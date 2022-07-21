Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки

Познакомиться с легендарной частью города в необыкновенном формате, следуя за фонарщиком Фаролеро

5
2 отзыва
В чем феномен Нижегородской ярмарки? Ее хроники и другие любопытные детали вы откроете на нашей прогулке, которая соединила театр и квест-расследование.

Следуя за актерами, вы увидите Ярмарочный дом, обновленные пакгаузы и Стрелку, которая была закрыта до 2021 года, а сегодня радует всех прекрасными закатами. За 2 часа вы глубже прочувствуете дух Нижнего Новгорода!
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Ближайшие даты:
4
авг
6
авг
7
авг
10
авг
11
авг
13
авг
14
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия-спектакль-квест

Наши персонажи — старый фонарщик Фаролеро и ярмарочная торговка — раскроют вам величие и масштаб Нижегородской ярмарки. Вы поймете, почему это было не просто место, но исторические событие, влиявшее на развитие Российской империи. Рассказы дополнят картинки, видео, яркие находки и музыка. А еще вы поучаствуете в танцевальном батле между прошлым и настоящим и попробуете нижегородский пряник.

  • Какой ценный клад оставил после себя один купец?
  • Кто создал Карман России?
  • Кто из ровесников города пришел на юбилей в гости и остался навсегда?
  • Как пакгауз перешагнул через целый век?
  • Как фантик от конфетки помог исполнить мечту?

Фонарщик Фаролеро примерит роль знаменитого сыщика Лыкова и отправится с вами на поиски ответов сквозь два века.

Декорации — Нижний Новгород!

Всё начнется у нарядного Главного Ярмарочного дома. Затем вы увидите современные здания и архитектурные формы на Ярмарочной площади, старинные гостиные дома на улице Стрелка, собор Александра Невского и памятник в его честь, сохранившиеся с конца 19 века пакгаузы и шуховские башни. А завершится таинственное действие на смотровой площадке на Стрелке, откуда вы полюбуетесь городом и слиянием Оки и Волги.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится минимум для 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день.
  • В течение экскурсии на вас будут надеты фирменные плащи-накидки и шумоподавляющие наушники. Рассказ будет транслироваться в наушниках, чтобы было удобно одновременно наблюдать за ведущими.
  • В стоимость также включено: горячий чай, сладкое угощение, бенгальские огни и памятный презент. Дополнительных расходов не требуется.
  • По запросу можно провести индивидуальную или корпоративную экскурсию (детали уточняйте в личном сообщении)

Выберите дату при бронировании

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 13 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Главного Ярмарочного дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
21 июля 2022
Наша экскурсия состоялась 21 июля 2022. Нам очень понравилось. Интересная подача,не скучная. Побывали и в правду на Ярмарке. Напоили чаем и угостили пряником. А в конце осталось чувство волшебства. Спасибо большое за гостеприимный прием на нижегородской земле!
К
18 июля 2022
Очень классный формат экскурсии, необычный и интересный! Главный герой - фонарщик - отлично придуманный образ и его исполнение. Уже вторая моя экскурсия с Farolero, всем советую!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

👥Групповые🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников⚙️Необычные🌇Вечерние☀️Летние🕵️КвестыНижегородские ярмаркиСтрелка🎭Театральные

Похожие туры в Нижнем Новгороде

Тайны Нижегородской ярмарки
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
3 отзыва
Тайны Нижегородской ярмарки
Посетить Стрелку, раскрыть торговые секреты города и полюбоваться живописными видами
у главного ярмарочного дома
Завтра
8 авг
9 авг
10 авг
3 500 за всё до 5 чел.
Аудиоэкскурсия «Нижегородская Ярмарка»: яркие моменты золотого времени
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
4.7
3 отзыва
Аудиоэкскурсия «Нижегородская Ярмарка»: яркие моменты золотого времени
Эта экскурсия-прогулка по бывшей территории знаменитой Нижегородской Ярмарки
пл. Ленина, 1, Нижний Новгород
990 за 1 человека
Экскурсия по знаменитой Нижегородской ярмарке
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Борис
Борис
Нет отзывов
Экскурсия по знаменитой Нижегородской ярмарке
Экскурсия, в рамках которой я расскажу вам о знаменитой Нижегородской ярмарке
Площадь Ленина, Нижний Новгород
5 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по Березополью: три города Нижегородской области
9 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Борис
Борис
Нет отзывов
Путешествие по Березополью: три города Нижегородской области
Это настоящее путешествие по юго-западу Нижегородского края
Гостиница в Нижнем Новгороде
10 000 за всё до 4 чел.
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
3 часа
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Viktoria
Viktoria
4.5
2 отзыва
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Исследовать самобытные районы старинного города и полюбоваться волжскими пейзажами
у главного ярмарочного дома
6 авг
11 авг
12 авг
13 авг
3 900 за всё до 10 чел.
Историческая квест-игра в Нижегородском Кремле
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 10 чел.
Организатор экскурсии Булат
Булат
5
143 отзыва
Историческая квест-игра в Нижегородском Кремле
Познакомиться с историей старейшей и главной постройки города в форме приключенческого расследования
Кладовая Башня
7 авг
8 авг
9 авг
10 авг
от 6 500 за всё до 8 чел.
Тайна наследства Нижегородской Ярмарки. Квест-расследование
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 20 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
5
2 отзыва
Тайна наследства Нижегородской Ярмарки. Квест-расследование
Улица Совнаркомовская, 13
Сегодня
6 авг
7 авг
10 авг
от 950 за 1 человека
Нижегородский кремль - древнее сердце города
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
38 отзывов
Очень популярно сейчас
Нижегородский кремль - древнее сердце города
Познакомиться с главным символом Нижнего Новгорода в компании профессионального гида
Памятник Городовому. Улица Большая Покровская дом ...
Завтра
8 авг
9 авг
10 авг
3 500 за всё до 5 чел.
Нижегородская Ярмарка - «карман России»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Павел
Павел
4.9
33 отзыва
Нижегородская Ярмарка - «карман России»
Проникнуться историей и духом крупнейшего праздника старинной русской торговли
8 авг
10 авг
11 авг
14 авг
от 2 600 за всё до 3 чел.
Нижегородское турне
4 дня
Авторский тур
до 55 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Нижегородское турне
Отправляемся в турне по достопримечательностям Нижегородской области
Россия, Нижний Новгород
9 авг
16 авг
23 авг
30 авг
от 16 900 за 1 человека
Нижегородский Кремль - сердце Нижнего
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 50 чел.
Организатор экскурсии Василий
Василий
4.8
32 отзыва
Нижегородский Кремль - сердце Нижнего
Приглашаю вас узнать историю Нижегородского Кремля с момента его основания до наших дней
пл. Минина и Пожарского, Нижний Новгород
7 авг
8 авг
9 авг
11 авг
от 3 100 за всё до 2 чел.
Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Надежда
Надежда
4.9
88 отзывов
Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
Главные достопримечательности и тайные места столицы Поволжья на автомобильной экскурсии
7 авг
8 авг
9 авг
10 авг
4 300 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нижнем Новгороде
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ