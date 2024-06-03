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здешних мест. И взрослые, и ребёнок слушали заиаиа дыхание. Много нового узнали для себя. Дорога занимает около часа. В Городце посетили места старинных крепостных укреплений, Святое озеро, Феодоровский монастырь, проехали через старинные кварталы города, прогулялись по ремесленной улице и набережной, зашли в музей. Поездка получилась насыщенной информацией и впечатлениями. Тем не менее, есть некоторые пожелания к организации. Во время экскурсии выделяется время на посещение только одного музея, а хотелось бы заглянуть и в другие. При бронировании экскурсии на Трипстере открытыми являются в том числе недоступные фактически интервалы времени и даты. Этот вводит в заблуждение и потом приходится спешно переиграть другие планы. Занятые дни и часы не должны отображаться. Обычно организаторы следят за этим…