Приглашаю на прогулку по самому модному району.
Мы вспомним историю той части Нижнего Новгорода, где росла и копила свой творческий потенциал Надежда Ламанова, увидим памятную доску на стенах бывшей Мариинской женской гимназии, где она училась.
А потом нырнём в изысканный мир стиля и красоты — посетим уникальный Музей моды и портновского искусства её имени.
Мы вспомним историю той части Нижнего Новгорода, где росла и копила свой творческий потенциал Надежда Ламанова, увидим памятную доску на стенах бывшей Мариинской женской гимназии, где она училась.
А потом нырнём в изысканный мир стиля и красоты — посетим уникальный Музей моды и портновского искусства её имени.
Описание экскурсии
- Самая модная историческая улица города — Ильинская
- Самая модная панорамная набережная Федоровского
- Самая тихая центральная улочка — Сергиевская
- Купеческие палаты 17 века: палаты Пушниковых, дом Олисова, домик Петра
- Купеческие особняки 19–20 веков
- Три храма 17 (второй по древности в городе) и 19 веков
- Панорамный вид на нижегородский Кремль и здание Горьковского дома моделей
- Деревянные дома, украшенные пропильной резьбой
- Музей моды и портновского искусства имени Н. П. Ламановой на базе модного дома Ольги Парле
Кому подойдёт экскурсия
Искушённым путешественникам, которые уже видели кремль, Покровскую и Рождественскую и ищут что-то нестандартное и особенное.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены входные билеты в музей
- Одевайтесь по погоде (зимой ветрено и холодно)
во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ильинской
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 581 туриста
Я представляю команду профессиональных гидов по Нижнему Новгороду и области. С радостью покажем вам самые красивые и интересные места родного города. Вам точно захочется к нам вернуться. А может быть, и остаться.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Потрясающая экскурсия для тех, кто уже посмотрел основные достопримечательности и хочет полюбоваться красивыми домами и дворами.
Нашим экскурсоводом была Светлана, она очень интересный рассказчик и приятный человек. Провели время с удовольствием!
в Музее рассказ продолжила прекрасная Екатерина. узнали много интересного и порадовали глаз, красивыми вещами.
Нашим экскурсоводом была Светлана, она очень интересный рассказчик и приятный человек. Провели время с удовольствием!
в Музее рассказ продолжила прекрасная Екатерина. узнали много интересного и порадовали глаз, красивыми вещами.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Маршрут экскурсии построен интересно и мы смогли посмотреть объекты, начиная от века XVII и заканчивая XXI, посмотрели на разные архитектурные стили и побывали на видовых местах. В целом, впечатления остались
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная и необычная экскурсия по Нижнему Новгороду.
Кроме исторических объектов с 17 по 20 век Ирина умело включила в свой рассказ и истории замечательных людей- жителей города. Много архитектурных особенностей и
Кроме исторических объектов с 17 по 20 век Ирина умело включила в свой рассказ и истории замечательных людей- жителей города. Много архитектурных особенностей и
Вам был полезен этот отзыв?
Чудесная экскурсия по Започаинью и модному Нижнему с Ириной.
Как менялась архитектура, тенденции, направления. Все это тонко и интересно было приподнесено. Какие творческие люди родились в Нижнем Новгороде.
Открытием стало повествование о Надежде Ламановой- непревзойденном российском кутюрье, которой довелось поработать и при царской и советской России.
Окунулись в купеческую жизнь.
Очень интересно и познавательно.
Рекомендую всем гостям Нижнего Новгорода.
Как менялась архитектура, тенденции, направления. Все это тонко и интересно было приподнесено. Какие творческие люди родились в Нижнем Новгороде.
Открытием стало повествование о Надежде Ламановой- непревзойденном российском кутюрье, которой довелось поработать и при царской и советской России.
Окунулись в купеческую жизнь.
Очень интересно и познавательно.
Рекомендую всем гостям Нижнего Новгорода.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Модный Нижний: от моды в архитектуре к музею первого кутюрье страны»
Индивидуальная
до 5 чел.
Нижний Новгород - первое знакомство
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Начало: Ул. Большая Покровская
Завтра в 08:30
30 мая в 13:30
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Первый советский Детройт на Оке
Погрузиться в атмосферу великой стройки ГАЗа - первого автомобильного гиганта нашей страны
Завтра в 10:00
2 июн в 13:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Первое свидание с Нижним Новгородом
Неспешно пройти по главным местам и основным историческим событиям города
Начало: У Нижегородского Кремля
6 июн в 08:00
7 июн в 08:00
7000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, где Восток встречается с Западом. Архитектура, кулинария и традиции в одном туре ждут вас
Начало: На Театральной площади
Завтра в 09:00
30 мая в 15:00
6900 ₽ за всё до 6 чел.
2500 ₽ за человека