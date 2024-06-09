Город женщин

Узнать истории знаменитых жительниц Нижнего Новгорода
Наша экскурсия — не просто неторопливая прогулка в сердце древнего города и знакомство с сохранившимися здесь домами 19-20 веков. Её суть — разговор о женщинах, которые в этих домах родились, жили, творили и любили. Женщинах Российской империи, добившихся славы, обожания и преклонения. Увековеченных в истории не только у себя на родине, но и за её пределами.
Город женщин
Город женщин
Город женщин
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы пройдёмся от двух театров до острога на площади Свободы по старинным улочкам. Реконструируем эпоху уже уходящего патриархального мира 19 — начала 20 веков, в котором женщина занимала лишь подчиненное положение. Перед вами встанут образы прекрасных дам — активных, решительных, влиятельных, любящих и позволяющих себя любить.

Имя каждой — загадка, которую мы раскроем на экскурсии.

Вы узнаете:

  • Кто она, вся сотканная из нервов и оригинальности, вскружившая голову двум известнейшим писателям-мыслителям
  • Как выбраться живой из пугачёвского плена и встать во главе монастыря
  • Как отказать гению, который в три раза старше тебя, а потом об этом пожалеть
  • Кому рукоплескал весь богемно-оперный мир и о ком великий итальянец снял роскошную костюмную драму
  • Что делать с гулящим мужем, пристрастившимся к посещению «весёлых домов» и обрекавшим семью на позор
  • Под чьими окнами свистели и били стёкла студенты мужского пола — только потому, что она родилась женщиной и хотела получить высшее образование
  • Кто она, «луч света в тёмном царстве» и почему она сказала «нет» великому драматургу, который прославил её навсегда
  • Какой из дам сердца вождь мирового пролетариата делал предложение в Нижнем Новгороде
  • Кто она — та, что вдохновляла самого известного нижегородца
  • У кого было всё: премии, ордена, звания, шикарная квартира в центре Москвы и… муж в изгнании

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Большой Покровской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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