2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

«Арзамас-городок — от Москвы уголок», — говаривали в старину, ведь «в отношении церковной архитектуры Арзамас является городом, где в веках воздвигались сооружения столичного масштаба, перед которыми даже московские церкви этого же периода кажутся провинциальными», — так характеризует церковное зодчество Арзамаса известный реставратор Н.Померанцев. Хотя, не только обилием храмов известен город, основанный, по преданию, Иваном Грозным во время победного похода на Казань.
Программа
Во время обзорной экскурсии по Арзамасу мы:
не спеша осмотрим достопримечательности Соборной площади города: уникальное здание магистрата («ратуши»), «дома-близнецы», комплекс Никольского монастыря;
отдельный разговор будет о главной достопримечательности города — Воскресенском соборе, который «по общему облику и прекрасным пропорциям … не имеет себе равного среди классических церквей Москвы и может идти в сравнение лишь с петербургскими соборами Стасова»;
прогуляемся по тихой и уютной Верхней набережной р.Теша с обалденными видами на затешинские луга и с.Выездное;
побываем на месте, где находилась первая в России провинциальная художественная школа, организованная академиком А.В.Ступиным и работавшая в условиях крепостнической России целых шестьдесят (!) лет;
когда будем любоваться деревянными и кирпичными купеческими особняками XIX в., я расскажу, почему «арзамасский купец ста товарам цену знает»;
не пройдем мимо «гайдаровских» мест: дом-музей писателя, реальное училище, клуб большевиков…;
на «карлухе» — арзамасском Арбате — увидим дом, из окон которого вылетела фраза «Человек — это звучит гордо!», а также я расскажу, что общего было у пролетарского писателя М.Горького и местного священника отца Федора;
на протяжении прогулки нам будут попадаться многочисленные церкви: и сохранившиеся с давних времен, и воссозданные совсем недавно: «много видел я в Москве церквей, а в Арзамасе, кроме церквей, ничего не видал», — писал современник.
В Арзамасе есть несколько интересных музеев, которые (опционально) можно также посетить в ходе прогулки:
историко-художественный (в котором, помимо всего прочего, есть «ступинский зал», где представлены оригиналы работ выпускников школы живописи А.В.Ступина);
«гайдаровский» (мемориальный дом-музей, в котором проживала семья Голиковых, и выставочный комплекс);
музей патриаршества, единственный в своем роде (два Патриарха родились в окрестностях Арзамаса; музей расположен в уникальном здании магистрата — «ратуше»).
Приезжайте в Арзамас!
Организационные детали
Для групповых экскурсий (которые проводятся по расписанию) стоимость за 1 человека включает трансфер на заказном микроавтобусе из Н.Новгорода до Арзамаса и обратно. Для индивидуальных экскурсий (проводятся по вашему запросу) транспорт предоставляется путешественниками или оплачивается дополнительно: 600 руб. за человека (маршрутное такси, время в пути 1 ч. 40 мин.), 3500 руб. за 1-3 человека (легковой автомобиль), 5500 руб. за 4-10 человек (минивен или микроавтобус).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными жителями. Опыт организации экскурсий по городу и области (пешие, автомобильные, велосипедные) — с 2006 года. Область краеведческих интересов: старообрядческий Городец, православный Арзамас, литературное Болдино, древний Муром и промышленная Выкса. Большинство моих мероприятий проходят в стиле прогулок.
По-началу, хотели посмотреть город сами (заранее подготовившись, конечно, с помощью Интернета), но потом передумали и не пожалели. Правильно построенная экскурсия, эмоциональный рассказ любящего свой город человека, возможность сразу получить ответ на возникший в ходе экскурсии вопрос - это Интернет не предоставит. А наш экскурсовод Алексей превзошел все наши ожидания. А мы люди немного понимающие, среди нас тоже были экскурсоводы со стажем. Так что Алексей никого не разочаровал!!! Всем рекомендуем!!!
Елена
4 июля 2016
Экскурсия познавательная, увлекательная, даже можно сказать захватывающая. Программа очень грамотно составлена. Алексей - замечательный гид, влюбленный в свой край, прекрасно знающий историю своих родных мест и просто очень приятный и хороший человек. Большое спасибо Алексею за прекрасно проведенное время!
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