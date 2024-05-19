Экскурсии в Чкаловск из Нижнего Новгорода

Найдено 4 экскурсии в категории «Чкаловск» в Нижнем Новгороде, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Погрузитесь в историю и культуру Нижегородчины, посетив Чкаловск, Балахну и Городец. Узнайте о великих людях и традиционных промыслах
Начало: По договоренности с туристом
18 июня в 08:00
21 июня в 08:30
15 000 за всё до 3 чел.
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
10 отзывов
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
Посетить два старинных русских города и раскрыть их богатую историю с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
16 000 за всё до 3 чел.
Чкаловск - это не только родина знаменитого летчика
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Чкаловск - это не только родина знаменитого летчика
Посетить мемориальные музеи, осмотреть старинный храм и открыть традиции гипюра на швейной фабрике
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
2 800 за человека
Из Нижнего Новгорода на родину Чкалова - групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Из Нижнего Новгорода на родину Чкалова - групповая экскурсия
Узнать о жизни отважного авиатора и увидеть легендарный АНТ-25
Начало: На ул. Максима Горького
19 июня в 08:30
26 июня в 08:30
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
    Отличный гид, отличная экскурсия. Было очень познавательно и интересно всей семье.
  • И
    Ирина
    6 января 2024
    Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
    Здравствуйте. Сегодня с друзьями были на экскурсии с Мариной. Понравилось очень. День пролетел на одном дыхании. Так интересно и познавательно
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    построен маршрут, что нам оставалось только слушать, смотреть по сторонам, фотографировать и удивляться, на сколько богата наша история, красива архитектура, а какие Великие люди жили на Новгородской земле и сколько всего мы не знали. Марина, настоящий профессионал своего дела. В следующий раз на экскурсию только с ней. Спасибо огромное!!!

  • О
    Оксана
    4 января 2024
    Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
    Спасибо большое Павлу за экскурсии! Узнали много интересного! Увидели много нового!!! Благодаря вам мы по-другому посмотрели на Нижний и его окрестности!
    Спасибо большое Павлу за экскурсии! Узнали много интересного! Увидели много нового!!! Благодаря вам мы по-другому посмотрелиСпасибо большое Павлу за экскурсии! Узнали много интересного! Увидели много нового!!! Благодаря вам мы по-другому посмотрели
  • В
    Валерий
    23 октября 2023
    Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
    Было интересно и познавательно
  • И
    Ирина
    16 октября 2023
    Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
    Мы за эту поездку окунулись в несколько эпох! Просто удивительно, сколько интересных событий происходило на землях нынешнего НН. Гид Марина
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    интересно и подробно рассказывала, мы под впечатлением вернулись, с желанием почитать еще больше и про Чкалова и его полеты, и про подвиги Александра Невского, и про графиню Панину, и про многое-многое еще. Отличная поездка получилась.

  • В
    Вадим
    26 июля 2023
    Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
    Поездка в Чкаловск и Городец была второй экскурсией с Мариной. Основные впечатления (сугубо положительные) я изложил в отзыве на экскурсию
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    "Весь Нижний за один день". Здесь же хочется добавить следующее. Тематика вопросов, связанных как с личностью В,П, Чкалова, так и с историей Городца, очень обширна. Следует отметить желание и умение Марины корректировать изложение материала по ходу экскурсии, чтобы более подробно осветить вопросы заинтересовавшие экскурсантов. А это требует уверенного владения излагаемыми вопросами. Помимо освещения исторических вопросов прозвучало много полезной информации по наиболее заслуживающим посещения местным музеям, по продукции народных промыслов и наиболее удобным местам для ее приобретения. Все это весьма пригодилось в ходе выделенного свободного времени в Городце. Еще хочется отметить комфортный темп проведения экскурсии, готовность выделить достаточное время для осмотра интересных объектов и отсутствие желания обязательно строго уложиться в отведенное на экскурсию время (чем обычно отличаются поездки в составе больших групп). В общем поездка получилась не только познавательной, интересной, но и комфортной. Уверенно могу рекомендовать данную экскурсию для посещения.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Чкаловск»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Чкаловск" можно забронировать 4 экскурсии от 2 800 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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