До революции Нижний был сугубо торговым городом, и летом на ярмарки сюда съезжалась вся Россия. Купцы желали отдыхать — хмельные напитки лились рекой. А государство хотело регулировать этот рынок и зарабатывать.
Мы пройдём по мрачным окраинам, которые давно стали центром, и обсудим питейные традиции и политику, пивных и водочных королей, скандальные кабаки и многое другое.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- сквер 1905 года и грандиозный казённый винный склад начала 20 века.
- площадь Свободы, называвшуюся прежде Острожной — благодаря близости к тюремному замку.
- улицу Ошарскую с мрачными кабаками и трактирами.
- остатки водочного завода Долгова и одно из самых необычных строений города.
- засыпанный Чёрный пруд, где в начале 19 века прошёл первый гастрофестиваль.
- часть Большой Покровской — главной пешеходной артерии Нижнего.
Вы узнаете:
- что пили известные нижегородцы и гости города.
- какая улица славилась самым скандальным трактиром.
- куда исчез крупнейший водочный завод Поволжья.
- кто был главным пивным королём округи.
- где хранилось большинство крепких напитков.
- как купцы занимались питейным делом и вели рекламные войны.
- как государственная политика отражалась в фольклоре, рекламе и брендах.
- что такое откуп, акциз, винная монополия и как они влияли на качество напитков и здоровье граждан.
Организационные детали
- Я использую радиогид или портативный усилитель.
- За доплату можно продегустировать настойки (4 вида) с бутербродами в баре с советским антуражем — 700 ₽ за сет.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 19:00 и 19:30, в субботу и воскресенье в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 32 туристов
Один из моих творческих псевдонимов — Фрэнки. Я живу в Нижнем Новгороде и провожу авторские экскурсии и лекции. Пишу статьи для местных интернет-изданий. С марта 2026 выпускаю подкаст. Периодически путешествую пешком
