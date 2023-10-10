По Золотому кольцу – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «По Золотому кольцу» в Нижнем Новгороде, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсия «Владимир - Боголюбово» из Нижнего Новгорода
На автобусе
14 часов
Групповая
Экскурсия «Владимир - Боголюбово» из Нижнего Новгорода
Начало: Пл. Ленина, напротив памятника Ленину
Расписание: Смотрите свободные даты
31 авг в 06:00
7 сен в 06:00
4 900 за человека
Гороховец на Клязьме. Деревянный модерн
На машине
2 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гороховец на Клязьме. Деревянный модерн
Начало: Площадь Свободы, 4
Сегодня в 09:00
26 авг в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
В Суздаль из Нижнего Новгорода
На автобусе
19 отзывов
14 часов
Групповая
В Суздаль из Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
31 авг в 07:00
7 сен в 07:00
от 3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «По Золотому кольцу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия «Владимир - Боголюбово» из Нижнего Новгорода
  2. Гороховец на Клязьме. Деревянный модерн
  3. В Суздаль из Нижнего Новгорода
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Чкаловская лестница
  4. Рождественская улица
  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в августе 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "По Золотому кольцу" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2024 год по золотому кольцу, 21 ⭐ отзыв, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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