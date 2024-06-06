Экскурсии на Нижегородские ярмарки в Нижнем Новгороде

Найдено 25 экскурсий в категории «Нижегородские ярмарки» в Нижнем Новгороде, цены от 1 100 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
163 отзыва
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города
Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
11 июня в 00:00
13 июня в 00:00
6 600 за всё до 3 чел.
История Нижнего Новгорода за 3 часа на авто
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
357 отзывов
История Нижнего Новгорода: 3-часовая автоэкскурсия по ключевым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, посетив его исторические места на комфортабельном автомобиле
Начало: На площади Минина и Пожарского, в начале улицы Бол...
Сегодня в 16:00
Завтра в 17:00
8 000 за всё до 7 чел.
О Нижнем Новгороде с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
О Нижнем Новгороде с любовью: Кремль, набережные, Большая Покровская
Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по волжским набережным и главной пешеходной улице. Откройте для себя следы разных эпох и насладитесь видами на реку
Начало: По договорённости
21 июня в 10:30
23 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Нижний Новгород: путешествие в историю и культуру за 3 часа
Загляните в душу Нижнего Новгорода: от кремлевских башен до сокровищ прошлого, которые можно потрогать
Начало: На пл. Минина и Пожарского
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
6 000 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
201 отзыв
Популярное предложение
Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом
17 июня в 08:00
18 июня в 14:00
5 990 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Нижний Новгород за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Влюбиться в Нижний Новгород: истории, легенды и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открывая его исторические тайны и архитектурные шедевры
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 7 500 за всё до 7 чел.
Нижегородская ярмарка - «карман России»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
66 отзывов
Нижегородская Ярмарка: великолепие истории и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу великой Нижегородской Ярмарки, где история и культура России оживают на берегах Оки и Волги
Начало: Площадь Ленина. У памятника В.И. Ленину
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 2 900 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород - в самое сердце
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом
13 июня в 12:00
16 июня в 09:00
9 300 за всё до 4 чел.
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
41 отзыв
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода
Начало: Около Главного Ярмарочного дома
12 июня в 16:00
15 июня в 14:30
1 900 за человека
Дятловы горы (пешая 2 часа)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Пешая экскурсия по Дятловым горам Нижнего Новгорода: история и красоты
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, пройдя по Дятловым горам. Вас ждут уникальные пейзажи, архитектурные шедевры и неповторимая атмосфера
Начало: На улице Большая Покровская
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670 за всё до 15 чел.
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
30 отзывов
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
Узнайте историю Нижнего Новгорода на автобусной и пешеходной экскурсии. Посетите ярмарку, храмы и Рождественскую улицу
Начало: УЛ.М. Горького ст. метро «Горьковская»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
1 100 за человека
Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
13 отзывов
Венеция в Нижнем: историческая фотоэкскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, запечатлевая его красоту и историю в профессиональных фотографиях
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
76006 840 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород - столица радио. Обзорная экскурсия с посещением радиолаборатории
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Нижний Новгород - столица радио. Обзорная экскурсия с посещением радиолаборатории
Узнать об истоках радиовещания в России и увидеть главные достопримечательности города
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10 200 за всё до 3 чел.
Импровизированный шопинг на Нижегородской ярмарке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Импровизированный шопинг на Нижегородской ярмарке
Представить, как это было
Начало: В Ярмарочном проезде
Завтра в 15:30
10 июня в 11:30
5 340 за всё до 10 чел.
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Исследовать самобытные районы старинного города и полюбоваться волжскими пейзажами
Начало: у главного ярмарочного дома
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 900 за всё до 10 чел.
Тайны Нижегородской ярмарки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Тайны Нижегородской ярмарки
Посетить Стрелку, раскрыть торговые секреты города и полюбоваться живописными видами
Начало: У главного ярмарочного дома
16 июля в 09:00
19 июля в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Посмотреть на Нижний глазами известных людей разных эпох и отведать суточных щей с настоечкой
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
8 500 за всё до 3 чел.
По стопам святого Макария: Желтоводский Макариев монастырь, ярмарка + канатка
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
По стопам святого Макария: Желтоводский Макариев монастырь, ярмарка + канатка
Отправиться вглубь Нижегородской области туда, где царит история
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода
Взглянуть на знаменитый праздник жизни через хронику буйств, убийств и грабежей
Начало: У Главного ярмарочного дома
Завтра в 13:00
16 июня в 12:30
5 340 за всё до 10 чел.
Нижегородская ярмарка изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Нижегородская ярмарка изнутри
Погулять по главному рынку России и Европы и узнать, чем он привлекал торговцев и покупателей
Начало: У главного ярмарочного дома
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 3 900 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Нижегородской ярмарке для всей семьи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Экскурсия по Нижегородской ярмарке для всей семьи
Совершить путешествие на 200 лет назад и найти всевидящее око
Начало: На площади Ленина
17 июня в 10:00
19 июня в 10:00
5 500 за всё до 10 чел.
Любовь в большом городе NN
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Романтическая экскурсия Любовь в большом городе NN
Исследуйте романтическую атмосферу Нижнего Новгорода, открывая истории великих любовных пар
Начало: На площади Минина
12 июня в 15:00
13 июня в 17:00
6 200 за всё до 3 чел.
Украина в Нижнем Новгороде (пешая 2 часа)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Украина в Нижнем Новгороде (пешая 2 часа)
Об украинском наследии в истории русского города
Начало: В начале ул. Большой Покровской
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670 за всё до 15 чел.
Выставка «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган»
Индивидуальная
1 час
Выставка «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган»
Познакомиться с феноменом ярмарок в России и увидеть оригиналы Кустодиева, Гончаровой и Кандинского
Начало: на ул. Стрелка
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 120 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по живописи на Нижегородской ярмарке
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс по живописи на Нижегородской ярмарке
Почувствовать себя художником и поговорить о культурно-торговом феномене Нижнего Новгорода
Начало: На территории Нижегородской ярмарки
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 6 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
    Спасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успели посмотреть. Елена нам за
    читать дальше

    3 часа показала много церквей, храмов, исторических мест. Мой сын 14 лет очень был заинтересован и слушал внимательно, так как по истории как раз проходили Смутное время, Минин и Пожарский. На автомобиле очень удобно, холмистая местность и пешком требует очень много физических сил. Рекомендую на 100%

    Спасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успели
  • Л
    Людмила
    6 июня 2024
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Очень повезло с экскурсоводом Татьяной и водителем! На все вопросы отвечали,не торопили,не бежали,сделали много фотографий,всюду успевали. Водитель подвозил максимально близко. Спасибо огромное за такой приятный вечер!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
    Экскурсия отлично подойдёт тем, у кого мало времени в Нижнем Новгороде. Вы побываете и услышите истории в тех местах, куда без авто добираться самому не очень удобно
  • Л
    Лариса
    4 июня 2024
    На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
    Нам очень понравилось!
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
    6 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,
    читать дальше

    отвечала на все наши вопросы. Время пролетело незаметно. С учетом холодной погоды экскурсия была проведена очень грамотно и и интересно. Нам очень понравился Нижний Новгород. Дарья, спасибо огромное!

  • Л
    Лариса
    3 июня 2024
    Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
    Супер экскурсия! Прогулка прошла в лёгкой и непринуждённой обстановке. Фотогид Ольга мастер своего дела, и как рассказчик и как фотограф. Результат превзошёл все мои ожидания. Олечка Вы волшебница! Всем рекомендую!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Я благодарна Надежде за экскурсию. Безусловно, рекомендую тем туристам, кто приехал на один день.
  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Нижний Новгород - в самое сердце
    Экскурсия понравилась. Виктория грамотный, эрудированный экскурсовод. Показала нам город с самых выгодных и интересных мест. Пошла навстречу всем нашим пожеланиям. Экскурсия пролетела незаметно. Спасибо.
  • Э
    Эдуард
    27 мая 2024
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Отличная, интересная и насыщенная экскурсия. Надежда - прекрасный и позитивный экскурсовод, который знает много необычных историй чуть ли не про
    читать дальше

    каждое здание в городе. Кроме того, Надежда всегда предлагала сфотографировать нашу большую компанию. За 3 часа объехали все ключевые достопримечательности города. Экскурсию рекомендую!

    Отличная, интересная и насыщенная экскурсия. Надежда - прекрасный и позитивный экскурсовод, который знает много необычных историйОтличная, интересная и насыщенная экскурсия. Надежда - прекрасный и позитивный экскурсовод, который знает много необычных историй
  • Л
    Любовь
    26 мая 2024
    Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
    Квест неплохой, но это, конечно, для детей! Детям бы порекомендовала!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Нижегородские ярмарки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
  2. История Нижнего Новгорода за 3 часа на авто
  3. О Нижнем Новгороде с любовью
  4. На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
  5. Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Нижегородские ярмарки" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 1 100 до 16 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1216 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 25 экскурсий в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Нижегородские ярмарки», 1216 ⭐ отзывов, цены от 1100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам