Н Наталья На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа читать дальше 3 часа показала много церквей, храмов, исторических мест. Мой сын 14 лет очень был заинтересован и слушал внимательно, так как по истории как раз проходили Смутное время, Минин и Пожарский. На автомобиле очень удобно, холмистая местность и пешком требует очень много физических сил. Рекомендую на 100% Спасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успели посмотреть. Елена нам за

Л Людмила Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой» Очень повезло с экскурсоводом Татьяной и водителем! На все вопросы отвечали,не торопили,не бежали,сделали много фотографий,всюду успевали. Водитель подвозил максимально близко. Спасибо огромное за такой приятный вечер!

О Ольга На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа Экскурсия отлично подойдёт тем, у кого мало времени в Нижнем Новгороде. Вы побываете и услышите истории в тех местах, куда без авто добираться самому не очень удобно

Л Лариса На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа Нам очень понравилось!

А Анна Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода читать дальше отвечала на все наши вопросы. Время пролетело незаметно. С учетом холодной погоды экскурсия была проведена очень грамотно и и интересно. Нам очень понравился Нижний Новгород. Дарья, спасибо огромное! 6 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,

Л Лариса Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке Супер экскурсия! Прогулка прошла в лёгкой и непринуждённой обстановке. Фотогид Ольга мастер своего дела, и как рассказчик и как фотограф. Результат превзошёл все мои ожидания. Олечка Вы волшебница! Всем рекомендую!

Е Елена Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой» Я благодарна Надежде за экскурсию. Безусловно, рекомендую тем туристам, кто приехал на один день.

Н Наталья Нижний Новгород - в самое сердце Экскурсия понравилась. Виктория грамотный, эрудированный экскурсовод. Показала нам город с самых выгодных и интересных мест. Пошла навстречу всем нашим пожеланиям. Экскурсия пролетела незаметно. Спасибо.

Э Эдуард Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой» читать дальше каждое здание в городе. Кроме того, Надежда всегда предлагала сфотографировать нашу большую компанию. За 3 часа объехали все ключевые достопримечательности города. Экскурсию рекомендую! Отличная, интересная и насыщенная экскурсия. Надежда - прекрасный и позитивный экскурсовод, который знает много необычных историй чуть ли не про