Василий проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Беседы о нижегородском крае

По дороге из Нижнего Новгорода вы услышите об истории 📖 800-летней столицы ⭐️ региона, ее истоках и отцах-основателях, чудесных возрождениях и личностях, прославивших город 🏙️. Проезжая древний Арзамасский тракт, узнаете о первых стоянках людей и мордовских племенах, проживавших здесь, когда на эти земли пришли русские. Далее по пути село Богоявление с церковью по проекту самого Монферрана и город 🏙️ Арзамас с многовековой историей 📖 и дивными памятниками архитектуры, каменного и деревянного зодчества.

Святое Дивеево

Считается, что земные жребии, или уделы Божьей Матери — Иверия, Афон, Киев и Дивеево. Представьте, насколько значимую святыню православного мира вы посетите в этой поездке! Величественный Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь погрузит вас в атмосферу благодати, которую здесь ощущают и религиозные, и светские люди. Вы осмотрите Троицкий храм, где находятся мощи святого Серафима Саровского, и узнаете о жизни особо почитаемого в России старца. Услышите предание о Богородичной, или Святой Канавке, и сможете по ней пройти, следуя паломнической традиции. А в домике Паши Саровской узнаете о пророчествах дивеевской блаженной.

После обеда в монастырской трапезной (по желанию) вы отправитесь к самому знаменитому в окрестностях источнику — Серафима Саровского, где можно набрать воды и окунуться.

Организационные детали

Дорога в одну сторону занимает примерно 3 часа

Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов моей команды

Дополнительно оплачивается