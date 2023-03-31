Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 12-тысячный городок во Владимирской области, подальше от Москвы, поближе к Нижнему Новгороду. В 1970 году Гороховец был включен в туристическую систему «Золотое кольцо России». Здесь можно прекрасно отдохнуть от новой урбанистики а-ля Собянин. Сюда еще не добрались Airbnb и крафтовое пиво, зато отлично сохранилась атмосфера русской глубинки. 5 5 отзывов

Андрей Ваш гид в Нижнем Новгороде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 24 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 5 отзывов 9 часов 1-4 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Гороховец расположен на самой границе Нижегородской и Владимирской областей. В Гороховце находятся семь гражданских каменных зданий XVII века из двадцати, сохранившихся в России до наших дней. На пятачке в центре города находятся пережившие советскую власть три монастыря и несколько отдельно стоящих храмов. Славянские курганы, смотровые площадки с прекрасными пейзажными видами, Пужалова гора  здесь всё вызывает восхищение. Гороховецкие музеи вас не разорят; зато в них вам покажут и зуб мамонта, и флакон духов столетней давности. Зимой можно прогуляться по льду реки до Знаменского женского монастыря, откуда открывается идеальная точка для фотографирования, а летом искупаться на прекрасном пляже на виду у всего города. Мы с вами заберемся на Лысую гору, чтобы полюбоваться долиной реки Клязьма, посетим деревню Слукино, основанную в 1628 г., отдохнем и пообедаем в кафе «Владимирский край». На обратном пути я покажу вам деревянный модерн, и мы посетим дачу нижегородского промышленника и мецената Николая Бугрова в городе Володарске.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пужалова гора и горнолыжный курорт

Городской парк и славянские курганы

Храм Воскресения Христова

Никольский мужской монастырь

Сретенский женский монастырь

Знаменский женский монастырь

Дом Канонникова и дом Опарина

Церковь Всех Святых 1917-19 гг

Кафе «Владимирский край»

Дом Сапожникова - историко-архитектурный музей

Деревня Слукино (в списках с 1628 года) и Лысая гора

Дом Царя Гороха (Дом Шорина)

Дача Бугрова в Володарске (среда - выходной) Что включено Путевая экскурсия и транспорт входят в стоимость тура. Что не входит в цену Питание, сувениры, билеты в музеи оплачиваются отдельно. Место начала и завершения? Площадь Свободы, 4 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.