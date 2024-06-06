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Групповая
12 часов
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Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса
Начало: На площади Ленина
«Вы прогуляетесь по ухоженной территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, познакомитесь с его историей и обычаями»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Популярное предложение
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
Узнайте историю святынь Дивеево и Арзамаса, посетите монастырь и источник Серафима Саровского. Путешествие наполнено духовностью и историей
Начало: У вашего отеля в историческом центре Нижнего Новго...
«Считается, что земные жребии, или уделы Божьей Матери — Иверия, Афон, Киев и Дивеево»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 350₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сокровенное Дивеево (на вашем авто): индивидуальная экскурсия
Посетите Дивеевский монастырь и узнайте его историю. Оцените святыни, такие как Троицкий собор и Казанский собор. Заедьте в Арзамас по пути
Начало: Площадь горького
«Дивеево — место особенное, это четвертый и последний удел Богоматери на земле»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
11 часов
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
Путешествие по святым местам женской обители с заездом в город-крепость
Начало: На площади Ленина
«Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, познакомитесь с его историей и обычаями»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
Закрытый город Арзамас, святые места Дивеева и источник Серафима Саровского
Начало: У вашего отеля
«Одно из них в Нижегородской области — село Дивеево»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дивное Дивеево - экскурсия из Нижнего Новгорода
Познакомиться с историей благословенного места и побывать на земле преподобного Серафима Саровского
Начало: На пр. Гагарина
«Каждый приезжает в Дивеево со своим — кто с радостью, кто с болью, кто с молитвою, а кто с ознакомительной целью»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Нижнего Новгорода - в легендарное Дивеево
Посетить знаменитый на всю страну монастырь и окунуться в святые источники
«Мы расскажем, как он возник триста лет назад в непроходимых лесах, почему местная монашеская жизнь отличалась особой строгостью, что такое «традиции старчества» и как с Дивеево связан Николай II»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дивеевские Свет и Радость
Насыщенное знакомство со святыми местами, посещение женской обители и заезд в окрестности Дивеева
Начало: в вашем отеле в Нижнем Новгороде
«Я объясню связь Нижнего с Дивеевым, расскажу, почему мордовские названия перемежаются с русскими и затрону историю города-крепости Арзамас»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
15 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Арзамас и Дивеево
Путешествие по нижегородскому югу с профессиональным историком и опытным водителем
«Дорога до Дивеевского монастыря занимает 3 часа»
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Дивеево и Арзамас: паломничество к четвертому уделу Божией Матери
Погрузитесь в атмосферу святости и мира, посетив уникальные духовные святыни Дивеево и Арзамаса в сопровождении опытного гида
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
«) 12:00 — прибытие в Дивеево Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря»
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 07:45
10 июня в 07:45
2 400₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия к святыням Дивеево и в «закрытый» город Арзамас
Начало: По договоренности
«Дивеево является четвёртым уделом Божией Матери на земле — после Афона, Иерусалима и Киева»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дивное Дивеево
Начало: По договоренности
«Святыни монастырские Мы посетим все святыни монастыря: здесь покоятся мощи одного из самых почитаемых русским народом святых — Серафима Саровского, а также сестёр Дивеевских св»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дивеево - православная Мекка России
Начало: По договорённости
«Это её земные жребии или земные уделы — Иверия, Афон, Киев и Дивеево»
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 17 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Арзамас. Дивеево. Источник Серафима Саровского
Начало: Площадь Свободы, 4
«Дорога до Дивеевского монастыря занимает 3 часа»
Расписание: В любой день с 8:00
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Дивеево и Арзамас: экскурсия по духовным местам
«Дивеево – старинное село, которое от Нижнего Новгорода отделяет 170 км»
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота в 08:00
2 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Все отлично, рекомендую. Гид Галина - специалист высокого уровня!!!
- ООксана5 июня 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, и про Дивеево. Заезжали на
- ССветлана4 июня 2024Огромная благодарность Василию за экскурсию в Дивеево!!! Просто невероятный гид с огромными познаниями и такой теплой любовью к своему родному
- ИИрина3 июня 2024Потрясающей красоты монастырь, и глубоко интеллектуальная экскурсия, охватывающая многие аспекты из монашеской жизни. Было очень интересно. Рекомендую людям, которые хотят глубоко погрузится не только в архитектуру монастыря, но и в богословие.
- ЕЕлена31 мая 2024Очень интересная информативная экскурсия благодаря экскурсоводу Владимиру
- ААнна31 мая 2024Не пожалела, что поехала! Цена значительно отличается от конкурентов, видела и за 10 тыс экскурсии, причем такие же, автобусные в
- ТТатьяна28 мая 2024Большое спасибо за увлекательную экскурсию. Очень понравился город Арзамас.
- HHi+7988126 мая 2024Очень интересная экскурсия. Жаль, что совсем не было свободного времени в Арзамасе. Благодаря подробному рассказу экскурсовода в Дивеево все успели посмотреть. Все понравилось.
- ААлександр23 мая 2024Всё хорошо
- ЛЛюбовь17 мая 2024Ездили 16 мая в Дивеево с Еленой. Очень доброжелательный и интересный человек. Везде нас привезла, всё показала и рассказала не
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Дивеево»
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