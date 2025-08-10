Мои заказы

Из Нижнего Новгорода в Арзамас: на ретропоезде к Максиму Горькому

Почувствовать себя гостем писателя и насладиться архитектурой уездного городка
Приглашаю вас увидеть Арзамас глазами Максима Горького и его многочисленных гостей! Вы услышите массу интереснейших историй о городе начала 20 века и познакомитесь с жителями — новыми знакомыми писателя.

А доберётесь сюда на необычном экспрессе: из Нижнего Новгорода курсирует поезд на паровозной тяге с современными сидячими вагонами.
5
1 отзыв
Из Нижнего Новгорода в Арзамас: на ретропоезде к Максиму Горькому© Алексей
Из Нижнего Новгорода в Арзамас: на ретропоезде к Максиму Горькому© Алексей
Из Нижнего Новгорода в Арзамас: на ретропоезде к Максиму Горькому© Алексей
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя21
ноя22
ноя23
ноя5
дек6
дек
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

В мае 1902 года Максим Горький приехал в Арзамас для отбывания ссылки. Здесь он познакомился с местной интеллигенцией и принимал гостей, которым не было числа: Немирович-Данченко, Андреев, Сорин и другие. Обо всём этом мы поговорим на экскурсии!

Итак, вы увидите:

  • Дом-музей Максима Горького
  • Старинный вокзал линии Нижний Новгород — Ромоданово
  • Деревянный дом «арзамасского Моисея»
  • Уникальную Соборную площадь
  • Улочки с особняками обывателей, где бывал писатель
  • Водонапорную башню — первый городской водопровод

Вы услышите:

  • За что жители боялись Горького
  • Как арзамасская действительность подсказывала писателю сюжеты для будущих произведений
  • Почему местная полиция подозревала Горького в фальшивомонетничестве

Организационные детали

  • Я встречу вас в Арзамасе
  • Экскурсия длится от 2 до 3 часов
  • По желанию зайдём в музей Горького — билеты оплачиваются отдельно

Как добраться до Арзамаса:

  • На ретропоезде в современном сидячем вагоне
  • Из Нижнего Новгорода он отправляется по пятницам, субботам и воскресеньям в 10:45, в пути чуть больше двух часов. Обратно — в 17:25
  • Билеты не входят в стоимость экскурсии. Их лучше приобрести заранее в кассе или приложении РЖД — 338 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Арзамасе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 3751 туриста
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными
читать дальше

жителями. Опыт организации экскурсий по городу и области (пешие, автомобильные, велосипедные) — с 2006 года. Область краеведческих интересов: старообрядческий Городец, православный Арзамас, литературное Болдино, древний Муром и промышленная Выкса. Большинство моих мероприятий проходят в стиле прогулок.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Аникин
10 авг 2025
Все было прекрасно и интересно.

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода

Нижний Новгород Максима Горького
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Нижний Новгород Максима Горького
Отыскать на улицах старого города ожившие сюжеты повести «Детство»
Начало: У метро «Горьковская»
Завтра в 09:30
11 ноя в 12:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Из Нижнего Новгорода по святым местам: в Дивеево и Арзамас
На машине
12 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Нижнего Новгорода по святым местам
Увлекательное путешествие по святым местам Дивеево и Арзамаса, где каждый шаг пропитан историей и духовностью. Откройте для себя удивительные храмы
15 ноя в 07:00
16 ноя в 07:00
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
«Арзамас-городок» - обзорная экскурсия из Нижнего Новгорода
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
«Арзамас-городок» - обзорная экскурсия из Нижнего Новгорода
Увидеть храмы столичного масштаба, изучить архитектуру и услышать славную история города
15 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде