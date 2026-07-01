Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В зимние месяцы, с декабря по февраль, музеи остаются открытыми, но прогулки по набережной могут быть менее комфортными из-за холодов. В межсезонье, в марте и ноябре, посещение также возможно, но стоит учитывать погодные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мемориальный музейный комплекс В.П. Чкалова
Музей скоростей
Чкаловский гипюр
Описание экскурсии
Мемориальный музейный комплекс В. П. Чкалова
В музее вы увидите подлинные личные вещи, документы, фотографии знаменитого лётчика, а в ангаре — самолёты, на которых летал Чкалов. Среди экспонатов легендарный АНТ-25, участник самых сложных перелётов, истребитель И-16 и личный самолёт Чкалова ПО-2.
Музей скоростей
Посвящён развитию скорости на воде — от бурлачества до судов на подводных крыльях и экранопланов. Один из залов познакомит с тяжелейшим трудом бурлаков, среди которых были не только мужские, но и женские артели.
«Чкаловский гипюр»
Вы побываете на предприятии народных промыслов. Здесь мастерят изделия с особым видом вышивки «по выдергу». Полюбуетесь на выставочные образцы, вышедшие из-под ловких рук мастериц и художников разных поколений, в салоне-магазине сможете купить памятную вещь с уникальной вышивкой.
Тайминг экскурсии
09:00 — отъезд из Нижнего Новгорода (95 км) 11:00 — Мемориальный музей В. П. Чкалова 12:00 — Музей скоростей 13:00 — обед 14:00 — «Чкаловский гипюр» 15:00 — прогулка по набережной 16:00 — отъезд 18:00 — возвращение в Нижний Новгород
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
В стоимость входит трансфер, услуги гида, посещение всех музеев
Дополнительно оплачивается обед (по желанию) – 700 ₽/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
3500 ₽
Дети до 16 лет
3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Максима Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1889 туристов
Более 20 лет мы занимаемся обслуживанием российских и иностранных гостей в Нижегородской области — и гордимся тем, что тысячи путешественников в наших турах и экскурсиях получили не только новые знания, но и прекрасные впечатления от знакомства с Нижегородской губернией и её историей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
–
3
–
2
–
1
–
Максим
Прекрасная экскурсия. Большое спасибо экскурсоводу Антону за интересный рассказ и нашему водителю Сергею за быструю и безопасную поездку на комфортабельном автомобиле.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Добрый вечер. 01 июля 2026г были на экскурсии из Нижнего Новгорода на родину Чкалова на микроавтобусе. Экскурсия великолепная, интересная, познавательная. Экскурсовод Антон, все понятно говорил и объяснял. На все наши читать дальшеуменьшить
вопросы ответил которые нас интересовали. За отдельную плату мы по обедали в ресторане бар Чкалов. Огромное спасибо, Ларисе за организацию экскурсии и за вкусный обед которые сотрудники ресторана для на приготовили. За организацию всего. И отдельное спасибо, водителю Александру вёз нас комфортно. Всем огромное спасибо. Процветание Вашему городу и вам замечательным людям.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Поездка на родину Чкалова у нас была в период школьных каникул. Ездили группой школьников в октябре 2024 года. Что отметила для себя - организатор ответственно подошёл к вопросу перевозки группы читать дальшеуменьшить
детей. Сразу был звонок, сбор информации для уведомления ГИБДД, несколько раз еще уточняли время встречи, забрали нашу группу прямо от гостиницы. И всё это не смотря на то, что мы примкнули к большой группе. Внимание, отзывчивость, уважение - всё это мы почувствовали сразу после бронирования. Далее сама экскурсия - Любовь Валентиновна, наш экскурсовод, спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой рассказала об истории города и о всех особенностях темы нашей поездки. Системно и очень понятно всё было изложено. Очень понравилось, спасибо ей огромное за доставленное удовольствие. В доме Чкалова экскурсию вела девушка-экскурсовод (не запомнила, к сожалению, её имя), произвела невероятное впечатление - серьезная, умная, целостная экскурсия. У нас есть ребята, которым всегда и везде делают замечания, а тут… они слушали её и ни одного замечания в их сторону не прозвучало. Всё зависит от ведущего, как построит сразу разговор, так и пойдёт. Также спасибо водителю Игорю. Рекомендую этого организатора и эту экскурсию тоже.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Оксана
Экскурсия понравилась. Посетили два музея: музей В. П. Чкалова, а точнее павильон ангар, где стоит легендарный АНТ 26 и музей скоростей, а так же побывали в выстовычных залах предприятия ОАО читать дальшеуменьшить
"Гипюр". Музей скоростей был для меня открытием, очень интересно построена экскурсия и подача материала. Было познавательно узнать о конструкторской деятельности и значении новаторств Р. Е. Алексеева. Хотелось бы провести в нем побольше времени. В выставочных залах ОАО "Гипюр" художник предприятия Анна рассказала о кропотливом труде вышивальщиц. Видно, что она человек очень увлечённый, с радостью отвечает на всё вопросы. Всё представленные изделия поражают своей красотой и воздушностью. От души хочется пожелать, чтобы дело развивалось дальше и в будущем был бы создан ещё не один шедевр, который поразит посетителей. Обедали в уютном антуражном кафе Чкалов. Вкусная еда, вконце принесли мороженое, чем всех приятно удивили. Очень приветливый внимательный персонал. Отдельное спасибо менеджеру Ларисе, которая курьтровала эту поездку.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Оксана
Добрый день. Очень понравилась экскурсия. Все очень доступно и интересно. Спасибо за чудесно проведённое время.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Станислав
Посетили 2 музея + фабрику гипюра. Все понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Из Нижнего Новгорода на родину Чкалова - групповая экскурсия»