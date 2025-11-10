Не секрет, что больше века назад в Нижнем Новгороде устраивался самый большой торг. Но что там предлагали покупателям? Об этом и поговорим. Прокатимся по городу и посмотрим на историческую застройку, которая появилась благодаря купцам.
На остановках ваши дети будут выполнять небольшие задания и узнавать, чем же торговали на Нижегородской ярмарке.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание квеста
- Территория самой большой ярмарки в нашей стране в 19 столетии.
- Купеческая улица Рождественская с самым красивым храмом Нижнего Новгорода.
- Бывшая базарная площадь, а сейчас — площадь Народного Единства.
- Самый старый район Нижнего — Започаинье.
- Верхне-Волжская набережная с купеческими особняками 19 века.
- Подножие Чкаловской лестницы.
Выясним:
- Что было самым важным товаром Нижегородской ярмарки.
- Как можно сколотить целое состояние на одной соли.
- Как обычный мясник спас Россию.
- А поставщик царского стола смог построить уникальную церковь.
- Как нефть проникла в повседневную жизнь нижегородцев.
- Что такое пассивный доход 19 века.
Организационные детали
- Путешествуем по городу на комфортабельном автомобиле Renault Logan Stepway.
- Экскурсия рекомендуется для семей с детьми от 6 до 10 лет.
- В конце экскурсии участников ждут сладкие подарки.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 71 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия, приглашаю вас на авторские экскурсии по Нижнему Новгороду. На них не будет сухих фактов, дат и фамилий — только по-настоящему увлекательные истории. С нетерпением жду нашей встречи.Задать вопрос
