Узнать о жизни отважного авиатора и увидеть легендарный АНТ-25
Прогуляемся по набережной, поговорим о «Волжской Атлантиде», заглянем в музеи и увидим самолёт, на котором Чкалов добрался до Ванкувера.
окт
окт
окт
окт
ноя
ноя
ноя
даты
Описание
Что вас ожидает
Мемориальный музейный комплекс В. П. Чкалова
В музее вы увидите подлинные личные вещи, документы, фотографии знаменитого лётчика, а в ангаре — самолёты, на которых летал Чкалов. Среди экспонатов легендарный АНТ-25, участник самых сложных перелётов, истребитель И-16 и личный самолёт Чкалова ПО-2.
Музей скоростей
Посвящён развитию скорости на воде — от бурлачества до судов на подводных крыльях и экранопланов. Один из залов познакомит с тяжелейшим трудом бурлаков, среди которых были не только мужские, но и женские артели.
«Чкаловский гипюр»
Вы побываете на предприятии народных промыслов. Здесь мастерят изделия с особым видом вышивки «по выдергу». Полюбуетесь на выставочные образцы, вышедшие из-под ловких рук мастериц и художников разных поколений, в салоне-магазине сможете купить памятную вещь с уникальной вышивкой.
Тайминг экскурсии
09:00 — отъезд из Нижнего Новгорода (95 км)
11:00 — Мемориальный музей В. П. Чкалова
12:00 — Музей скоростей
13:00 — обед
14:00 — «Чкаловский гипюр»
15:00 — прогулка по набережной
16:00 — отъезд
18:00 — возвращение в Нижний Новгород
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- В стоимость входит трансфер, услуги гида, посещение всех музеев
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию) – около 500 руб. /чел.
в среду в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Максима Горького
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду в 09:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.