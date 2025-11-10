Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Не секрет, что больше века назад в Нижнем Новгороде устраивался самый большой торг. Но что там предлагали покупателям? Об этом и поговорим. Прокатимся по городу и посмотрим на историческую застройку, которая появилась благодаря купцам.



На остановках ваши дети будут выполнять небольшие задания и узнавать, чем же торговали на Нижегородской ярмарке.