2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

«Арзамас-городок» - обзорная экскурсия из Нижнего Новгорода
Увидеть храмы столичного масштаба, изучить архитектуру и услышать славную история города
Обилие памятников, богатая история, компактность и аутентичность — это всё Арзамас. Приглашаю вас в город, основанный, по преданию, Иваном Грозным во время похода на Казань. Мы погуляем по улицам, рассмотрим купеческие особняки и остановимся у изумительных церквей.
Не зря в старину говорили: «городок — от Москвы уголок», здесь есть что показать и о чём рассказать!
Мы осмотрим достопримечательности Соборной площади: уникальное здание магистрата (ратуши), дома-близнецы, комплекс Никольского монастыря. Отдельно поговорим о главном символе города — Воскресенском соборе.
Прогуляемся по тихой и уютной Верхней набережной реки Тёша с чудесными видами на затешинские луга. Побываем на месте, где находилась первая в стране провинциальная художественная школа, организованная академиком Ступиным и работавшая в условиях крепостнической России целых шестьдесят (!) лет.
Полюбуемся купеческими особняками 19 века. Я расскажу, почему «арзамасский купец ста товарам цену знает». Не пройдём мимо гайдаровских мест — вы увидите дом-музей писателя, реальное училище, клуб большевиков.
На Карлухе — арзамасском Арбате — рассмотрим дом, из окон которого вылетела фраза «Человек — это звучит гордо!». А также вы узнаете, что общего было у пролетарского писателя Горького и местного священника отца Фёдора.
На протяжении прогулки нам будут попадаться церкви: и сохранившиеся с давних времён, и воссозданные совсем недавно.
В Арзамасе есть несколько музеев, которые по желанию мы можем посетить:
Историко-художественный, в котором представлены оригиналы работ выпускников школы живописи А. В. Ступина
Гайдаровский — мемориальный дом-музей, в котором проживала семья Голиковых
Музей патриаршества — единственный в своём роде (два Патриарха родились в окрестностях Арзамаса)
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле на Lada Largus. Дорога в одну сторону занимает около 2 часов
Возможен трансфер на Honda Stepwgn Spada — 5000 ₽
Экскурсия на вашем транспорте будет стоить 10000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3934 туристов
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными читать дальшеуменьшить
жителями. Опыт организации экскурсий по городу и области (пешие, автомобильные, велосипедные) — с 2006 года. Область краеведческих интересов: старообрядческий Городец, православный Арзамас, литературное Болдино, древний Муром и промышленная Выкса. Большинство моих мероприятий проходят в стиле прогулок.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Л
Людмила
Мы очень довольны экскурсией по Арзамасу из Н. Новгорода, которую нам провел Алексей. Нас забрали из отеля прям с чемоданами в 8:00 утра, а часам у 18:00 примерно привезли на читать дальшеуменьшить
жд вокзал, у нас поезд был в 20:00. Сама организация экскурсии, город Арзамас очень понравились. Уже по дороге Алексей начал нам рассказывать историю Нижегородского края, в легкой и доступной форме. Провел в Арзамасе по храмам, монастырю, пешеходным улицам, побывали у памятника погибшим при катастрофе, которая произошла ещё в советские времена. Для нас это событие было неизвестно, хоть мы и работали большую часть в атомной промышленности. Чувствуется, что Алексей любит свой край и великолепно знает его историю. Слушать его было одно удовольствие. Ни разу не пожалели, что выбрали его. Очень советую посетить Арзамас с Алексеем! Так же, хочу отметить хорошую организацию и сопровождение Трипстера, удобно, понятно и надежно.
+2
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Валентина
все супер!!! рекомендуем однозначно!!!
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Н
Наталия
Всё прекрасно, экскурсия и город превзошли ожидания - заявляю как турист со стажем и даже некоторым питерским снобизмом! Алексей блестящий компетентный рассказчик и деликатный гид!
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Е
Елена
По-началу, хотели посмотреть город сами (заранее подготовившись, конечно, с помощью Интернета), но потом передумали и не пожалели. Правильно построенная экскурсия, эмоциональный рассказ любящего свой город человека, возможность сразу получить ответ читать дальшеуменьшить
на возникший в ходе экскурсии вопрос - это Интернет не предоставит. А наш экскурсовод Алексей превзошел все наши ожидания. А мы люди немного понимающие, среди нас тоже были экскурсоводы со стажем. Так что Алексей никого не разочаровал!!! Всем рекомендуем!!!
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Л
Лучинская
28 апреля мы ездили на индивидуальную экскурсию в Арзамас. мы в восторге от поездки. Замечательный экскурсовод Алексей. Это один из лучших экскурсоводов с которыми я ездила за свои 80 лет. читать дальшеуменьшить
Исключительные знания и великолепное поднесение материала. Также нас сопровождал замечательный водитель Иван. Я даже не описываю своих впечатлений, все было очень интересно и прекрасно. Спасибо большое за экскурсию. Думаем приехать еще раз и съездить с Алексеем в другие места. Спасибо!
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Е
Елена
Экскурсия познавательная, увлекательная, даже можно сказать захватывающая. Программа очень грамотно составлена. Алексей - замечательный гид, влюбленный в свой край, прекрасно знающий историю своих родных мест и просто очень приятный и хороший человек. Большое спасибо Алексею за прекрасно проведенное время!
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