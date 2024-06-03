Экскурсии по Нижегородской области

Найдено 27 экскурсий в категории «По Нижегородской области» в Нижнем Новгороде, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легендарный Городец
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
51 отзыв
Легендарный Городец: индивидуальная экскурсия
Городец, основанный в 1152 году, приглашает вас окунуться в его древнюю историю. Посетите знаковые места, узнайте о ремеслах и легендах города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 12 700 за всё до 6 чел.
Нижегородский модерн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Нижегородский модерн: экскурсия по архитектурным шедеврам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода начала XX века, исследуя шедевры модерна с профессиональным гидом
13 июня в 08:30
14 июня в 12:00
от 5 470 за всё до 6 чел.
В древний Городец
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Городец: путешествие в древнейший город Нижегородской области
Приглашаем на увлекательное путешествие по Городцу, где каждый уголок хранит истории веков и культурные традиции
17 июня в 08:00
22 июня в 08:00
6 670 за всё до 4 чел.
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Погрузитесь в историю и культуру Нижегородчины, посетив Чкаловск, Балахну и Городец. Узнайте о великих людях и традиционных промыслах
Начало: По договоренности с туристом
18 июня в 08:00
21 июня в 08:30
15 000 за всё до 3 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Сегодня в 09:00
16 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу - в край грибов, ложкарей, скитов и старинных легенд
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
30 000 за всё до 4 чел.
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
Закрытый город Арзамас, святые места Дивеева и источник Серафима Саровского
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
17 000 за всё до 3 чел.
Дивное Дивеево - экскурсия из Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Дивное Дивеево - экскурсия из Нижнего Новгорода
Познакомиться с историей благословенного места и побывать на земле преподобного Серафима Саровского
Начало: На пр. Гагарина
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
17 000 за всё до 3 чел.
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Прикоснуться к тайнам исчезнувшего города, испить чаю с пирогами в тереме и посетить сыроварню
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500 за человека
Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь
Посетить древний монастырь на берегу Волги и раскрыть его многовековую историю
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 12 700 за всё до 6 чел.
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории
Начало: Вокзал станции Ветлужская
23 июня в 08:00
5 авг в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
История, традиции и культовые места старожилов Заветлужья, марийцев и русских
12 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 340 за всё до 20 чел.
Богородск и Павлово - владения Шереметевых
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Богородск и Павлово - владения Шереметевых
Знакомство с жизнью купеческо-промышленной России 16-19 веков
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
19 800 за всё до 10 чел.
Гороховец - город Царя Гороха и не только
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Гороховец - город Царя Гороха и не только
Ощутить дух вековой истории и полюбоваться идиллическими панорамами на экскурсии из Нижнего
Начало: в Нижнем Новгороде
18 июня в 08:00
21 июня в 08:30
15 000 за всё до 3 чел.
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
Душевная поездка по таежной Нижегородчине с погружением в истории, легенды и традиции края
Начало: От вашего отеля в историческом Нижнем Новгороде ил...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 13 350 за всё до 6 чел.
По стопам святого Макария: Желтоводский Макариев монастырь, ярмарка + канатка
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
По стопам святого Макария: Желтоводский Макариев монастырь, ярмарка + канатка
Отправиться вглубь Нижегородской области туда, где царит история
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Арзамас и Дивеево
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Арзамас и Дивеево
Путешествие по нижегородскому югу с профессиональным историком и опытным водителем
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
25 000 за всё до 4 чел.
Семь городов вокруг Нижнего
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Семь городов вокруг Нижнего
Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково, Тумботино, Гороховец и Володарск - которым есть что показать
Сегодня в 13:00
Завтра в 18:00
22 000 за всё до 4 чел.
Маленькое путешествие в Большое Болдино
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
17 отзывов
Маленькое путешествие в Большое Болдино
Литературная авто-экскурсия по югу Нижегородской области
18 июня в 07:00
22 июня в 07:00
20 000 за всё до 5 чел.
Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
Любоваться природой, купаться и никуда не спешить
Начало: в селе Кантаурово, городской округ Бор
Расписание: в субботу в 11:00
7 сен в 11:00
14 сен в 11:00
4 500 за человека
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
Увидеть знаковые памятники и белокаменные храмы Арзамаса, а после спуститься в настоящую шахту
Начало: на площади Ленина
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
5 400 за человека
Ворсма и Павлово - к мастеровым, купцам и оружейникам
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Ворсма и Павлово - к мастеровым, купцам и оружейникам
Познакомиться со старинными городами Березополья и проникнуться духом нижегородской провинции
Начало: По договоренности
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Воскресная экскурсия в Макарьевскую обитель
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Воскресная экскурсия в Макарьевскую обитель
Посетить один из самых грандиозных храмовых комплексов Нижегородской области
Начало: Пл. Ленина
15 июня в 08:30
16 июня в 07:30
12 000 за всё до 3 чел.
Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
Отправиться к местам Пушкина, Горького и Гайдара
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
30 000 за всё до 4 чел.
По следам арзамасского гуся. Гастрономическое приключение
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
По следам арзамасского гуся. Гастрономическое приключение
Отправиться в старинный город Нижегородской области, чтобы полакомиться местными блюдами
Начало: У вашей гостиницы
Сегодня в 13:00
Завтра в 18:00
15 000 за всё до 4 чел.
Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
Проникнуться атмосферой крестьянской избы под любопытные истории и с угощениями
Начало: В деревне Хахалы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Дивное Дивеево - экскурсия из Нижнего Новгорода
    Потрясающей красоты монастырь, и глубоко интеллектуальная экскурсия, охватывающая многие аспекты из монашеской жизни. Было очень интересно. Рекомендую людям, которые хотят глубоко погрузится не только в архитектуру монастыря, но и в богословие.
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Легендарный Городец
    Если вы хотите окунуться в разные исторические эпохи, в том числе через легенды и притчи, узнать нетривиальные факты из жизни
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    как выдающихся, так и малоизвестных людей, задуматься о причинно-следственных связях событий и явлений и просто насладиться грамотной речью экскурсовода, то выбирайте для экскурсий по Нижнему Новгороду и его окрестностям Василия. Большое спасибо, Василий, за яркие впечатления! Мы обязательно вернемся.

  • В
    Виктория
    29 мая 2024
    Легендарный Городец
    Были на экскурсии с гидом Василием 29.05.24. Василий - замечательный рассказчик. С самых первых минут мы погрузились в историческую ретроспективу
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    здешних мест. И взрослые, и ребёнок слушали заиаиа дыхание. Много нового узнали для себя. Дорога занимает около часа. В Городце посетили места старинных крепостных укреплений, Святое озеро, Феодоровский монастырь, проехали через старинные кварталы города, прогулялись по ремесленной улице и набережной, зашли в музей. Поездка получилась насыщенной информацией и впечатлениями. Тем не менее, есть некоторые пожелания к организации. Во время экскурсии выделяется время на посещение только одного музея, а хотелось бы заглянуть и в другие. При бронировании экскурсии на Трипстере открытыми являются в том числе недоступные фактически интервалы времени и даты. Этот вводит в заблуждение и потом приходится спешно переиграть другие планы. Занятые дни и часы не должны отображаться. Обычно организаторы следят за этим…

    Были на экскурсии с гидом Василием 29.05.24. Василий - замечательный рассказчик. С самых первых минут мыБыли на экскурсии с гидом Василием 29.05.24. Василий - замечательный рассказчик. С самых первых минут мыБыли на экскурсии с гидом Василием 29.05.24. Василий - замечательный рассказчик. С самых первых минут мыБыли на экскурсии с гидом Василием 29.05.24. Василий - замечательный рассказчик. С самых первых минут мы
  • В
    Василий
    28 мая 2024
    Семь городов вокруг Нижнего
    Гиперактивный гид. Экскурсия продолжалась с 8-30 до 17-30. Зарядились энергией гида на пару лет вперёд. Если будете договариваться о работе с ним: необходимо морально подготовиться.
  • Е
    Евгения
    26 мая 2024
    Легендарный Городец
    Интересная экскурсия, все понравилось! Спасибо!!!
  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Экскурсия понравилась. Василий забрал нас рано с поезда. За время пути очень много рассказывал о Нижегородской области, Нижнем Новгороде и
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    озере Светлояр. Путешествие было комфортным и интересным. Озеро красивое, но не более того. 11 летний ребёнок слушал с интересом. Василий активно вовлекал его в беседу. Очень рекомендуем!

  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
    Отличный гид, отличная экскурсия. Было очень познавательно и интересно всей семье.
  • Е
    Елена
    18 мая 2024
    Нижегородский модерн
    Очень понравилась экскурсия. Артём владеет материалом в совершенстве. Спасибо!
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Спасибо нашему гиду Василию за увлекательную экскурсию! Два часа дороги до озера пролетели незаметно, мы узнали много интересного об истории
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    нашей страны и Нижнего Новгорода. Василий не только хороший рассказчик и знаток истории, он умеет вовлечь в обсуждение, сделать экскурсию интерактивной. Нас также очень впечатлила атмосфера сельского быта в краеведческом музее в селе Владимирское, яркая и необычная коллекция в музее керамики и само озеро Светлояр. Это то место, где можно погрузиться в свои мысли, послушать тишину и пение птиц.

  • А
    Алексей
    13 мая 2024
    Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь
    Интересный рассказ, четкая организация, аккуратное вождение. По всем пунктам "отлично". Можно уверенно рекомендовать.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «По Нижегородской области»

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  4. Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
  5. В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "По Нижегородской области" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 2 500 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 213 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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