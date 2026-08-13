Василий проводит ещё 3 экскурсии

В одном из самых «намоленных» уголков страны вы прикоснетесь к истории святынь и послушаете о духовнике обители Серафиме Саровском. А по пути познакомитесь с шедевром Монферрана и узнаете главное об Арзамасе, городе 33 церквей.
Описание экскурсии
Беседы о нижегородском крае
По дороге из Нижнего Новгорода вы услышите об истории 800-летней столицы региона, ее истоках и отцах-основателях, чудесных возрождениях и личностях, прославивших город. Проезжая древний Арзамасский тракт, узнаете о первых стоянках людей и мордовских племенах, проживавших здесь, когда на эти земли пришли русские. Далее по пути село Богоявление с церковью по проекту самого Монферрана и город Арзамас с многовековой историей и дивными памятниками архитектуры, каменного и деревянного зодчества.
Святое Дивеево
Считается, что земные жребии, или уделы Божьей Матери — Иверия, Афон, Киев и Дивеево. Представьте, насколько значимую святыню православного мира вы посетите в этой поездке! Величественный Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь погрузит вас в атмосферу благодати, которую здесь ощущают и религиозные, и светские люди. Вы осмотрите Троицкий храм, где находятся мощи святого Серафима Саровского, и узнаете о жизни особо почитаемого в России старца. Услышите предание о Богородичной, или Святой Канавке, и сможете по ней пройти, следуя паломнической традиции. А в домике Паши Саровской узнаете о пророчествах дивеевской блаженной.
После обеда в монастырской трапезной (по желанию) вы отправитесь к самому знаменитому в окрестностях источнику — Серафима Саровского, где можно набрать воды и окунуться.
Организационные детали
- Транспорт входит в стоимость экскурсии: для 1-4 человек — легковой автомобиль (гид за рулём), для 5-6 человек — минивэн (гид за рулём), для 7 и более — микроавтобус с водителем
- Экскурсию можно посещать с детьми, рекомендуемый возраст — старше 7 лет
- Я могу организовать поездку для большего количества участников на арендованном транспорте. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке
- Дорога в одну сторону занимает примерно 3 часа
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
Дополнительно оплачивается
- Епархиальная индивидуальная экскурсия по территории монастыря (1 час) — 3000 ₽ с группы до 6 человек, 500 ₽ с чел. для группы 6 и более человек
- Питание, можно в монастырской трапезной
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
«Человек может верить и не верить… это его дело! Человек — свободен… он за всё платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за