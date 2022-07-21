В чем феномен Нижегородской ярмарки? Ее хроники и другие любопытные детали вы откроете на нашей прогулке, которая соединила театр и квест-расследование. Следуя за актерами, вы увидите Ярмарочный дом, обновленные пакгаузы и Стрелку, которая была закрыта до 2021 года, а сегодня радует всех прекрасными закатами. За 2 часа вы глубже прочувствуете дух Нижнего Новгорода!

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Описание

Что вас ожидает

Экскурсия-спектакль-квест

Наши персонажи — старый фонарщик Фаролеро и ярмарочная торговка — раскроют вам величие и масштаб Нижегородской ярмарки. Вы поймете, почему это было не просто место, но исторические событие, влиявшее на развитие Российской империи. Рассказы дополнят картинки, видео, яркие находки и музыка. А еще вы поучаствуете в танцевальном батле между прошлым и настоящим и попробуете нижегородский пряник.

Какой ценный клад оставил после себя один купец?

Кто создал Карман России?

Кто из ровесников города пришел на юбилей в гости и остался навсегда?

Как пакгауз перешагнул через целый век?

Как фантик от конфетки помог исполнить мечту?

Фонарщик Фаролеро примерит роль знаменитого сыщика Лыкова и отправится с вами на поиски ответов сквозь два века.

Декорации — Нижний Новгород!

Всё начнется у нарядного Главного Ярмарочного дома. Затем вы увидите современные здания и архитектурные формы на Ярмарочной площади, старинные гостиные дома на улице Стрелка, собор Александра Невского и памятник в его честь, сохранившиеся с конца 19 века пакгаузы и шуховские башни. А завершится таинственное действие на смотровой площадке на Стрелке, откуда вы полюбуетесь городом и слиянием Оки и Волги.

Организационные детали