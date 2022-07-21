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Описание
Что вас ожидает
Экскурсия-спектакль-квест
Наши персонажи — старый фонарщик Фаролеро и ярмарочная торговка — раскроют вам величие и масштаб Нижегородской ярмарки. Вы поймете, почему это было не просто место, но исторические событие, влиявшее на развитие Российской империи. Рассказы дополнят картинки, видео, яркие находки и музыка. А еще вы поучаствуете в танцевальном батле между прошлым и настоящим и попробуете нижегородский пряник.
Какой ценный клад оставил после себя один купец?
Кто создал Карман России?
Кто из ровесников города пришел на юбилей в гости и остался навсегда?
Как пакгауз перешагнул через целый век?
Как фантик от конфетки помог исполнить мечту?
Фонарщик Фаролеро примерит роль знаменитого сыщика Лыкова и отправится с вами на поиски ответов сквозь два века.
Декорации — Нижний Новгород!
Всё начнется у нарядного Главного Ярмарочного дома. Затем вы увидите современные здания и архитектурные формы на Ярмарочной площади, старинные гостиные дома на улице Стрелка, собор Александра Невского и памятник в его честь, сохранившиеся с конца 19 века пакгаузы и шуховские башни. А завершится таинственное действие на смотровой площадке на Стрелке, откуда вы полюбуетесь городом и слиянием Оки и Волги.
Организационные детали
Экскурсия проводится минимум для 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день.
В течение экскурсии на вас будут надеты фирменные плащи-накидки и шумоподавляющие наушники. Рассказ будет транслироваться в наушниках, чтобы было удобно одновременно наблюдать за ведущими.
В стоимость также включено: горячий чай, сладкое угощение, бенгальские огни и памятный презент. Дополнительных расходов не требуется.
По запросу можно провести индивидуальную или корпоративную экскурсию (детали уточняйте в личном сообщении)
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела 537 экскурсий для 1124 туристов
Приветствую вас, уважаемые гости! Нижний Новгород – мой дом, и каждого участника экскурсии я воспринимаю как человека, который пришел ко мне в гости. А гости, как известно, должны получить радушный прием, новые эмоции, открытия и интересную информацию! Для этого вместе с профессиональной командой историков, сценаристов и организаторов зрелищных мероприятий мы создали этот необычный экскурсионный маршрут.
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Ольга
21 июля 2022
Наша экскурсия состоялась 21 июля 2022. Нам очень понравилось. Интересная подача,не скучная. Побывали и в правду на Ярмарке. Напоили чаем и угостили пряником. А в конце осталось чувство волшебства. Спасибо большое за гостеприимный прием на нижегородской земле!
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Кристина
18 июля 2022
Очень классный формат экскурсии, необычный и интересный! Главный герой - фонарщик - отлично придуманный образ и его исполнение. Уже вторая моя экскурсия с Farolero, всем советую!
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