12-тысячный городок во Владимирской области, подальше от Москвы, поближе к Нижнему Новгороду. В 1970 году Гороховец был включен в туристическую систему «Золотое кольцо России». Здесь можно прекрасно отдохнуть от новой урбанистики а-ля Собянин. Сюда еще не добрались Airbnb и крафтовое пиво, зато отлично сохранилась атмосфера русской глубинки.
Описание экскурсииГороховец расположен на самой границе Нижегородской и Владимирской областей. В Гороховце находятся семь гражданских каменных зданий XVII века из двадцати, сохранившихся в России до наших дней. На пятачке в центре города находятся пережившие советскую власть три монастыря и несколько отдельно стоящих храмов. Славянские курганы, смотровые площадки с прекрасными пейзажными видами, Пужалова гора здесь всё вызывает восхищение. Гороховецкие музеи вас не разорят; зато в них вам покажут и зуб мамонта, и флакон духов столетней давности. Зимой можно прогуляться по льду реки до Знаменского женского монастыря, откуда открывается идеальная точка для фотографирования, а летом искупаться на прекрасном пляже на виду у всего города. Мы с вами заберемся на Лысую гору, чтобы полюбоваться долиной реки Клязьма, посетим деревню Слукино, основанную в 1628 г., отдохнем и пообедаем в кафе «Владимирский край». На обратном пути я покажу вам деревянный модерн, и мы посетим дачу нижегородского промышленника и мецената Николая Бугрова в городе Володарске.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пужалова гора и горнолыжный курорт
- Городской парк и славянские курганы
- Храм Воскресения Христова
- Никольский мужской монастырь
- Сретенский женский монастырь
- Знаменский женский монастырь
- Дом Канонникова и дом Опарина
- Церковь Всех Святых 1917-19 гг
- Кафе «Владимирский край»
- Дом Сапожникова - историко-архитектурный музей
- Деревня Слукино (в списках с 1628 года) и Лысая гора
- Дом Царя Гороха (Дом Шорина)
- Дача Бугрова в Володарске (среда - выходной)
Что включено
- Путевая экскурсия и транспорт входят в стоимость тура.
Что не входит в цену
- Питание, сувениры, билеты в музеи оплачиваются отдельно.
Место начала и завершения?
Площадь Свободы, 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Экскурсия очень содержательная и увлекательная. Экскурсовод Андрей Логванов отличается обширными знаниями, увлечённостью своей работой и заботливым отношением к туристам. Спасибо! Мы очень довольны!
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Т
Экскурсия очень содержательная и увлекательная. Экскурсовод Андрей Логванов отличается обширными знаниями, увлечённостью своей работой и заботливым отношением к туристам. Спасибо! Мы очень довольны!
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И
Великолепная экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Огромное спасибо
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Б
Великолепная экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Огромное спасибо
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О
Хорошая экскурсия, нам всё понравилось
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