Василий проводит ещё 3 экскурсии

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Из Нижнего Новгорода — в сакральное Дивеево

Прикоснуться к духовному наследию Нижегородчины, посетив единственный удел Богородицы в России

Василий
Василий – представитель из Нижнего Новгорода
По преданию, Божья Матерь взяла под особое покровительство всего четыре места на земле, и в их числе — сокровенное Дивеево.

В одном из самых «намоленных» уголков страны вы прикоснетесь к истории 📖 святынь и послушаете о духовнике обители Серафиме Саровском.

А по пути познакомитесь с шедевром Монферрана и узнаете главное об Арзамасе, городе 33 церквей.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 5 600 ₽ за экскурсию

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Из Нижнего Новгорода — в сакральное Дивеево
Из Нижнего Новгорода — в сакральное Дивеево

Что вас ожидает

Беседы о нижегородском крае
По дороге из Нижнего Новгорода вы услышите об истории 📖 800-летней столицы ⭐️ региона, ее истоках и отцах-основателях, чудесных возрождениях и личностях, прославивших город 🏙️. Проезжая древний Арзамасский тракт, узнаете о первых стоянках людей и мордовских племенах, проживавших здесь, когда на эти земли пришли русские. Далее по пути село Богоявление с церковью по проекту самого Монферрана и город 🏙️ Арзамас с многовековой историей 📖 и дивными памятниками архитектуры, каменного и деревянного зодчества.

Святое Дивеево
Считается, что земные жребии, или уделы Божьей Матери — Иверия, Афон, Киев и Дивеево. Представьте, насколько значимую святыню православного мира вы посетите в этой поездке! Величественный Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь погрузит вас в атмосферу благодати, которую здесь ощущают и религиозные, и светские люди. Вы осмотрите Троицкий храм, где находятся мощи святого Серафима Саровского, и узнаете о жизни особо почитаемого в России старца. Услышите предание о Богородичной, или Святой Канавке, и сможете по ней пройти, следуя паломнической традиции. А в домике Паши Саровской узнаете о пророчествах дивеевской блаженной.

После обеда в монастырской трапезной (по желанию) вы отправитесь к самому знаменитому в окрестностях источнику — Серафима Саровского, где можно набрать воды и окунуться.

Организационные детали

  • Дорога в одну сторону занимает примерно 3 часа
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов моей команды

Дополнительно оплачивается

  • Транспорт: 5000 руб. /легковой автомобиль для группы 1-4 человека, 6000 руб. /минивен для группы 5-6 человек. Если вас больше 6 человек, уточняйте детали в переписке.
  • Епархиальная экскурсия ⛳ по территории монастыря — 700 руб. /группы (1 час)
  • Питание 🍽️ в монастырской трапезной — около 200 руб. /человека
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Нижнем Новгороде или по договорённости
Из Нижнего Новгорода — в сакральное Дивеево
Из Нижнего Новгорода — в сакральное Дивеево
Из Нижнего Новгорода — в сакральное Дивеево
Из Нижнего Новгорода — в сакральное Дивеево
Из Нижнего Новгорода — в сакральное Дивеево
Из Нижнего Новгорода — в сакральное Дивеево
Из Нижнего Новгорода — в сакральное Дивеево
Из Нижнего Новгорода — в сакральное Дивеево
Из Нижнего Новгорода — в сакральное Дивеево

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Василий
Василий
Меня зовут Василий. Я весёлый гид, экскурсовод по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Коренной нижегородец, в Нижнем Новгороде я родился, учился, учусь, работаю, живу. Очень люблю свой нежный город. У меня два образования: техническое (инженер-физик) и гуманитарное (экскурсовод), я имею официальную аккредитацию на право проведения экскурсий на территории Нижегородского Кремля. Жду вас в гости. Расскажу, покажу всё самое интересное.
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