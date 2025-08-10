Приглашаю вас увидеть Арзамас глазами Максима Горького и его многочисленных гостей! Вы услышите массу интереснейших историй о городе начала 20 века и познакомитесь с жителями — новыми знакомыми писателя.
А доберётесь сюда на необычном экспрессе: из Нижнего Новгорода курсирует поезд на паровозной тяге с современными сидячими вагонами.
Описание экскурсии
В мае 1902 года Максим Горький приехал в Арзамас для отбывания ссылки. Здесь он познакомился с местной интеллигенцией и принимал гостей, которым не было числа: Немирович-Данченко, Андреев, Сорин и другие. Обо всём этом мы поговорим на экскурсии!
Итак, вы увидите:
- Дом-музей Максима Горького
- Старинный вокзал линии Нижний Новгород — Ромоданово
- Деревянный дом «арзамасского Моисея»
- Уникальную Соборную площадь
- Улочки с особняками обывателей, где бывал писатель
- Водонапорную башню — первый городской водопровод
Вы услышите:
- За что жители боялись Горького
- Как арзамасская действительность подсказывала писателю сюжеты для будущих произведений
- Почему местная полиция подозревала Горького в фальшивомонетничестве
Организационные детали
- Я встречу вас в Арзамасе
- Экскурсия длится от 2 до 3 часов
- По желанию зайдём в музей Горького — билеты оплачиваются отдельно
Как добраться до Арзамаса:
- На ретропоезде в современном сидячем вагоне
- Из Нижнего Новгорода он отправляется по пятницам, субботам и воскресеньям в 10:45, в пути чуть больше двух часов. Обратно — в 17:25
- Билеты не входят в стоимость экскурсии. Их лучше приобрести заранее в кассе или приложении РЖД — 338 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Арзамасе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 3751 туриста
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местнымиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Аникин
10 авг 2025
Все было прекрасно и интересно.
