Городец — ровесник Москвы и центр народных промыслов и ремеселПочти одновременно с Москвой, с разницей всего в 5 лет, в 1152 году Юрий Долгорукий основывает город-крепость на Волге — Городец. В 1263 году, возвращаясь из Золотой Орды, здесь умирает князь Александр Невский, в XIV веке это столица ⭐️ удельного княжества. Город 🏙️ был разрушен монголо-татарами и вновь восстановлен. В конце XVIII века здесь располагался центр старообрядчества, а в XIX веке начался расцвет ремёсел. Известен Городец и тем, что здесь родился учитель известного Андрея Рублева — иконописец Прохор. Кроме того, здесь скончался Александр Невский.
Сегодня экскурсия ⛳ в Городец — это возможность насладиться тихим живописным городком, где каждый дом — уже музей 🖼. Это удивительный сказочный городок. Таких самобытных, ярких и запоминающихся мест уже почти не встретишь. Вы увидите:• Набережную Волги и Феодоровский монастырь;
Крепостные укрепления - земляной вал и часть частокола;
Музейные кварталы и улицу Рублева;
Набережную Революции с памятником Александру Невскому;
Старинные усадьбы Лапшиной, Дом графини Паниной;
Музейный комплекс Город мастеров;
Музей Самоваров и смотровые площадки;
Частную пряничную артель Суворовых, известную своими вкуснейшими пряниками. Организационные детали• Возможна экскурсия на Фабрику Городецкой росписи или Строчевышивальную фабрику Золотая вышивка;
В период навигации, возможна экскурсия на судах на подводных крыльях в Городец.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание на всё время программы
Что не входит
Входные билеты в Музеи:
Город мастеров — 160руб. взр. \ 80руб. школьн.
Музей Самоваров —140руб. взр. \ 80 руб. школьн.
По желанию другие Музеи:
Музей добра
Музей Пряников
Музей Дом Графини Паниной
Краеведческий музей.
Интерактивные программы:
Чаепитие из Самовара с городецкими пряниками
Мастер-классы.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.