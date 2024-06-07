Путешествие по Золотому кольцу из Нижнего Новгорода

Найдено 11 экскурсий в категории «Золотое кольцо» в Нижнем Новгороде, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
27 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400 за человека
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
42 отзыва
Популярное предложение
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
Узнайте историю святынь Дивеево и Арзамаса, посетите монастырь и источник Серафима Саровского. Путешествие наполнено духовностью и историей
Начало: У вашего отеля в историческом центре Нижнего Новго...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 350 за всё до 6 чел.
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Путешествие по Керженцу: старообрядцы и их история
Узнайте о старообрядцах Керженца, их традициях и быте. Посетите скиты, храмы и святые места. Погружение в историю и культуру России
Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
10 000 за всё до 2 чел.
Сокровенное Дивеево (на вашем авто)
Индивидуальная
12 часов
35 отзывов
Сокровенное Дивеево (на вашем авто): индивидуальная экскурсия
Посетите Дивеевский монастырь и узнайте его историю. Оцените святыни, такие как Троицкий собор и Казанский собор. Заедьте в Арзамас по пути
Начало: Площадь горького
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500 за всё до 10 чел.
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
176 отзывов
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
Путешествие по святым местам женской обители с заездом в город-крепость
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400 за человека
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
Закрытый город Арзамас, святые места Дивеева и источник Серафима Саровского
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
17 000 за всё до 3 чел.
Дивеевские Свет и Радость
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Дивеевские Свет и Радость
Насыщенное знакомство со святыми местами, посещение женской обители и заезд в окрестности Дивеева
Начало: в вашем отеле в Нижнем Новгороде
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
15 400 за всё до 4 чел.
Маленькое путешествие в Большое Болдино
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
17 отзывов
Маленькое путешествие в Большое Болдино
Литературная авто-экскурсия по югу Нижегородской области
18 июня в 07:00
22 июня в 07:00
20 000 за всё до 5 чел.
Гороховец на Клязьме. Деревянный модерн
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Гороховец на Клязьме. Деревянный модерн
Начало: Площадь Свободы, 4
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
Увидеть знаковые памятники и белокаменные храмы Арзамаса, а после спуститься в настоящую шахту
Начало: на площади Ленина
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
5 400 за человека
Муром
Групповая
13 часов
Муром
Расписание: Воскресенье в 07:00
2 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Чудесная поездка и опытным душевным экскурсоводом Натальей Андреевной. Любит свой край, много знает о его истории и его людях. Команда
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    пошла навстречу и на обратном пути завезла нас с супругом на вокзал в Арзамасе. Мы побывали и в дивном Дивеево, и успели на поезд. Спасибо огромное за все.

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Все отлично, рекомендую. Гид Галина - специалист высокого уровня!!!
  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, и про Дивеево. Заезжали на
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    источник Серафима. Не понравился обед. Советую брать экскурсию без обеда, т. к. поесть можно и на территории храма и рядом. А с обедом потеряете 50 минут, которые так важны для нахождения в таком месте.

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  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
    Огромная благодарность Василию за экскурсию в Дивеево!!! Просто невероятный гид с огромными познаниями и такой теплой любовью к своему родному
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    краю!!! Мы полюбили Ваши места благодаря Вам!!! Огромное спасибо!!! Имея большой опыт поездок, мы говорим Вам, Вы лучший!!! Удачи Вам и всего самого самого доброго!!!

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
    Очень интересная информативная экскурсия благодаря экскурсоводу Владимиру
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
    Большое спасибо за увлекательную экскурсию. Очень понравился город Арзамас.
    Большое спасибо за увлекательную экскурсию. Очень понравился город АрзамасБольшое спасибо за увлекательную экскурсию. Очень понравился город АрзамасБольшое спасибо за увлекательную экскурсию. Очень понравился город Арзамас
  • И
    Илья
    20 мая 2024
    Керженец: старинные деревни и старообрядцы
    Все очень понравилось. Получили огромное удовольствие и кучу впечатлений. А подарила нам все это – замечательный человек, большой профессионал своего
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    дела Маргарита. Огромное ей спасибо за незабываемый день, который обогатил нас новыми знаниями, впечатлениями и общением с замечательными людьми, которые живут в этом крае. Экскурсия четко спланирована, очень информативна, но проходит легко и непринужденно. У Маргариты получается найти подход к любому. Она очень любит свое дело, свой край и людей, которые здесь живут. Складывается впечатление, что ее здесь все знают и она знает всех. Расставаться не хотелось, значит будет повод вернуться и еще раз окунуться в этот мир, который благодаря Маргарите стал нам ближе.

  • З
    Зоя
    7 мая 2024
    Керженец: старинные деревни и старообрядцы
    Очень насыщенный день с Маргаритой. С утра и до самого вечера мы впитывали информацию, приправленную яркими эмоциями. Экскурсия не по
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    бумажке, не выученная наизусть, а годами проработанная и идёт от души! История старообрядцев трогает глубоко и надолго. И однозначно, хочется вернуться и окунуться глубже. Природа и само озеро Светлояр манят каким то чародейством. На ферму нужно обязательно вернуться с детьми - другой, негородской мир - и время там другое, и молоко!

  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Дивеевские Свет и Радость
    Самые светлые впечатления от экскурсии. Дивеево, Арзамас, история нижегородского края в деталях и без лишних "тяжелых" деталей. Спасибо Борису за внимательное отношение и комфортное путешествие. До новых встреч.
  • А
    Андрей
    4 мая 2024
    Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
    Великолепная экскурсия в Арзамас и в Дивеево, гид Елена провела экскурсию на одном дыхании-8 часов совместного путешествия прошли интересно и
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    легко. Отмечу творческий подход к рассказу- все исторические персонажи оживали в рассказах Елены и мы оказывались внутри стремительных событий истории смутного времени! При этом очень тактичное общение с семьей. Деткам 12 и 15 лет были вовлечены и запомнили очень много! Спасибо большое. Рекомендуем с удовольствием!

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Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Золотое кольцо»

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  1. Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
  2. Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
  3. Керженец: старинные деревни и старообрядцы
  4. Сокровенное Дивеево (на вашем авто)
  5. Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
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  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
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