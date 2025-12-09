Эта экскурсия позволит почувствовать течение времени: ведь когда-то деревянные дома составляли почти весь облик Нижнего. Каждый из них — свидетельство заботы и памяти. Я познакомлю вас с деревянной архитектурой — богатой и многослойной. В стороне от привычных маршрутов вы увидите усадьбы, где жили дворяне, купцы и мещане.
Описание экскурсии
Что будет на маршруте
- Улица Ульянова — со старейшими деревянными зданиями конца 18 — начала 19 вв.
- Улица Минина и её строгие классические усадьбы.
- Большая Печёрская улица с разнообразием архитектурных стилей от классицизма до модерна.
- Ильинка и прилегающие кварталы — купеческий размах и богатство фасадов.
- «Заповедный квартал» — бывшая городская окраина, где сохраняют и восстанавливают деревянную застройку.
О чём вы узнаете
- Как развивалась деревянная архитектура Нижнего Новгорода и как на неё влияли мода и государственные регламенты.
- Каким образом исторические события отражались на облике города.
- Чем отличаются стили — от классики до модерна, и какие особенности скрывают деревянные фасады.
- Кто жил в этих домах: писатели Горький, Короленко, Карамзин, Мельников-Печерский, известные купцы, общественные деятели и простые горожане.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослой аудитории и детям от 15 лет.
- Проводится на автомобиле Lada Largus Cross с несколькими остановками в городе.
- Детских кресел в автомобиле нет.
- Программа не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Для кампаний больше 3 туристов
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 1100 туристов
Коренной нижегородец, дипломированный экскурсовод. Живу и работаю в историческом центре, увлекаюсь историей и краеведением. Люблю изучать город и конструировать новые маршруты экскурсий. Буду рад помочь познакомиться с Нижним Новгородом или узнать
