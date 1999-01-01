Экскурсия ⛳, в рамках которой я расскажу вам о знаменитой Нижегородской ярмарке. Вас ждут уникальные исторические справки, хитрости, крылатые выражения, факты из жизни главных хозяев ярмарочного торга — купцов и «обслуживающего персонала» — бурлаков и грузчиков.
Мы посетим великолепный Староярмарочный собор и пройдём по «модным рядам». На Рождественской стороне упадём на «нижегородское дно» и поднимемся до высот меценатства.
Экскурсия ⛳ для любого времени года — атмосферная и эмоциональная!
+Что входит
Автомобиль
Услуги гида
–Что не входит
Питание
Начало и место завершения
🚩 Площадь Ленина, Нижний Новгород
Экскурсия проводится Ежедневно 10:00-13:00, 14:00-17:00
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.