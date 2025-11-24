Мы погрузимся в тёмное прошлое Нижнего Новгорода и поговорим о тех, кого принято называть «женщинами с низкой социальной ответственностью». Вы побываете в старой части города, где находились публичные дома разных разрядов.
Узнаете, какие нравы там царили, по каким причинам девушки начинали такую карьеру, сколько стоили их услуги и с какими рисками сталкивались представительницы древнейшей профессии.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Почему в 19 веке в России была легализована проституция, где искали будущих проституток и какие привилегии у них были
- Какое место занимал Нижний Новгород в сексуальной индустрии страны и почему
- Как были устроены публичные дома, что в них запрещалось, как эти запреты обходили, какие услуги были самыми востребованными и почему
- Какими были криминальные бордели
- Как попадали на панель, сколько зарабатывали и на что тратили деньги
- Что было с «пенсионерками» и какие гарантии давали жрицам любви
- Можно ли было выйти из этого бизнеса и какие существовали способы
- Чем отличались «бланковые», «билетные» и «безбилетницы», как искали клиентов, как государство и общество боролось с явлением проституции
- Почему проституткам запрещалось пользоваться косметикой
Достопримечательности по маршруту
Исторический центр Нижнего Новгорода у подножия кремля — площадь Народного Единства — улицы Кожевенная и Рождественская, где располагались «злачные» заведения 19 века разного уровня.
Организационные детали
- Программа 18+
- Экскурсия может проходить в пешем или автомобильном формате — в зависимости от погодных условий. Также часть экскурсии можно провести в любом кафе на маршруте
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Народного Единства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 450 туристов
Я коренной нижегородец в пятом поколении, поэтому мне всегда была интересна история родного города, улиц, площадей, домов, где жили мои предки. Как человек любознательный и открытый к общению, я люблю новые знакомства и встречи! А как краевед и киновед буду рад поделиться с вами своими знаниями и наблюдениями.Задать вопрос
