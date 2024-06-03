1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Легендарный Городец: индивидуальная экскурсия
Городец, основанный в 1152 году, приглашает вас окунуться в его древнюю историю. Посетите знаковые места, узнайте о ремеслах и легендах города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 12 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижегородский модерн: экскурсия по архитектурным шедеврам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода начала XX века, исследуя шедевры модерна с профессиональным гидом
13 июня в 08:30
14 июня в 12:00
от 5 470₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Городец: путешествие в древнейший город Нижегородской области
Приглашаем на увлекательное путешествие по Городцу, где каждый уголок хранит истории веков и культурные традиции
17 июня в 08:00
22 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Погрузитесь в историю и культуру Нижегородчины, посетив Чкаловск, Балахну и Городец. Узнайте о великих людях и традиционных промыслах
Начало: По договоренности с туристом
18 июня в 08:00
21 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Сегодня в 09:00
16 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу - в край грибов, ложкарей, скитов и старинных легенд
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
30 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
Закрытый город Арзамас, святые места Дивеева и источник Серафима Саровского
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дивное Дивеево - экскурсия из Нижнего Новгорода
Познакомиться с историей благословенного места и побывать на земле преподобного Серафима Саровского
Начало: На пр. Гагарина
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
17 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Прикоснуться к тайнам исчезнувшего города, испить чаю с пирогами в тереме и посетить сыроварню
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь
Посетить древний монастырь на берегу Волги и раскрыть его многовековую историю
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 12 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории
Начало: Вокзал станции Ветлужская
23 июня в 08:00
5 авг в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
История, традиции и культовые места старожилов Заветлужья, марийцев и русских
12 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Богородск и Павлово - владения Шереметевых
Знакомство с жизнью купеческо-промышленной России 16-19 веков
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
19 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гороховец - город Царя Гороха и не только
Ощутить дух вековой истории и полюбоваться идиллическими панорамами на экскурсии из Нижнего
Начало: в Нижнем Новгороде
18 июня в 08:00
21 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
Душевная поездка по таежной Нижегородчине с погружением в истории, легенды и традиции края
Начало: От вашего отеля в историческом Нижнем Новгороде ил...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 13 350₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
По стопам святого Макария: Желтоводский Макариев монастырь, ярмарка + канатка
Отправиться вглубь Нижегородской области туда, где царит история
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Арзамас и Дивеево
Путешествие по нижегородскому югу с профессиональным историком и опытным водителем
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Семь городов вокруг Нижнего
Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково, Тумботино, Гороховец и Володарск - которым есть что показать
Сегодня в 13:00
Завтра в 18:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Маленькое путешествие в Большое Болдино
Литературная авто-экскурсия по югу Нижегородской области
18 июня в 07:00
22 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
Любоваться природой, купаться и никуда не спешить
Начало: в селе Кантаурово, городской округ Бор
Расписание: в субботу в 11:00
7 сен в 11:00
14 сен в 11:00
4 500₽ за человека
Групповая
9 часов
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
Увидеть знаковые памятники и белокаменные храмы Арзамаса, а после спуститься в настоящую шахту
Начало: на площади Ленина
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
5 400₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Ворсма и Павлово - к мастеровым, купцам и оружейникам
Познакомиться со старинными городами Березополья и проникнуться духом нижегородской провинции
Начало: По договоренности
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Воскресная экскурсия в Макарьевскую обитель
Посетить один из самых грандиозных храмовых комплексов Нижегородской области
Начало: Пл. Ленина
15 июня в 08:30
16 июня в 07:30
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
Отправиться к местам Пушкина, Горького и Гайдара
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
По следам арзамасского гуся. Гастрономическое приключение
Отправиться в старинный город Нижегородской области, чтобы полакомиться местными блюдами
Начало: У вашей гостиницы
Сегодня в 13:00
Завтра в 18:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
Проникнуться атмосферой крестьянской избы под любопытные истории и с угощениями
Начало: В деревне Хахалы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июня 2024Потрясающей красоты монастырь, и глубоко интеллектуальная экскурсия, охватывающая многие аспекты из монашеской жизни. Было очень интересно. Рекомендую людям, которые хотят глубоко погрузится не только в архитектуру монастыря, но и в богословие.
- ТТатьяна31 мая 2024Если вы хотите окунуться в разные исторические эпохи, в том числе через легенды и притчи, узнать нетривиальные факты из жизни
- ВВиктория29 мая 2024Были на экскурсии с гидом Василием 29.05.24. Василий - замечательный рассказчик. С самых первых минут мы погрузились в историческую ретроспективу
- ВВасилий28 мая 2024Гиперактивный гид. Экскурсия продолжалась с 8-30 до 17-30. Зарядились энергией гида на пару лет вперёд. Если будете договариваться о работе с ним: необходимо морально подготовиться.
- ЕЕвгения26 мая 2024Интересная экскурсия, все понравилось! Спасибо!!!
- ННаталья21 мая 2024Экскурсия понравилась. Василий забрал нас рано с поезда. За время пути очень много рассказывал о Нижегородской области, Нижнем Новгороде и
- ЕЕлена19 мая 2024Отличный гид, отличная экскурсия. Было очень познавательно и интересно всей семье.
- ЕЕлена18 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Артём владеет материалом в совершенстве. Спасибо!
- ЕЕлена17 мая 2024Спасибо нашему гиду Василию за увлекательную экскурсию! Два часа дороги до озера пролетели незаметно, мы узнали много интересного об истории
- ААлексей13 мая 2024Интересный рассказ, четкая организация, аккуратное вождение. По всем пунктам "отлично". Можно уверенно рекомендовать.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «По Нижегородской области»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "По Нижегородской области" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 2 500 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 213 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 27 экскурсий в Нижнем Новгороде на 2024 год по нижегородской области, 213 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август