Мы пройдём по периметру дореволюционного Нижнего, где сто лет назад располагались пруды с дурной славой. Места были окраинными, люди там жили не самые приветливые, а заведения открывались злачные. Кое-где царил откровенный криминал. На тёмную сторону нижегородского бытия 19–20 веков мы и перейдём. Обсудим, сравним и поймём, что не в такое уж страшное время мы живём.

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Ваш гид в Нижнем Новгороде

Описание экскурсии

Площадь Горького и её невероятная история: место для канатных мастерских, площадь для проведения гражданских казней, крупнейший рынок в Нижнем Новгороде и, наконец, памятный сквер.

Звездинка, бывший Дюков пруд и увлекательные происшествия из детства Алёши Пешкова и местного краеведа Храмцовского.

Студёная улица и Холодный переулок. Расскажу, как здесь обосновались католики и пытались тайно собираться забытые сектанты, а сегодня борются вандалы и стрит-арт художники.

Улица Грузинская, где жил главный нижегородский самодур 19 века. В его дочь был тайно влюблён Николай Васильевич Гоголь.

Улица Ошарская. Пройдём по местам самого крупного спиртзавода Поволжья и самых преступных окраин Нижнего.

Улицы Академика Блохиной и Варварская, где проживала знаменитая женщина-академик. Поговорим о том, как пытались бороться с безработицей в царское время.

Ковалихинский сквер (в тёплое время года). Обсудим детство и зрелость Горького, судьбу убийцы Лермонтова и забредём в потаённый уголок, полностью сохранивший облик с конца 19 века. Там живут красивейшие фотогеничные котики!

Вы узнаете:

как в Нижнем Новгороде умудрились продать эшафот для публичных казней

где располагались мрачные пруды, ныне стёртые с лица земли урбанистической застройкой

где торговали, грабили, кутили и несли за это заслуженные и незаслуженные наказания

И многое другое!

Организационные детали