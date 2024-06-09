Наша экскурсия — не просто неторопливая прогулка в сердце древнего города и знакомство с сохранившимися здесь домами 19-20 веков. Её суть — разговор о женщинах, которые в этих домах родились, жили, творили и любили. Женщинах Российской империи, добившихся славы, обожания и преклонения. Увековеченных в истории не только у себя на родине, но и за её пределами.

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за 1-4 человека или 1450 руб. за человека, если вас больше

от 5 800 ₽ за 1-4 человека или 1450 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы пройдёмся от двух театров до острога на площади Свободы по старинным улочкам. Реконструируем эпоху уже уходящего патриархального мира 19 — начала 20 веков, в котором женщина занимала лишь подчиненное положение. Перед вами встанут образы прекрасных дам — активных, решительных, влиятельных, любящих и позволяющих себя любить.

Имя каждой — загадка, которую мы раскроем на экскурсии.

Вы узнаете: