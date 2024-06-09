Наша экскурсия — не просто неторопливая прогулка в сердце древнего города и знакомство с сохранившимися здесь домами 19-20 веков. Её суть — разговор о женщинах, которые в этих домах родились, жили, творили и любили. Женщинах Российской империи, добившихся славы, обожания и преклонения. Увековеченных в истории не только у себя на родине, но и за её пределами.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы пройдёмся от двух театров до острога на площади Свободы по старинным улочкам. Реконструируем эпоху уже уходящего патриархального мира 19 — начала 20 веков, в котором женщина занимала лишь подчиненное положение. Перед вами встанут образы прекрасных дам — активных, решительных, влиятельных, любящих и позволяющих себя любить.
Имя каждой — загадка, которую мы раскроем на экскурсии.
Вы узнаете:
- Кто она, вся сотканная из нервов и оригинальности, вскружившая голову двум известнейшим писателям-мыслителям
- Как выбраться живой из пугачёвского плена и встать во главе монастыря
- Как отказать гению, который в три раза старше тебя, а потом об этом пожалеть
- Кому рукоплескал весь богемно-оперный мир и о ком великий итальянец снял роскошную костюмную драму
- Что делать с гулящим мужем, пристрастившимся к посещению «весёлых домов» и обрекавшим семью на позор
- Под чьими окнами свистели и били стёкла студенты мужского пола — только потому, что она родилась женщиной и хотела получить высшее образование
- Кто она, «луч света в тёмном царстве» и почему она сказала «нет» великому драматургу, который прославил её навсегда
- Какой из дам сердца вождь мирового пролетариата делал предложение в Нижнем Новгороде
- Кто она — та, что вдохновляла самого известного нижегородца
- У кого было всё: премии, ордена, звания, шикарная квартира в центре Москвы и… муж в изгнании
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большой Покровской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Denis — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 2090 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Денис. Я гид с высшим историческим образованием и профессиональный фотограф. Главная моя задача — помочь вам увидеть прекрасное и почувствовать душу города.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород с женским лицом
Взглянуть на историю города через судьбы ярких и интересных личностей
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
от 3 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час 42 минуты
"Огни притонов": "взрослый" Нижний XIX века
Начало: Улица Рождественская, 13, Нижний Новгород
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Историко-гастрономическая экскурсия по Нижнему Новгороду
Начало: Памятник Минина и Пожарскому
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 10 чел.