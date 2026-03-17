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Самодуры, кабаки и тюрьмы: по следам закопанных прудов Нижнего Новгорода

Исследовать полукриминальную изнанку дореволюционного города с гидом-подкастером и краеведом
Мы пройдём по периметру дореволюционного Нижнего, где сто лет назад располагались пруды с дурной славой. Места были окраинными, люди там жили не самые приветливые, а заведения открывались злачные. Кое-где царил откровенный криминал. На тёмную сторону нижегородского бытия 19–20 веков мы и перейдём. Обсудим, сравним и поймём, что не в такое уж страшное время мы живём.
5
6 отзывов
Самодуры, кабаки и тюрьмы: по следам закопанных прудов Нижнего Новгорода
Самодуры, кабаки и тюрьмы: по следам закопанных прудов Нижнего Новгорода
Самодуры, кабаки и тюрьмы: по следам закопанных прудов Нижнего Новгорода

Описание экскурсии

Площадь Горького и её невероятная история: место для канатных мастерских, площадь для проведения гражданских казней, крупнейший рынок в Нижнем Новгороде и, наконец, памятный сквер.

Звездинка, бывший Дюков пруд и увлекательные происшествия из детства Алёши Пешкова и местного краеведа Храмцовского.

Студёная улица и Холодный переулок. Расскажу, как здесь обосновались католики и пытались тайно собираться забытые сектанты, а сегодня борются вандалы и стрит-арт художники.

Улица Грузинская, где жил главный нижегородский самодур 19 века. В его дочь был тайно влюблён Николай Васильевич Гоголь.

Улица Ошарская. Пройдём по местам самого крупного спиртзавода Поволжья и самых преступных окраин Нижнего.

Улицы Академика Блохиной и Варварская, где проживала знаменитая женщина-академик. Поговорим о том, как пытались бороться с безработицей в царское время.

Ковалихинский сквер (в тёплое время года). Обсудим детство и зрелость Горького, судьбу убийцы Лермонтова и забредём в потаённый уголок, полностью сохранивший облик с конца 19 века. Там живут красивейшие фотогеничные котики!

Вы узнаете:

  • как в Нижнем Новгороде умудрились продать эшафот для публичных казней
  • где располагались мрачные пруды, ныне стёртые с лица земли урбанистической застройкой
  • где торговали, грабили, кутили и несли за это заслуженные и незаслуженные наказания

И многое другое!

Организационные детали

  • Всем участникам выдаются радиогиды с наушниками
  • Возрастное ограничение — 18+
  • Возможно посещение в конце экскурсии арт-бара, который работает без перерывов с 2002 года. Там проводят выставки картин, можем продегустировать настойки (по предварительной договорённости за доплату)

в будние дни в 19:00, в субботу в 11:00, 13:30, 16:00 и 18:30, в воскресенье в 11:30, 14:00, 16:30 и 19:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Горького
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 19:00, в субботу в 11:00, 13:30, 16:00 и 18:30, в воскресенье в 11:30, 14:00, 16:30 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 45 туристов
Один из моих творческих псевдонимов — Фрэнки. Я живу в Нижнем Новгороде и провожу авторские экскурсии и лекции. Пишу статьи для местных интернет-изданий. С марта 2026 выпускаю подкаст. Периодически путешествую пешком
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и на велосипеде, исследуя город и область на предмет малоизвестных достопримечательностей и удивительных фактов. Также дружу с художниками, изучаю стрит-арт, курирую проект по созданию самодельных мемориальных табличек. На экскурсиях я учу людей видеть город по-новому. А это важно, поскольку порой люди совершенно не знают среды, в которой они живут. Буду рад видеть вас на своих городских вылазках!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
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1
Д
Прекрасная экскурсия и невероятно компетентный экскурсовод)) Павел хорошо шарит в истории города. А еще он очень любит Нижний - поверьте, это видно:)
Пока эт одна из лучших экскурсий, а я видела много разного.
В конце нам подарили открытки с памятными табличками местных художников 💖
Прекрасная экскурсия и невероятно компетентный экскурсовод)) Павел хорошо шарит в истории города. А еще он очень любит Нижний - поверьте, это видно:)
Прекрасная экскурсия и невероятно компетентный экскурсовод)) Павел хорошо шарит в истории города. А еще он очень любит Нижний - поверьте, это видно:)
Прекрасная экскурсия и невероятно компетентный экскурсовод)) Павел хорошо шарит в истории города. А еще он очень любит Нижний - поверьте, это видно:)
Павел
Павел
Ответ организатора:
Спасибо Вам большое!
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Н
Большое спасибо Павлу за увлекательное путешествие по истории и историям Нижнего Новгорода! Мы в этом замечательном городе были не первый раз, но открыли для себя заново его богатые на события
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улицы и узнали о хитросплетения судеб людей, которые здесь некогда жили. Павел - краевед, его рассказ не похож на классическую экскурсию, а выглядит как интересный и вдумчивый диалог с экскурсантами. В конце гид подарил по открытке с фотографиями мемориальных табличек, которые он делает совместно с художником БМS.

Павел
Павел
Ответ организатора:
Спасибо Вам большое!
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Наталья
Прекрасный эксурсовод! Павел, очень увлеченный тем, что он делает, человек! Это всегда чувствуется и это замечательно. Мы гуляли "сквозь дождь и ветер", но даже это нам не помешало насладиться как
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самим маршрутом, так и, конечно, прекрасным Нижним Новгородом. Спасибо большое, Павел, за интересную и познавательную экскурсию! Обязательно буду рекомендовать вас всем, кому смогу. Удачи вам в открытии новых загадок Нижнего! -))

Павел
Павел
Ответ организатора:
Огромное вам спасибо!
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Мария
Провели потрясающее время за прогулкой по нетипичным местам Нижнего Новгорода. Павел потрясающий экскурсовод, который провел увлекательный рассказ о городе, рассказал об интересных фактах, показал здания с богатой историей. Было очень увлекательно гулять по улицам, на которых даже самое неприметное здание несло историческое значение, о котором стало известно благодаря Павлу.
Большое спасибо!
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Н
Очень интересная яркая экскурсия. Было приятно слушать, было много информации. Видно, что человек горит историей города. Очень понравилась экскурсия!
Павел
Павел
Ответ организатора:
Большое Вам спасибо!
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Д
Большое спасибо Павлу за интереснейшую экскурсию. Небанальный маршрут, нестандартные истории. Экскурсовод, действительно, любящий своё дело. На все вопросы отвечал развёрнуто. Обязательно приедем ещё, и посетим и другие экскурсии
Павел
Павел
Ответ организатора:
Спасибо Вам большое!
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