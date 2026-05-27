Здесь кипели любовные драмы и творились бесчинства, описанные Горьким, Достоевским, Свечиным.
Я покажу дома, чьи жильцы стали прообразами персонажей, и здания, связанные с Лениным, Гайдаром, Мельниковым-Печерским.
Раскрою, чем питались Тургенев, Гоголь, другие писатели и нижегородцы 19 века, а также подскажу, где сейчас можно попробовать эти блюда.
Я покажу дома, чьи жильцы стали прообразами персонажей, и здания, связанные с Лениным, Гайдаром, Мельниковым-Печерским.
Раскрою, чем питались Тургенев, Гоголь, другие писатели и нижегородцы 19 века, а также подскажу, где сейчас можно попробовать эти блюда.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- мужскую гимназию, в которой учился писатель Павел Мельников-Печерский и преподавал отец Владимира Ленина
- Александровский дворянский институт, фигурировавший в детективе Николая Свечина
- особняк пароходовладельцев Кашиных, чья судьба пересказана Максимом Горьким
- усадьбу фабриканта Суслова, в которой жили его дочери: Апполинария — муза Фёдора Достоевского — и Надежда — первая русская женщина-врач
- Дом трудолюбия купцов Рукавишниковых — благотворительное учреждение для босяков
- место разрушенной церкви, где крестили Алёшу Пешкова — будущего Максима Горького
- дом детства Аркадия Голикова, прославившегося под псевдонимом Гайдар
Вы узнаете:
- почему Печерский, боровшийся со старообрядцами, воспел их в своей самой известной дилогии — романах «В лесах» и «На горах»
- как из-за видного студента погибла девушка, как виновнику отомстил её отец и при чём здесь аптекари — запутанная история описана в сборнике «Хроники сыска»
- за что судили купца-пароходчика и какое преступление совершила его жена, чтобы спасти семью от позора, — трагедия легла в основу пьесы «Васса Железнова»
- как Достоевский проявлял безумную, ненормальную любовь к поклоннице и писал с неё женские образы в «Игроке», «Идиоте» и других романах
И многое другое!
А на десерт — познакомитесь с кулинарными предпочтениями 19 века. Я ресторанный критик и гастрогид — знаю о них не понаслышке. Вы выясните:
- что из еды любили русские классики — Достоевский, Тургенев, Гоголь, Горький
- чем питались крестьяне, купцы и дворяне Нижнего
- где сейчас попробовать пирог-рассольник с жареными солёными огурцами, уху из пяти видов рыб и солёных помидоров, обкатанную в муке пшёнку, судака в вине, эклеры с утиным паштетом или борщ с вишней
- где запить изыски коктейлем с редисом или лавандой, настойками со вкусом борща, фисташки, шоколада, тульского пряника или голубики с черёмухой
Организационные детали
Все достопримечательности осмотрим снаружи, дополнительных расходов нет. Но если захотите — начнём прогулку с гастрономической темы в историческом ресторане, где подают блюда 19 века. Или посетим другое заведение по пути — на маршруте их четыре.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 952 туристов
Я Марина, журналист и редактор собственного журналистского агентства с 23-летним стажем. Более 10 лет — ресторанный критик: пишу про нижегородские рестораны и кафе. Также я их заядлый посетитель. Патриот Нижнего
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Литературно-гастрономическая прогулка по улице Варварской в Нижнем Новгороде»
Индивидуальная
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
Авторская прогулка для тех, кто уже прошел по туристическому центру
Начало: У метро Горьковская
Сегодня в 08:00
29 мая в 14:00
от 7334 ₽ за человека
Индивидуальная
Трущобы и дворцы Нижнего Новгорода: городское дно и парадная ресторанная улица
Откройте тайны Нижнего Новгорода: как пересекались миры богатства и бедности в 19 веке. Уникальная экскурсия по знаковым местам города
Начало: На Нижневолжской набережной
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Ощутите дух купеческой эпохи, исследуя архитектурные шедевры и слушая увлекательные истории о знаменитых гостях города
Начало: На Большой Покровской
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Нижний Новгород Максима Горького
Отыскать на улицах старого города ожившие сюжеты повести «Детство»
Начало: У метро «Горьковская»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
5900 ₽ за всё до 6 чел.
от 7150 ₽ за человека