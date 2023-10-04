Из Нижнего Новгорода на родину Чкалова - групповая экскурсия

Узнать о жизни отважного авиатора и увидеть легендарный АНТ-25

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«Если быть, то быть первым!» — известные слова принадлежат лётчику, совершившему беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Америку. Приглашаем вас в Чкаловск, на родину легендарного испытателя.

Прогуляемся по набережной, поговорим о «Волжской Атлантиде», заглянем в музеи и увидим самолёт, на котором Чкалов добрался до Ванкувера.
Из Нижнего Новгорода на родину Чкалова - групповая экскурсия
Из Нижнего Новгорода на родину Чкалова - групповая экскурсия
Из Нижнего Новгорода на родину Чкалова - групповая экскурсия
Из Нижнего Новгорода на родину Чкалова - групповая экскурсия
Из Нижнего Новгорода на родину Чкалова - групповая экскурсия
Из Нижнего Новгорода на родину Чкалова - групповая экскурсия
Из Нижнего Новгорода на родину Чкалова - групповая экскурсия
Из Нижнего Новгорода на родину Чкалова - групповая экскурсия
Из Нижнего Новгорода на родину Чкалова - групповая экскурсия
Из Нижнего Новгорода на родину Чкалова - групповая экскурсия
Из Нижнего Новгорода на родину Чкалова - групповая экскурсия
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мемориальный музейный комплекс В. П. Чкалова

В музее вы увидите подлинные личные вещи, документы, фотографии знаменитого лётчика, а в ангаре — самолёты, на которых летал Чкалов. Среди экспонатов легендарный АНТ-25, участник самых сложных перелётов, истребитель И-16 и личный самолёт Чкалова ПО-2.

Музей скоростей

Посвящён развитию скорости на воде — от бурлачества до судов на подводных крыльях и экранопланов. Один из залов познакомит с тяжелейшим трудом бурлаков, среди которых были не только мужские, но и женские артели.

«Чкаловский гипюр»

Вы побываете на предприятии народных промыслов. Здесь мастерят изделия с особым видом вышивки «по выдергу». Полюбуетесь на выставочные образцы, вышедшие из-под ловких рук мастериц и художников разных поколений, в салоне-магазине сможете купить памятную вещь с уникальной вышивкой.

Тайминг экскурсии

09:00 — отъезд из Нижнего Новгорода (95 км)
11:00 — Мемориальный музей В. П. Чкалова
12:00 — Музей скоростей
13:00 — обед
14:00 — «Чкаловский гипюр»
15:00 — прогулка по набережной
16:00 — отъезд
18:00 — возвращение в Нижний Новгород

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • В стоимость входит трансфер, услуги гида, посещение всех музеев
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию) – около 500 руб. /чел.

в среду в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Максима Горького
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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