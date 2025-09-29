Что вам известно о Городце? Знаменитая роспись и другие народные промыслы предстанут перед вами с нового ракурса в Музейных кварталах и «Городе мастеров». Насладитесь атмосферой уютного города на Волге в ритме, который подходит именно вам!
Описание экскурсии
Городец — ровесник Москвы и центр народных промыслов и ремесел
Почти одновременно с Москвой, с разницей всего в 5 лет, в 1152 году Юрий Долгорукий основывает город-крепость на Волге — Городец. В 1263 году, возвращаясь из Золотой Орды, здесь умирает князь Александр Невский, в XIV веке это столица удельного княжества. Город был разрушен монголо-татарами и вновь восстановлен. В конце XVIII века здесь располагался центр старообрядчества, а в XIX веке начался расцвет ремёсел. Известен Городец и тем, что здесь родился учитель известного Андрея Рублева — иконописец Прохор. Кроме того, здесь скончался Александр Невский. Сегодня экскурсия в Городец — это возможность насладиться тихим живописным городком, где каждый дом — уже музей. Это удивительный сказочный городок. Таких самобытных, ярких и запоминающихся мест уже почти не встретишь. Вы увидите:• Набережную Волги и Феодоровский монастырь;
- Крепостные укрепления - земляной вал и часть частокола;
- Музейные кварталы и улицу Рублева;
- Набережную Революции с памятником Александру Невскому;
- Старинные усадьбы Лапшиной, Дом графини Паниной;
- Музейный комплекс Город мастеров;
- Музей Самоваров и смотровые площадки;
- Частную пряничную артель Суворовых, известную своими вкуснейшими пряниками. Организационные детали• Возможна экскурсия на Фабрику Городецкой росписи или Строчевышивальную фабрику Золотая вышивка;
- В период навигации, возможна экскурсия на судах на подводных крыльях в Городец.
Вы сами выбираете дату и время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Волги
- Феодоровский монастырь
- Крепостные укрепления
- Музейные кварталы
- Ул. Рублева
- Набережная Революции
- Памятником А. Невскому
- Усадьбы Лапшиной
- Дом графини Паниной
- Город мастеров
- Музей Самоваров
- Смотровые площадки
- Частная пряничная артель Суворовых
Что включено
- Сопровождение профессионального гида - экскурсовода из Нижнего Новгорода.
Что не входит в цену
- Поездка проводится на авто наших партнёров или личном авто туристов. Стоимость транспортного обслуживания на авто с водителем: /n7000 - до 3х туристов (легковой автомобиль) /n8000 - до 5ти туристов (легковой автомобиль) /n 15000 - до 6 туристов (микроавтобус) /n
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сообщите гиду удобное место для встречи
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Небольшой милый городок, который стоит посмотреть, но ожидали увидеть больше деревянного зодчествп, а таких домов не так уж много в Городец, зато нам очень повезло с экскурсоводом Лилией Петровной
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О
Мы очень ждали встречи с древним городом Городец, все наконец сложилось. Майя Александровна погрузила нас на пару часов в жизнь города☺️. Мы посетили Покровский монастырь, прошлись по значимым улицам и
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В
Очень понравился город, просто сказочный! К счастью нам попались хороший гид и водитель) Мы и по дороге до Городца много о чем интересном поговорили, и в самом городе разные красивые места и музеи посмотрели. И сувениры купили) Впечатления остались самые лучшие! Спасибо!
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В
Очень понравился город, просто сказочный! К счастью нам попались хороший гид и водитель) Мы и по дороге до Городца много о чем интересном поговорили, и в самом городе разные красивые места и музеи посмотрели. И сувениры купили) Впечатления остались самые лучшие! Спасибо!
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Э
Отличная экскурсия! Столько всего нового узнали, дети в восторге!!! Спасибо гиду Надежде, очень увлечённый человек, любящий свое дело))) все музеи и локации, заявленные в программе, мы успели посетить, сувениров накупили, пряников напробовались!
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Э
Отличная экскурсия! Столько всего нового узнали, дети в восторге!!! Спасибо гиду Надежде, очень увлечённый человек, любящий свое дело))) все музеи и локации, заявленные в программе, мы успели посетить, сувениров накупили, пряников напробовались!
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