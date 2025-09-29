Городец — ровесник Москвы и центр народных промыслов и ремесел

Почти одновременно с Москвой, с разницей всего в 5 лет, в 1152 году Юрий Долгорукий основывает город-крепость на Волге — Городец. В 1263 году, возвращаясь из Золотой Орды, здесь умирает князь Александр Невский, в XIV веке это столица удельного княжества. Город был разрушен монголо-татарами и вновь восстановлен. В конце XVIII века здесь располагался центр старообрядчества, а в XIX веке начался расцвет ремёсел. Известен Городец и тем, что здесь родился учитель известного Андрея Рублева — иконописец Прохор. Кроме того, здесь скончался Александр Невский. Сегодня экскурсия в Городец — это возможность насладиться тихим живописным городком, где каждый дом — уже музей. Это удивительный сказочный городок. Таких самобытных, ярких и запоминающихся мест уже почти не встретишь. Вы увидите:• Набережную Волги и Феодоровский монастырь;