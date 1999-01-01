Экскурсия по знаменитой Нижегородской ярмарке

Борис С.
Борис С. – Гид из Нижнего Новгорода
Экскурсия ⛳, в рамках которой я расскажу вам о знаменитой Нижегородской ярмарке.

Вас ждут уникальные исторические справки, хитрости, крылатые выражения, факты из жизни главных хозяев ярмарочного торга — купцов и «обслуживающего персонала» — бурлаков и грузчиков.
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Экскурсия

5 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по знаменитой Нижегородской ярмарке
Экскурсия по знаменитой Нижегородской ярмарке

Что вы увидите

  • Нижегородская стрелка
  • Собор Александра Невского
  • Соборный колокол
  • Стадион «Нижний Новгород»
  • Мануфактурные ряды
  • Староярмарочный собор
  • Каменные лавки
  • «Модные ряды»
  • Главный Ярмарочный дом
  • ул. Рождественская
  • Рождественская церковь
  • Дома знатнейших купеческих фамилий
  • «Нижегородское дно»
Экскурсия ⛳, в рамках которой я расскажу вам о знаменитой Нижегородской ярмарке. Вас ждут уникальные исторические справки, хитрости, крылатые выражения, факты из жизни главных хозяев ярмарочного торга — купцов и «обслуживающего персонала» — бурлаков и грузчиков.
Мы посетим великолепный Староярмарочный собор и пройдём по «модным рядам». На Рождественской стороне упадём на «нижегородское дно» и поднимемся до высот меценатства.
Экскурсия ⛳ для любого времени года — атмосферная и эмоциональная!
+Что входит
  • Автомобиль
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Площадь Ленина, Нижний Новгород
Экскурсия по знаменитой Нижегородской ярмарке
Экскурсия по знаменитой Нижегородской ярмарке
Экскурсия по знаменитой Нижегородской ярмарке
Экскурсия по знаменитой Нижегородской ярмарке

Экскурсия проводится Ежедневно 10:00-13:00, 14:00-17:00

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Борис С.
Борис С.
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