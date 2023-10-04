«Если быть, то быть первым!» — известные слова принадлежат лётчику, совершившему беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Америку. Приглашаем вас в Чкаловск, на родину легендарного испытателя. Прогуляемся по набережной, поговорим о «Волжской Атлантиде», заглянем в музеи и увидим самолёт, на котором Чкалов добрался до Ванкувера.

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Описание

Что вас ожидает

Мемориальный музейный комплекс В. П. Чкалова

В музее вы увидите подлинные личные вещи, документы, фотографии знаменитого лётчика, а в ангаре — самолёты, на которых летал Чкалов. Среди экспонатов легендарный АНТ-25, участник самых сложных перелётов, истребитель И-16 и личный самолёт Чкалова ПО-2.

Музей скоростей

Посвящён развитию скорости на воде — от бурлачества до судов на подводных крыльях и экранопланов. Один из залов познакомит с тяжелейшим трудом бурлаков, среди которых были не только мужские, но и женские артели.

«Чкаловский гипюр»

Вы побываете на предприятии народных промыслов. Здесь мастерят изделия с особым видом вышивки «по выдергу». Полюбуетесь на выставочные образцы, вышедшие из-под ловких рук мастериц и художников разных поколений, в салоне-магазине сможете купить памятную вещь с уникальной вышивкой.

Тайминг экскурсии

09:00 — отъезд из Нижнего Новгорода (95 км)

11:00 — Мемориальный музей В. П. Чкалова

12:00 — Музей скоростей

13:00 — обед

14:00 — «Чкаловский гипюр»

15:00 — прогулка по набережной

16:00 — отъезд

18:00 — возвращение в Нижний Новгород

Организационные детали