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Групповая
12 часов
В тренде
Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Популярное предложение
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
Узнайте историю святынь Дивеево и Арзамаса, посетите монастырь и источник Серафима Саровского. Путешествие наполнено духовностью и историей
Начало: У вашего отеля в историческом центре Нижнего Новго...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 350₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Керженцу: старообрядцы и их история
Узнайте о старообрядцах Керженца, их традициях и быте. Посетите скиты, храмы и святые места. Погружение в историю и культуру России
Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сокровенное Дивеево (на вашем авто): индивидуальная экскурсия
Посетите Дивеевский монастырь и узнайте его историю. Оцените святыни, такие как Троицкий собор и Казанский собор. Заедьте в Арзамас по пути
Начало: Площадь горького
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
11 часов
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
Путешествие по святым местам женской обители с заездом в город-крепость
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
Закрытый город Арзамас, святые места Дивеева и источник Серафима Саровского
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дивеевские Свет и Радость
Насыщенное знакомство со святыми местами, посещение женской обители и заезд в окрестности Дивеева
Начало: в вашем отеле в Нижнем Новгороде
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
15 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Маленькое путешествие в Большое Болдино
Литературная авто-экскурсия по югу Нижегородской области
18 июня в 07:00
22 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Гороховец на Клязьме. Деревянный модерн
Начало: Площадь Свободы, 4
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
Увидеть знаковые памятники и белокаменные храмы Арзамаса, а после спуститься в настоящую шахту
Начало: на площади Ленина
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
5 400₽ за человека
Групповая
13 часов
Расписание: Воскресенье в 07:00
2 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 июня 2024Чудесная поездка и опытным душевным экскурсоводом Натальей Андреевной. Любит свой край, много знает о его истории и его людях. Команда
- ЕЕлена6 июня 2024Все отлично, рекомендую. Гид Галина - специалист высокого уровня!!!
- ООксана5 июня 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, и про Дивеево. Заезжали на
- ССветлана4 июня 2024Огромная благодарность Василию за экскурсию в Дивеево!!! Просто невероятный гид с огромными познаниями и такой теплой любовью к своему родному
- ЕЕлена31 мая 2024Очень интересная информативная экскурсия благодаря экскурсоводу Владимиру
- ТТатьяна28 мая 2024Большое спасибо за увлекательную экскурсию. Очень понравился город Арзамас.
- ИИлья20 мая 2024Все очень понравилось. Получили огромное удовольствие и кучу впечатлений. А подарила нам все это – замечательный человек, большой профессионал своего
- ЗЗоя7 мая 2024Очень насыщенный день с Маргаритой. С утра и до самого вечера мы впитывали информацию, приправленную яркими эмоциями. Экскурсия не по
- ООльга7 мая 2024Самые светлые впечатления от экскурсии. Дивеево, Арзамас, история нижегородского края в деталях и без лишних "тяжелых" деталей. Спасибо Борису за внимательное отношение и комфортное путешествие. До новых встреч.
- ААндрей4 мая 2024Великолепная экскурсия в Арзамас и в Дивеево, гид Елена провела экскурсию на одном дыхании-8 часов совместного путешествия прошли интересно и
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Золотое кольцо»
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