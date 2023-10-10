14 часов
Групповая
Экскурсия «Владимир - Боголюбово» из Нижнего Новгорода
Начало: Пл. Ленина, напротив памятника Ленину
Расписание: Смотрите свободные даты
31 авг в 06:00
7 сен в 06:00
4 900₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гороховец на Клязьме. Деревянный модерн
Начало: Площадь Свободы, 4
Сегодня в 09:00
26 авг в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
14 часов
Групповая
В Суздаль из Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
31 авг в 07:00
7 сен в 07:00
от 3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина10 октября 2023Великолепная экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Огромное спасибо
- ТТатьяна31 марта 2023Экскурсия очень содержательная и увлекательная. Экскурсовод Андрей Логванов отличается обширными знаниями, увлечённостью своей работой и заботливым отношением к туристам. Спасибо! Мы очень довольны!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «По Золотому кольцу»
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Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "По Золотому кольцу" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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