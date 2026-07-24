🎭 Театрализованное представление с участием актеров
🕵️♂️ Увлекательный квест-расследование
🏛️ Посещение исторических мест и архитектурных памятников
🍬 Дегустация нижегородского пряника
🎧 Использование шумоподавляющих наушников для комфорта
🎁 Памятные подарки и бенгальские огни
☕ Горячий чай и сладкое угощение включены
Что можно увидеть
Главный Ярмарочный дом
Ярмарочная площадь
Улица Стрелка
Собор Александра Невского
Памятник Александру Невскому
Пакгаузы конца 19 века
Шуховские башни
Смотровая площадка на Стрелке
Описание квеста
Экскурсия-спектакль-квест
Наши персонажи — старый фонарщик Фаролеро и ярмарочная торговка — раскроют вам величие и масштаб Нижегородской ярмарки. Вы поймете, почему это было не просто место, но исторические событие, влиявшее на развитие Российской империи. Рассказы дополнят картинки, видео, яркие находки и музыка. А еще вы поучаствуете в танцевальном батле между прошлым и настоящим и попробуете нижегородский пряник.
Какой ценный клад оставил после себя один купец?
Кто создал Карман России?
Кто из ровесников города пришел на юбилей в гости и остался навсегда?
Как пакгауз перешагнул через целый век?
Как фантик от конфетки помог исполнить мечту?
Фонарщик Фаролеро примерит роль знаменитого сыщика Лыкова и отправится с вами на поиски ответов сквозь два века.
Декорации — Нижний Новгород!
Всё начнется у нарядного Главного Ярмарочного дома. Затем вы увидите современные здания и архитектурные формы на Ярмарочной площади, старинные гостиные дома на улице Стрелка, собор Александра Невского и памятник в его честь, сохранившиеся с конца 19 века пакгаузы и шуховские башни. А завершится таинственное действие на смотровой площадке на Стрелке, откуда вы полюбуетесь городом и слиянием Оки и Волги.
Организационные детали
Экскурсия проводится минимум для 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день.
В течение экскурсии на вас будут надеты фирменные плащи-накидки и шумоподавляющие наушники. Рассказ будет транслироваться в наушниках, чтобы было удобно одновременно наблюдать за ведущими.
В стоимость также включено: горячий чай, сладкое угощение, бенгальские огни и памятный презент. Дополнительных расходов не требуется.
По запросу можно провести индивидуальную или корпоративную экскурсию (детали уточняйте в личном сообщении)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Главного Ярмарочного дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 6775 туристов
Приветствую вас, уважаемые гости! Нижний Новгород – мой дом, и каждого участника экскурсии я воспринимаю как человека, который пришёл ко мне в гости. А гости, как известно, должны получить радушный приём, новые эмоции, открытия и интересную информацию! Для этого вместе с профессиональной командой историков, сценаристов и организаторов зрелищных мероприятий мы создали этот необычный экскурсионный маршрут.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 85 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
4
6
3
1
2
1
1
1
Николай
В целом экскурсию рекомендую, понравилась: маршрут, история, вкуснейший чай с печатным пряником. Несколько неожиданным для меня оказался факт, что Фонарщик не сам рассказывал экскурсию, а просто пантомимой сопровождал аудиогид. С читать дальшеуменьшить
другой стороны, это удобный формат для упаковки международного проекта, каковым и являются квесты от Фаролеро. Впрочем, экскурсия быстро затягивает, и дальше принимаешь происходящее легко. Из пожеланий - можно глубже проработать именно интерактивность: интегрировать в историю побольше интерактивных эпизодов, как тот коллективный танец, который служит пропуском для Хранителя Времени (или как назывался этот персонаж?).
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
самая классная экскурсия! прекрасно все: актеры, их слаженность, информация, подача…
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Безумно понравилась экскурсия! очень интерактивная, с множеством элементов, квестов и загадок. Костюмы героев никого не оставили равнодушным. Ребенок был в восторге! Будем однозначно рекомендовать друзьям!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
очень необычно, было интересно. Но это ауди-экскурсия, сам волшебник только руками машет. Но было все четко, с остановками, интересная информация. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анастасия
Благодарю организаторов за душевную прогулку с Фаролеро! Нам очень понравилось, это наше второе путешествие с Фонарщиком в Нижнем Новгороде)
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Это было великолепно! Мы 4 взрослых человека поверили в легенду и как дети выполняли все задания,погружаясь в атмосферу и следуя за главным героем. А персонажи — старый фонарщик Фаролеро и читать дальшеуменьшить
ярмарочная торговка — покорили наши сердца. Потрясающие костюмы и гримм. Все великолепно продуманно,мы не заметили как пролетело время. Я давно для себя открыла иммерсивный формат экскурсий,по-этому и в Нижнем Новгороде я хотела экскурсию именно такого плана,и все мои ожидания оправдались! Огромное спасибо организаторам!!! Однозначно советую!!!!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки»