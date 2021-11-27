Первый раз в Нижнем Новгороде? Тогда вам точно сюда!

Вы посетите древний Кремль и знаменитую Чкаловскую лестницу, увидите прекрасные монастыри и храмы, узнаете местные легенды и тайны, окунётесь в купеческий и ярмарочный Нижний, в советское индустриальное прошлое города Горького, сделаете фото на лучших видовых точках и почувствуете современную жизнь нашего старинного города.

Через 3,5 часа обзорной экскурсии вы станете почти нижегородцем, потому что обязательно полюбите мой родной город!

Вы пройдёте по следам коронованных особ, посещавших наш город: святого князя Георгия, благоверного князя Александра Невского, Петра1, Екатерины2, Николая1, Александра3, Николая2.

Узнаете интересные факты о знаменитых нижегородцах: Козьме Минине, Иване Кулибине, Максиме Горьком, Григории Строганове и Николае Бугрове, Петре Нестерове и Валерии Чкалове.

Найдёте ответы на вопросы: Почему семь холмов, на которых стоит Нижний Новгород, называются Дятловы горы, а на гербе города красуется золотой олень? Какой товар был главным на ярмарке и почему её называли Макарьевской? Что такое Стрелка и где она находится?

И, наконец, поймёте, как Жюль Верн на своём воздушном шаре оказался на одной из лучших видовых точек Нижнего, где дует вольный ветер и захватывает дух!