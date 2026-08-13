Василий проводит ещё 3 экскурсии

Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево

Прикоснуться к духовному наследию Нижегородчины, посетив единственный удел Богородицы в России
По преданию, Божья Матерь взяла под особое покровительство всего четыре места на земле, и в их числе — сокровенное Дивеево.

В одном из самых «намоленных» уголков страны вы прикоснетесь к истории святынь и послушаете о духовнике обители Серафиме Саровском. А по пути познакомитесь с шедевром Монферрана и узнаете главное об Арзамасе, городе 33 церквей.
5
92 отзыва
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево

Описание экскурсии

Беседы о нижегородском крае

По дороге из Нижнего Новгорода вы услышите об истории 800-летней столицы региона, ее истоках и отцах-основателях, чудесных возрождениях и личностях, прославивших город. Проезжая древний Арзамасский тракт, узнаете о первых стоянках людей и мордовских племенах, проживавших здесь, когда на эти земли пришли русские. Далее по пути село Богоявление с церковью по проекту самого Монферрана и город Арзамас с многовековой историей и дивными памятниками архитектуры, каменного и деревянного зодчества.

Святое Дивеево

Считается, что земные жребии, или уделы Божьей Матери — Иверия, Афон, Киев и Дивеево. Представьте, насколько значимую святыню православного мира вы посетите в этой поездке! Величественный Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь погрузит вас в атмосферу благодати, которую здесь ощущают и религиозные, и светские люди. Вы осмотрите Троицкий храм, где находятся мощи святого Серафима Саровского, и узнаете о жизни особо почитаемого в России старца. Услышите предание о Богородичной, или Святой Канавке, и сможете по ней пройти, следуя паломнической традиции. А в домике Паши Саровской узнаете о пророчествах дивеевской блаженной.

После обеда в монастырской трапезной (по желанию) вы отправитесь к самому знаменитому в окрестностях источнику — Серафима Саровского, где можно набрать воды и окунуться.

Организационные детали

  • Транспорт входит в стоимость экскурсии: для 1-4 человек — легковой автомобиль (гид за рулём), для 5-6 человек — минивэн (гид за рулём), для 7 и более — микроавтобус с водителем
  • Экскурсию можно посещать с детьми, рекомендуемый возраст — старше 7 лет
  • Я могу организовать поездку для большего количества участников на арендованном транспорте. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке
  • Дорога в одну сторону занимает примерно 3 часа
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды

Дополнительно оплачивается

  • Епархиальная индивидуальная экскурсия по территории монастыря (1 час) — 3000 ₽ с группы до 6 человек, 500 ₽ с чел. для группы 6 и более человек
  • Питание, можно в монастырской трапезной

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Большая Покровская, 2/1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий
Василий — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 3646 туристов
Я весёлый гид по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Коренной нижегородец: в Нижнем Новгороде я родился, учился, учусь, работаю и живу. Очень люблю свой нежный город. У меня два образования: техническое (инженер-физик) и гуманитарное (гид), есть официальная аккредитация на право проведения экскурсий на территории Нижегородского кремля. Представляю команду аттестованных гидов. Ждём вас в гости — расскажем и покажем всё самое интересное.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 92 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
92
4
3
2
1
И
Ездили с гидом Алексеем - позитивный отзывчивый человек, и очень понятная и интересная подача материала. Были в Арзамасе и Дивеево. Все понравилось.
Ездили с гидом Алексеем - позитивный отзывчивый человек, и очень понятная и интересная подача материала. Были в Арзамасе и Дивеево. Все понравилось.
Ездили с гидом Алексеем - позитивный отзывчивый человек, и очень понятная и интересная подача материала. Были в Арзамасе и Дивеево. Все понравилось.
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О
Спасибо нашему гиду Марине за отличную экскурсию. Погода нас сначала немного подвела, но в Дивеево уже выглянуло солнце . Время на экскурсии пролетело незаметно. Заехали и в Арзамас. Город тоже очень понравился.
Спасибо нашему гиду Марине за отличную экскурсию. Погода нас сначала немного подвела, но в Дивеево уже
Спасибо нашему гиду Марине за отличную экскурсию. Погода нас сначала немного подвела, но в Дивеево уже
Спасибо нашему гиду Марине за отличную экскурсию. Погода нас сначала немного подвела, но в Дивеево уже
Спасибо нашему гиду Марине за отличную экскурсию. Погода нас сначала немного подвела, но в Дивеево уже
Спасибо нашему гиду Марине за отличную экскурсию. Погода нас сначала немного подвела, но в Дивеево уже
Спасибо нашему гиду Марине за отличную экскурсию. Погода нас сначала немного подвела, но в Дивеево уже
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Галина
Поездка превзошла ожидания. Хочу отметить прекрасное знание условий маршрута, грамотно спланированное время и - особенно - теплую атмосферу общения, созданную нашим гидом. В этот день мы почувствовали живую связь со
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своими корнями, нашей историей и прикоснулись к великим святыням. Неожиданно ярким бонусом стало попутное посещение Арзамаса, первоначально не входившего в программу. При этом вся поездка оказалась комфортной и не утомительной. Большое спасибо!

Поездка превзошла ожидания. Хочу отметить прекрасное знание условий маршрута, грамотно спланированное время и - особенно -
Поездка превзошла ожидания. Хочу отметить прекрасное знание условий маршрута, грамотно спланированное время и - особенно -
Поездка превзошла ожидания. Хочу отметить прекрасное знание условий маршрута, грамотно спланированное время и - особенно -
Поездка превзошла ожидания. Хочу отметить прекрасное знание условий маршрута, грамотно спланированное время и - особенно -
Поездка превзошла ожидания. Хочу отметить прекрасное знание условий маршрута, грамотно спланированное время и - особенно -
Поездка превзошла ожидания. Хочу отметить прекрасное знание условий маршрута, грамотно спланированное время и - особенно -
Поездка превзошла ожидания. Хочу отметить прекрасное знание условий маршрута, грамотно спланированное время и - особенно -
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В
В апреле 2026 г. посетили с экскурсией Сирафимо-Дивеевский монастырь. Экскурсия организована отлично. Экскурсовод Василий грамотный и эрудированный, любящий свое дело и свой город. Время прошло незаметно. По дороге в Дивеево узнали много интересного о Нижегородской области. Огромное спасибо за экскурсию. Очень ценно, что есть такие увлеченные и небезразличные люди.
В апреле 2026 г. посетили с экскурсией Сирафимо-Дивеевский монастырь. Экскурсия организована отлично. Экскурсовод Василий грамотный и
В апреле 2026 г. посетили с экскурсией Сирафимо-Дивеевский монастырь. Экскурсия организована отлично. Экскурсовод Василий грамотный и
В апреле 2026 г. посетили с экскурсией Сирафимо-Дивеевский монастырь. Экскурсия организована отлично. Экскурсовод Василий грамотный и
В апреле 2026 г. посетили с экскурсией Сирафимо-Дивеевский монастырь. Экскурсия организована отлично. Экскурсовод Василий грамотный и
В апреле 2026 г. посетили с экскурсией Сирафимо-Дивеевский монастырь. Экскурсия организована отлично. Экскурсовод Василий грамотный и
В апреле 2026 г. посетили с экскурсией Сирафимо-Дивеевский монастырь. Экскурсия организована отлично. Экскурсовод Василий грамотный и
В апреле 2026 г. посетили с экскурсией Сирафимо-Дивеевский монастырь. Экскурсия организована отлично. Экскурсовод Василий грамотный и
В апреле 2026 г. посетили с экскурсией Сирафимо-Дивеевский монастырь. Экскурсия организована отлично. Экскурсовод Василий грамотный и
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Ю
Мы вчера были на экскурсии в Арзамас и Дивеево, но впечатления не отпускают до сих пор!!!! Мы в невероятном восторге!!!! У нас был гид - Алексей. Если честно, вначале, даже,
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не верилось, что за один день можно успеть посетить и осмотреть, такие, два удивительных и насыщенных достопримечательностями и святынями мест, но мы всё успели и, даже, не было ненужной гонки!!!
Дорога туда и обратно (а это 2,5 часа в одну сторону) прошла абсолютно комфортно и незаметно за рассказами о достопримечательностях, которые мы проезжали и интересными фактами, которые были с этим связаны. Вначале, мы посетили Арзамас, осмотрели главную площадь и соборы, которые на ней находятся, а дальше отправились в сторону Дивеево. Если честно, машин по дороге было немного, с бензином проблемы, поэтому была надежда, что будет не так многолюдно, но, надежды не оправдались…. было очень много народу, а это была среда, но Алексей абсолютно уверенно сказал, что всё успеем и это спокойствие и уверенность передались и нам, и мы ВСЁЁЁЁЁ успели!!! И пройти по Святой канавке, и осмотреть все соборы и святыни в них, и прикоснуться к главной святыни монастыря, мощам батюшки Серафима, и отдохнуть в трапезной, и посетить святой источник!!! Алексей - потрясающий рассказчик, спокойный, надежный человек, с прекрасным чувством юмора. Помимо рассказов о достопримечательностях Арзамаса, Дивеево, и Нижегородской области, он рассказал не только о святынях, хранящихся в храмах и соборах, но и дал по ним историческую справку и подмечал какие-то нюансы, на которые мы бы сами никогда не обратили внимание. Огромный объем новой и интересной информации, которую будем раскладывать теперь по полочкам. Спасибо огромное за чудесный день!!!

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Галя
Цитата из пьесы Максима Горького «На дне»:
«Человек может верить и не верить… это его дело! Человек — свободен… он за всё платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за
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ум — человек за всё платит сам, и потому он — свободен!. . Человек — вот правда! …»
Гид Елена, ЧЕЛОВЕК- на своем месте! Подача информации структурирована, подтверждена фото, а восприятие ее, зависит степень Веры конкретного гостя…

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