Погружение в историю Нижнего Новгорода через театрализованный квест-экскурсию от Нижегородской ярмарки до Стрелки станет незабываемым приключением.На протяжении двух часов вы пройдете по улицам города, следуя за актерами, которые расскажут о

значимых событиях и личностях, связанных с Нижегородской ярмаркой. Вы увидите Ярмарочный дом, старинные гостиные дома на улице Стрелка, собор Александра Невского и другие архитектурные памятники. Экскурсия завершится на смотровой площадке Стрелки, откуда открываются великолепные виды на слияние Оки и Волги. В стоимость входят фирменные плащи-накидки, шумоподавляющие наушники, горячий чай, сладкое угощение, бенгальские огни и памятный презент. Экскурсия проводится минимум для 2 человек

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание квеста

Экскурсия-спектакль-квест

Наши персонажи — старый фонарщик Фаролеро и ярмарочная торговка — раскроют вам величие и масштаб Нижегородской ярмарки. Вы поймете, почему это было не просто место, но исторические событие, влиявшее на развитие Российской империи. Рассказы дополнят картинки, видео, яркие находки и музыка. А еще вы поучаствуете в танцевальном батле между прошлым и настоящим и попробуете нижегородский пряник.

Какой ценный клад оставил после себя один купец?

Кто создал Карман России?

Кто из ровесников города пришел на юбилей в гости и остался навсегда?

Как пакгауз перешагнул через целый век?

Как фантик от конфетки помог исполнить мечту?

Фонарщик Фаролеро примерит роль знаменитого сыщика Лыкова и отправится с вами на поиски ответов сквозь два века.

Декорации — Нижний Новгород!

Всё начнется у нарядного Главного Ярмарочного дома. Затем вы увидите современные здания и архитектурные формы на Ярмарочной площади, старинные гостиные дома на улице Стрелка, собор Александра Невского и памятник в его честь, сохранившиеся с конца 19 века пакгаузы и шуховские башни. А завершится таинственное действие на смотровой площадке на Стрелке, откуда вы полюбуетесь городом и слиянием Оки и Волги.

Организационные детали