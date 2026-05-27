Здесь кипели любовные драмы и творились бесчинства, описанные Горьким, Достоевским, Свечиным. Я покажу дома, чьи жильцы стали прообразами персонажей, и здания, связанные с Лениным, Гайдаром, Мельниковым-Печерским. Раскрою, чем питались Тургенев, Гоголь, другие писатели и нижегородцы 19 века, а также подскажу, где сейчас можно попробовать эти блюда.

Описание экскурсии

Вы увидите:

мужскую гимназию , в которой учился писатель Павел Мельников-Печерский и преподавал отец Владимира Ленина

, фигурировавший в детективе Николая Свечина Александровский дворянский институт, фигурировавший в детективе Николая Свечина

, чья судьба пересказана Максимом Горьким особняк пароходовладельцев Кашиных, чья судьба пересказана Максимом Горьким

, в которой жили его дочери: Апполинария — муза Фёдора Достоевского — и Надежда — первая русская женщина-врач усадьбу фабриканта Суслова, в которой жили его дочери: Апполинария — муза Фёдора Достоевского — и Надежда — первая русская женщина-врач

, в которой жили его дочери: Апполинария — муза Фёдора Достоевского — и Надежда — первая русская женщина-врач Дом трудолюбия купцов Рукавишниковых — благотворительное учреждение для босяков

— благотворительное учреждение для босяков место разрушенной церкви, где крестили Алёшу Пешкова — будущего Максима Горького

, где крестили Алёшу Пешкова — будущего Максима Горького дом детства Аркадия Голикова, прославившегося под псевдонимом Гайдар

Вы узнаете:

почему Печерский, боровшийся со старообрядцами, воспел их в своей самой известной дилогии — романах «В лесах» и «На горах»

как из-за видного студента погибла девушка, как виновнику отомстил её отец и при чём здесь аптекари — запутанная история описана в сборнике «Хроники сыска»

за что судили купца-пароходчика и какое преступление совершила его жена, чтобы спасти семью от позора, — трагедия легла в основу пьесы «Васса Железнова»

как Достоевский проявлял безумную, ненормальную любовь к поклоннице и писал с неё женские образы в «Игроке», «Идиоте» и других романах

И многое другое!

А на десерт — познакомитесь с кулинарными предпочтениями 19 века. Я ресторанный критик и гастрогид — знаю о них не понаслышке. Вы выясните:

что из еды любили русские классики — Достоевский, Тургенев, Гоголь, Горький

чем питались крестьяне, купцы и дворяне Нижнего

где сейчас попробовать пирог-рассольник с жареными солёными огурцами, уху из пяти видов рыб и солёных помидоров, обкатанную в муке пшёнку, судака в вине, эклеры с утиным паштетом или борщ с вишней

где запить изыски коктейлем с редисом или лавандой, настойками со вкусом борща, фисташки, шоколада, тульского пряника или голубики с черёмухой

Организационные детали

Все достопримечательности осмотрим снаружи, дополнительных расходов нет. Но если захотите — начнём прогулку с гастрономической темы в историческом ресторане, где подают блюда 19 века. Или посетим другое заведение по пути — на маршруте их четыре.