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Древний город Городец

Нижегородский П.
Нижегородский П. – Гид из Нижнего Новгорода
Отправляйтесь в древний город 🏙️ Городец, на родину знаменитой городецкой росписи и многих исконно-русских ремесел.

Полюбуйтесь на Музейные кварталы и загляните в «Город мастеров».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏛История и архитектура
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Древний город Городец
Древний город Городец

Что вы увидите

  • Набережная Волги
  • Феодоровский монастырь
  • Крепостные укрепления
  • Музейные кварталы
  • ул. Рублева
  • Набережная Революции
  • Памятником А. Невскому
  • Усадьбы Лапшиной
  • Дом графини Паниной
  • Город мастеров
  • Музей Самоваров
  • Смотровые площадки
  • Частная пряничная артель Суворовых
Городец — ровесник Москвы и центр народных промыслов и ремеселПочти одновременно с Москвой, с разницей всего в 5 лет, в 1152 году Юрий Долгорукий основывает город-крепость на Волге — Городец. В 1263 году, возвращаясь из Золотой Орды, здесь умирает князь Александр Невский, в XIV веке это столица ⭐️ удельного княжества. Город 🏙️ был разрушен монголо-татарами и вновь восстановлен. В конце XVIII века здесь располагался центр старообрядчества, а в XIX веке начался расцвет ремёсел. Известен Городец и тем, что здесь родился учитель известного Андрея Рублева — иконописец Прохор. Кроме того, здесь скончался Александр Невский.
Сегодня экскурсия ⛳ в Городец — это возможность насладиться тихим живописным городком, где каждый дом — уже музей 🖼. Это удивительный сказочный городок. Таких самобытных, ярких и запоминающихся мест уже почти не встретишь. Вы увидите:• Набережную Волги и Феодоровский монастырь;
  • Крепостные укрепления - земляной вал и часть частокола;
  • Музейные кварталы и улицу Рублева;
  • Набережную Революции с памятником Александру Невскому;
  • Старинные усадьбы Лапшиной, Дом графини Паниной;
  • Музейный комплекс Город мастеров;
  • Музей Самоваров и смотровые площадки;
  • Частную пряничную артель Суворовых, известную своими вкуснейшими пряниками. Организационные детали• Возможна экскурсия на Фабрику Городецкой росписи или Строчевышивальную фабрику Золотая вышивка;
  • В период навигации, возможна экскурсия на судах на подводных крыльях в Городец.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание на всё время программы
Что не входит
  • Входные билеты в Музеи:
  • Город мастеров — 160руб. взр. \ 80руб. школьн.
  • Музей Самоваров —140руб. взр. \ 80 руб. школьн.
  • По желанию другие Музеи:
  • Музей добра
  • Музей Пряников
  • Музей Дом Графини Паниной
  • Краеведческий музей.
  • Интерактивные программы:
  • Чаепитие из Самовара с городецкими пряниками
  • Мастер-классы.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Древний город Городец
Древний город Городец
Древний город Городец
Древний город Городец
Древний город Городец

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Нижегородский П.
Нижегородский П.
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