Обзорная Нижний Новгород за 3,5 часа или Как в Нижний Жюль Верн прилетел

Индивидуально
для 4 чел.
Обзорная Нижний Новгород за 3,5 часа или Как в Нижний Жюль Верн прилетел
Обзорная Нижний Новгород за 3,5 часа или Как в Нижний Жюль Верн прилетел
Обзорная Нижний Новгород за 3,5 часа или Как в Нижний Жюль Верн прилетел
Обзорная Нижний Новгород за 3,5 часа или Как в Нижний Жюль Верн прилетел
Обзорная Нижний Новгород за 3,5 часа или Как в Нижний Жюль Верн прилетел
Обзорная Нижний Новгород за 3,5 часа или Как в Нижний Жюль Верн прилетел
Обзорная Нижний Новгород за 3,5 часа или Как в Нижний Жюль Верн прилетел
Обзорная Нижний Новгород за 3,5 часа или Как в Нижний Жюль Верн прилетел

Что вы увидите 🤩

  • Кремль
  • памятник В. П. Чкалову и Чкаловскую лестницу
  • Верхне-Волжскую набережную
  • Канатную дорогу
  • Нижне-Волжскую набережную
  • пл. Народного Единства
  • ул. Рождественскую
  • Строгановскую церковь
  • Стрелку (место слияния Оки и Волги)
  • Ярмарку
  • Кафедральный собор св. Александра Невского
  • Жюль Верн (обзорная площадка).
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Первый раз в Нижнем Новгороде? Тогда вам точно сюда!
Вы посетите древний Кремль и знаменитую Чкаловскую лестницу, увидите прекрасные монастыри и храмы, узнаете местные легенды и тайны, окунётесь в купеческий и ярмарочный Нижний, в советское индустриальное прошлое города Горького, сделаете фото на лучших видовых точках и почувствуете современную жизнь нашего старинного города.
Через 3,5 часа обзорной экскурсии вы станете почти нижегородцем, потому что обязательно полюбите мой родной город!
Вы пройдёте по следам коронованных особ, посещавших наш город: святого князя Георгия, благоверного князя Александра Невского, Петра1, Екатерины2, Николая1, Александра3, Николая2.
Узнаете интересные факты о знаменитых нижегородцах: Козьме Минине, Иване Кулибине, Максиме Горьком, Григории Строганове и Николае Бугрове, Петре Нестерове и Валерии Чкалове.
Найдёте ответы на вопросы: Почему семь холмов, на которых стоит Нижний Новгород, называются Дятловы горы, а на гербе города красуется золотой олень? Какой товар был главным на ярмарке и почему её называли Макарьевской? Что такое Стрелка и где она находится?
И, наконец, поймёте, как Жюль Верн на своём воздушном шаре оказался на одной из лучших видовых точек Нижнего, где дует вольный ветер и захватывает дух!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автомобиль КИА РИО
  • услуги гида - информация по маршруту
Что не входит
  • Нет дополнительных расходов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кремль, главный вход (Дмитриевская башня)
Завершение: Нижний Новгород, исторический центр (по требованию)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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