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"Весь Нижний за один день". Здесь же хочется добавить следующее. Тематика вопросов, связанных как с личностью В,П, Чкалова, так и с историей Городца, очень обширна. Следует отметить желание и умение Марины корректировать изложение материала по ходу экскурсии, чтобы более подробно осветить вопросы заинтересовавшие экскурсантов. А это требует уверенного владения излагаемыми вопросами. Помимо освещения исторических вопросов прозвучало много полезной информации по наиболее заслуживающим посещения местным музеям, по продукции народных промыслов и наиболее удобным местам для ее приобретения. Все это весьма пригодилось в ходе выделенного свободного времени в Городце. Еще хочется отметить комфортный темп проведения экскурсии, готовность выделить достаточное время для осмотра интересных объектов и отсутствие желания обязательно строго уложиться в отведенное на экскурсию время (чем обычно отличаются поездки в составе больших групп). В общем поездка получилась не только познавательной, интересной, но и комфортной. Уверенно могу рекомендовать данную экскурсию для посещения.