи Вам и всего самого самого доброго!!!

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Дивное Дивеево - экскурсия из Нижнего Новгорода
    Потрясающей красоты монастырь, и глубоко интеллектуальная экскурсия, охватывающая многие аспекты из монашеской жизни. Было очень интересно. Рекомендую людям, которые хотят глубоко погрузится не только в архитектуру монастыря, но и в богословие.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
    Очень интересная информативная экскурсия благодаря экскурсоводу Владимиру
  • А
    Анна
    31 мая 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Не пожалела, что поехала! Цена значительно отличается от конкурентов, видела и за 10 тыс экскурсии, причем такие же, автобусные в
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    составе группы. Тут цена 2400 + 550 за организованный обед. Прекрасный автобус с кондиционером просто спасал! Отличный экскурсовод Наталья всё интересно рассказывала, своеобразный юморок, мне зашёл, лёгкая подача, мне понравилось. Для меня было немного лишнего времени в Дивеево, примерно с полчаса ждала отправления автобуса. Изначально не горела желанием ехать в Арзамас, но по итогу город оставил приятное впечатление. Там было примерно полчаса свободного времени, мне хватило. В конце заезжали на источник, меня такое не очень впечатляет, плюс мушки дали жару всем)) По итогу очень положительные впечатления от поездки, да, тяжеловатая дорога получилась, довольно далёкий путь, но это того стоит. Благодарю за организацию экскурсии!

  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
    Большое спасибо за увлекательную экскурсию. Очень понравился город Арзамас.
    Большое спасибо за увлекательную экскурсию. Очень понравился город АрзамасБольшое спасибо за увлекательную экскурсию. Очень понравился город АрзамасБольшое спасибо за увлекательную экскурсию. Очень понравился город Арзамас
  • H
    Hi+79881
    26 мая 2024
    Дивеево и Арзамас - «четвертый удел Божией Матери»
    Очень интересная экскурсия. Жаль, что совсем не было свободного времени в Арзамасе. Благодаря подробному рассказу экскурсовода в Дивеево все успели посмотреть. Все понравилось.
  • А
    Александр
    23 мая 2024
    Дивеево и Арзамас - «четвертый удел Божией Матери»
    Всё хорошо
  • Л
    Любовь
    17 мая 2024
    Дивное Дивеево
    Ездили 16 мая в Дивеево с Еленой. Очень доброжелательный и интересный человек. Везде нас привезла, всё показала и рассказала не
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    торопясь, с удовольствием. Очень довольны поездкой! Спасибо Елене!!! Рекомендую! Какой-то странный отзыв: фото почему-то не моё, многое в вопросниках не загружается. Это не к Елене относится, а к сайту

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Дивеево»

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  1. Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
  2. Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
  3. Сокровенное Дивеево (на вашем авто)
  4. Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
  5. В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
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  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
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