1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Погрузитесь в историю и культуру Нижегородчины, посетив Чкаловск, Балахну и Городец. Узнайте о великих людях и традиционных промыслах
Начало: По договоренности с туристом
18 июня в 08:00
21 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
Посетить два старинных русских города и раскрыть их богатую историю с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Чкаловск - это не только родина знаменитого летчика
Посетить мемориальные музеи, осмотреть старинный храм и открыть традиции гипюра на швейной фабрике
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
2 800₽ за человека
Групповая
9 часов
Из Нижнего Новгорода на родину Чкалова - групповая экскурсия
Узнать о жизни отважного авиатора и увидеть легендарный АНТ-25
Начало: На ул. Максима Горького
19 июня в 08:30
26 июня в 08:30
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 мая 2024Отличный гид, отличная экскурсия. Было очень познавательно и интересно всей семье.
- ИИрина6 января 2024Здравствуйте. Сегодня с друзьями были на экскурсии с Мариной. Понравилось очень. День пролетел на одном дыхании. Так интересно и познавательно
- ООксана4 января 2024Спасибо большое Павлу за экскурсии! Узнали много интересного! Увидели много нового!!! Благодаря вам мы по-другому посмотрели на Нижний и его окрестности!
- ВВалерий23 октября 2023Было интересно и познавательно
- ИИрина16 октября 2023Мы за эту поездку окунулись в несколько эпох! Просто удивительно, сколько интересных событий происходило на землях нынешнего НН. Гид Марина
- ВВадим26 июля 2023Поездка в Чкаловск и Городец была второй экскурсией с Мариной. Основные впечатления (сугубо положительные) я изложил в отзыве на экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Чкаловск»
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