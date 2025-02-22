Хранитель ключей от кремля просит вас помочь подобрать ключи к замкам от башен. Двигаясь по скрытому от глаз посетителей маршруту, вы будете выполнять задания, связанные с историей крепости. Пересчитаете башни, измерите кремль подручными средствами, подружитесь с компасом и узнаете много интересных фактов. И разгадаете загадку цветных ключей!

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Квест проходит на территории Нижегородского кремля, памятника архитектуры 16 века, старинного и знакового объекта города.

Вы увидите:

Никольскую башню – одну из квадратных башен кремля. Поговорим о многоступенчатой системе обороны

– одну из квадратных башен кремля. Поговорим о многоступенчатой системе обороны Коромыслову башню , хранящую трогательную легенду о молодой и отважной защитнице кремля Алёне

, хранящую трогательную легенду о молодой и отважной защитнице кремля Алёне Тайницкую башню , скрывающую удивительный секрет

, скрывающую удивительный секрет Северную башню , которую придётся отыскать по компасу

, которую придётся отыскать по компасу Часовую башню , самую высокую башню кремля с первыми в городе часами

, самую высокую башню кремля с первыми в городе часами Откос кремля с видом на слияние Волги и Оки. Именно здесь рекомендуем делать фотографии на память

с видом на слияние Волги и Оки. Именно здесь рекомендуем делать фотографии на память Памятник князю Георгию Всеволодовичу , основавшему город

, основавшему город Макет кремля, позволяющий рассмотреть всю крепость в деталях

Вы узнаете:

когда, кем и из каких материалов строился Нижегородский кремль

что стоит за названиями башен: Георгиевская, Коромыслова, Белая, Часовая

почему Новгород называется Нижним, а на его гербе изображён олень

какими семейными узами связаны основатель Нижнего Новгорода и основатель Москвы

А ещё мы научим ребят определять время по старинным часам, ориентироваться по компасу и познакомим с наиболее распространённым оружием защитников крепости.

Кому подойдёт экскурсия

Этот квест создан специально для семей с детьми от 5 лет и прекрасно воспринимается детьми до 12 лет. Родители — активные участники процесса.

Организационные детали