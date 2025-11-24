Алексей — ваш гид в Нижнем Новгороде

Провёл экскурсии для 450 туристов

Я коренной нижегородец в пятом поколении, поэтому мне всегда была интересна история родного города, улиц, площадей, домов, где жили мои предки. Как человек любознательный и открытый к общению, я люблю новые знакомства и встречи! А как краевед и киновед буду рад поделиться с вами своими знаниями и наблюдениями.