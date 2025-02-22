Хранитель ключей от кремля просит вас помочь подобрать ключи к замкам от башен.
Двигаясь по скрытому от глаз посетителей маршруту, вы будете выполнять задания, связанные с историей крепости.
Пересчитаете башни, измерите кремль подручными средствами, подружитесь с компасом и узнаете много интересных фактов. И разгадаете загадку цветных ключей!
Двигаясь по скрытому от глаз посетителей маршруту, вы будете выполнять задания, связанные с историей крепости.
Пересчитаете башни, измерите кремль подручными средствами, подружитесь с компасом и узнаете много интересных фактов. И разгадаете загадку цветных ключей!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание квеста
Квест проходит на территории Нижегородского кремля, памятника архитектуры 16 века, старинного и знакового объекта города.
Вы увидите:
- Никольскую башню – одну из квадратных башен кремля. Поговорим о многоступенчатой системе обороны
- Коромыслову башню, хранящую трогательную легенду о молодой и отважной защитнице кремля Алёне
- Тайницкую башню, скрывающую удивительный секрет
- Северную башню, которую придётся отыскать по компасу
- Часовую башню, самую высокую башню кремля с первыми в городе часами
- Откос кремля с видом на слияние Волги и Оки. Именно здесь рекомендуем делать фотографии на память
- Памятник князю Георгию Всеволодовичу, основавшему город
- Макет кремля, позволяющий рассмотреть всю крепость в деталях
Вы узнаете:
- когда, кем и из каких материалов строился Нижегородский кремль
- что стоит за названиями башен: Георгиевская, Коромыслова, Белая, Часовая
- почему Новгород называется Нижним, а на его гербе изображён олень
- какими семейными узами связаны основатель Нижнего Новгорода и основатель Москвы
А ещё мы научим ребят определять время по старинным часам, ориентироваться по компасу и познакомим с наиболее распространённым оружием защитников крепости.
Кому подойдёт экскурсия
Этот квест создан специально для семей с детьми от 5 лет и прекрасно воспринимается детьми до 12 лет. Родители — активные участники процесса.
Организационные детали
- Квест длится от 1 часа до 1 часа 20 минут в зависимости от численности группы
- В детской группе должен быть хотя бы один взрослый (из соображений безопасности). Он будет участвовать в квесте вместе с детьми
- Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Нижегородского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 1142 туристов
Приветствую, друзья! Меня зовут Виктория, я аккредитованный гид по Нижнему Новгороду, переводчик и преподаватель иностранных языков. В своей работе я объединяю любовь к городу, огромный интерес к его истории, опытЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
22 фев 2025
Квест очень понравился! Для детей даёт возможность запомнить башни Кремля! В игровой форме можно усвоить интересную информацию! Весело, интересно и познавательно!!! Спасибо огромное Виктории за отлично проведённое время!!! Всем рекомендую!
Е
Елена
13 дек 2024
Были на экскурсии-квесте по Крмелю с Викторией, нам очень понравилось! Ребёнку 6 лет не было скучно, Виктория его активно вовлекала в повествование))) Нам, взрослым, тоже было интересно. Всё очень чётко, структурировано, продумано и с душой. Спасибо огромное!
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