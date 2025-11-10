Мои заказы

Интерактивная семейная экскурсия «В Нижний за хлебушком»

В формате квеста выяснить, чем торговали купцы на ярмарке и что такое пассивный доход 19 века
Не секрет, что больше века назад в Нижнем Новгороде устраивался самый большой торг. Но что там предлагали покупателям? Об этом и поговорим. Прокатимся по городу и посмотрим на историческую застройку, которая появилась благодаря купцам.

На остановках ваши дети будут выполнять небольшие задания и узнавать, чем же торговали на Нижегородской ярмарке.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание квеста

  • Территория самой большой ярмарки в нашей стране в 19 столетии.
  • Купеческая улица Рождественская с самым красивым храмом Нижнего Новгорода.
  • Бывшая базарная площадь, а сейчас — площадь Народного Единства.
  • Самый старый район Нижнего — Започаинье.
  • Верхне-Волжская набережная с купеческими особняками 19 века.
  • Подножие Чкаловской лестницы.

Выясним:

  • Что было самым важным товаром Нижегородской ярмарки.
  • Как можно сколотить целое состояние на одной соли.
  • Как обычный мясник спас Россию.
  • А поставщик царского стола смог построить уникальную церковь.
  • Как нефть проникла в повседневную жизнь нижегородцев.
  • Что такое пассивный доход 19 века.

Организационные детали

  • Путешествуем по городу на комфортабельном автомобиле Renault Logan Stepway.
  • Экскурсия рекомендуется для семей с детьми от 6 до 10 лет.
  • В конце экскурсии участников ждут сладкие подарки.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 71 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия, приглашаю вас на авторские экскурсии по Нижнему Новгороду. На них не будет сухих фактов, дат и фамилий — только по-настоящему увлекательные истории. С нетерпением жду нашей встречи.
