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Из Нижнего Новгорода на родину Чкалова - групповая экскурсия

Откройте для себя родину легендарного лётчика Чкалова, посетив музеи и насладившись прогулкой по живописной набережной
"Если быть, то быть первым!" - это слова знаменитого лётчика Чкалова, который совершил исторический перелёт через Северный полюс.

Путешествие в Чкаловск - это возможность увидеть личные вещи и самолёты, на которых летал Чкалов, в мемориальном музее.

В Музее скоростей вы узнаете о развитии водного транспорта, а в "Чкаловском гипюре" познакомитесь с уникальной вышивкой. Завершите день прогулкой по набережной, наслаждаясь видами на Волгу
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • ✈️ Увидеть самолёты Чкалова
  • 🏛️ Посетить мемориальный музей
  • 🚤 Узнать о развитии водного транспорта
  • 🧵 Познакомиться с уникальной вышивкой
  • 🌊 Прогуляться по набережной

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В зимние месяцы, с декабря по февраль, музеи остаются открытыми, но прогулки по набережной могут быть менее комфортными из-за холодов. В межсезонье, в марте и ноябре, посещение также возможно, но стоит учитывать погодные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Нижнего Новгорода на родину Чкалова - групповая экскурсия
Из Нижнего Новгорода на родину Чкалова - групповая экскурсия
Из Нижнего Новгорода на родину Чкалова - групповая экскурсия

Что можно увидеть

  • Мемориальный музейный комплекс В.П. Чкалова
  • Музей скоростей
  • Чкаловский гипюр

Описание экскурсии

Мемориальный музейный комплекс В. П. Чкалова

В музее вы увидите подлинные личные вещи, документы, фотографии знаменитого лётчика, а в ангаре — самолёты, на которых летал Чкалов. Среди экспонатов легендарный АНТ-25, участник самых сложных перелётов, истребитель И-16 и личный самолёт Чкалова ПО-2.

Музей скоростей

Посвящён развитию скорости на воде — от бурлачества до судов на подводных крыльях и экранопланов. Один из залов познакомит с тяжелейшим трудом бурлаков, среди которых были не только мужские, но и женские артели.

«Чкаловский гипюр»

Вы побываете на предприятии народных промыслов. Здесь мастерят изделия с особым видом вышивки «по выдергу». Полюбуетесь на выставочные образцы, вышедшие из-под ловких рук мастериц и художников разных поколений, в салоне-магазине сможете купить памятную вещь с уникальной вышивкой.

Тайминг экскурсии

09:00 — отъезд из Нижнего Новгорода (95 км)
11:00 — Мемориальный музей В. П. Чкалова
12:00 — Музей скоростей
13:00 — обед
14:00 — «Чкаловский гипюр»
15:00 — прогулка по набережной
16:00 — отъезд
18:00 — возвращение в Нижний Новгород

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • В стоимость входит трансфер, услуги гида, посещение всех музеев
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию) – 700 ₽/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Дети до 16 лет3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Максима Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1889 туристов
Более 20 лет мы занимаемся обслуживанием российских и иностранных гостей в Нижегородской области — и гордимся тем, что тысячи путешественников в наших турах и экскурсиях получили не только новые знания, но и прекрасные впечатления от знакомства с Нижегородской губернией и её историей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Максим
Прекрасная экскурсия. Большое спасибо экскурсоводу Антону за интересный рассказ и нашему водителю Сергею за быструю и безопасную поездку на комфортабельном автомобиле.
Прекрасная экскурсия. Большое спасибо экскурсоводу Антону за интересный рассказ и нашему водителю Сергею за быструю и
Прекрасная экскурсия. Большое спасибо экскурсоводу Антону за интересный рассказ и нашему водителю Сергею за быструю и
Прекрасная экскурсия. Большое спасибо экскурсоводу Антону за интересный рассказ и нашему водителю Сергею за быструю и
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О
Добрый вечер. 01 июля 2026г были на экскурсии из Нижнего Новгорода на родину Чкалова на микроавтобусе. Экскурсия великолепная, интересная, познавательная. Экскурсовод Антон, все понятно говорил и объяснял. На все наши
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вопросы ответил которые нас интересовали. За отдельную плату мы по обедали в ресторане бар Чкалов. Огромное спасибо, Ларисе за организацию экскурсии и за вкусный обед которые сотрудники ресторана для на приготовили. За организацию всего. И отдельное спасибо, водителю Александру вёз нас комфортно. Всем огромное спасибо. Процветание Вашему городу и вам замечательным людям.

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А
Поездка на родину Чкалова у нас была в период школьных каникул. Ездили группой школьников в октябре 2024 года. Что отметила для себя - организатор ответственно подошёл к вопросу перевозки группы
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детей. Сразу был звонок, сбор информации для уведомления ГИБДД, несколько раз еще уточняли время встречи, забрали нашу группу прямо от гостиницы. И всё это не смотря на то, что мы примкнули к большой группе. Внимание, отзывчивость, уважение - всё это мы почувствовали сразу после бронирования. Далее сама экскурсия - Любовь Валентиновна, наш экскурсовод, спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой рассказала об истории города и о всех особенностях темы нашей поездки. Системно и очень понятно всё было изложено. Очень понравилось, спасибо ей огромное за доставленное удовольствие. В доме Чкалова экскурсию вела девушка-экскурсовод (не запомнила, к сожалению, её имя), произвела невероятное впечатление - серьезная, умная, целостная экскурсия. У нас есть ребята, которым всегда и везде делают замечания, а тут… они слушали её и ни одного замечания в их сторону не прозвучало. Всё зависит от ведущего, как построит сразу разговор, так и пойдёт. Также спасибо водителю Игорю. Рекомендую этого организатора и эту экскурсию тоже.

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О
Экскурсия понравилась. Посетили два музея: музей В. П. Чкалова, а точнее павильон ангар, где стоит легендарный АНТ 26 и музей скоростей, а так же побывали в выстовычных залах предприятия ОАО
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"Гипюр".
Музей скоростей был для меня открытием, очень интересно построена экскурсия и подача материала. Было познавательно узнать о конструкторской деятельности и значении новаторств Р. Е. Алексеева. Хотелось бы провести в нем побольше времени.
В выставочных залах ОАО "Гипюр" художник предприятия Анна рассказала о кропотливом труде вышивальщиц. Видно, что она человек очень увлечённый, с радостью отвечает на всё вопросы. Всё представленные изделия поражают своей красотой и воздушностью. От души хочется пожелать, чтобы дело развивалось дальше и в будущем был бы создан ещё не один шедевр, который поразит посетителей.
Обедали в уютном антуражном кафе Чкалов. Вкусная еда, вконце принесли мороженое, чем всех приятно удивили. Очень приветливый внимательный персонал.
Отдельное спасибо менеджеру Ларисе, которая курьтровала эту поездку.

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О
Добрый день. Очень понравилась экскурсия. Все очень доступно и интересно. Спасибо за чудесно проведённое время.
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С
Посетили 2 музея + фабрику гипюра. Все понравилось.
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