2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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«Арзамас-городок» - обзорная экскурсия из Нижнего Новгорода

Увидеть храмы столичного масштаба, изучить архитектуру и услышать славную история города
Обилие памятников, богатая история, компактность и аутентичность — это всё Арзамас. Приглашаю вас в город, основанный, по преданию, Иваном Грозным во время похода на Казань. Мы погуляем по улицам, рассмотрим купеческие особняки и остановимся у изумительных церквей.

Не зря в старину говорили: «городок — от Москвы уголок», здесь есть что показать и о чём рассказать!
5
11 отзывов
«Арзамас-городок» - обзорная экскурсия из Нижнего Новгорода
«Арзамас-городок» - обзорная экскурсия из Нижнего Новгорода
«Арзамас-городок» - обзорная экскурсия из Нижнего Новгорода

Описание экскурсии

Мы осмотрим достопримечательности Соборной площади: уникальное здание магистрата (ратуши), дома-близнецы, комплекс Никольского монастыря. Отдельно поговорим о главном символе города — Воскресенском соборе.

Прогуляемся по тихой и уютной Верхней набережной реки Тёша с чудесными видами на затешинские луга. Побываем на месте, где находилась первая в стране провинциальная художественная школа, организованная академиком Ступиным и работавшая в условиях крепостнической России целых шестьдесят (!) лет.

Полюбуемся купеческими особняками 19 века. Я расскажу, почему «арзамасский купец ста товарам цену знает». Не пройдём мимо гайдаровских мест — вы увидите дом-музей писателя, реальное училище, клуб большевиков.

На Карлухе — арзамасском Арбате — рассмотрим дом, из окон которого вылетела фраза «Человек — это звучит гордо!». А также вы узнаете, что общего было у пролетарского писателя Горького и местного священника отца Фёдора.

На протяжении прогулки нам будут попадаться церкви: и сохранившиеся с давних времён, и воссозданные совсем недавно.

В Арзамасе есть несколько музеев, которые по желанию мы можем посетить:

  • Историко-художественный, в котором представлены оригиналы работ выпускников школы живописи А. В. Ступина
  • Гайдаровский — мемориальный дом-музей, в котором проживала семья Голиковых
  • Музей патриаршества — единственный в своём роде (два Патриарха родились в окрестностях Арзамаса)

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле на Lada Largus. Дорога в одну сторону занимает около 2 часов
  • Возможен трансфер на Honda Stepwgn Spada — 5000 ₽
  • Экскурсия на вашем транспорте будет стоить 10000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3934 туристов
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными
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жителями. Опыт организации экскурсий по городу и области (пешие, автомобильные, велосипедные) — с 2006 года. Область краеведческих интересов: старообрядческий Городец, православный Арзамас, литературное Болдино, древний Муром и промышленная Выкса. Большинство моих мероприятий проходят в стиле прогулок.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Л
Мы очень довольны экскурсией по Арзамасу из Н. Новгорода, которую нам провел Алексей. Нас забрали из отеля прям с чемоданами в 8:00 утра, а часам у 18:00 примерно привезли на
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жд вокзал, у нас поезд был в 20:00. Сама организация экскурсии, город Арзамас очень понравились. Уже по дороге Алексей начал нам рассказывать историю Нижегородского края, в легкой и доступной форме. Провел в Арзамасе по храмам, монастырю, пешеходным улицам, побывали у памятника погибшим при катастрофе, которая произошла ещё в советские времена. Для нас это событие было неизвестно, хоть мы и работали большую часть в атомной промышленности. Чувствуется, что Алексей любит свой край и великолепно знает его историю. Слушать его было одно удовольствие. Ни разу не пожалели, что выбрали его. Очень советую посетить Арзамас с Алексеем! Так же, хочу отметить хорошую организацию и сопровождение Трипстера, удобно, понятно и надежно.

Мы очень довольны экскурсией по Арзамасу из Н. Новгорода, которую нам провел Алексей. Нас забрали из
Мы очень довольны экскурсией по Арзамасу из Н. Новгорода, которую нам провел Алексей. Нас забрали из
Мы очень довольны экскурсией по Арзамасу из Н. Новгорода, которую нам провел Алексей. Нас забрали из
Мы очень довольны экскурсией по Арзамасу из Н. Новгорода, которую нам провел Алексей. Нас забрали из
Мы очень довольны экскурсией по Арзамасу из Н. Новгорода, которую нам провел Алексей. Нас забрали из
Мы очень довольны экскурсией по Арзамасу из Н. Новгорода, которую нам провел Алексей. Нас забрали из
Мы очень довольны экскурсией по Арзамасу из Н. Новгорода, которую нам провел Алексей. Нас забрали из
Мы очень довольны экскурсией по Арзамасу из Н. Новгорода, которую нам провел Алексей. Нас забрали из+2
Мы очень довольны экскурсией по Арзамасу из Н. Новгорода, которую нам провел Алексей. Нас забрали из
Мы очень довольны экскурсией по Арзамасу из Н. Новгорода, которую нам провел Алексей. Нас забрали из
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Валентина
все супер!!! рекомендуем однозначно!!!
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Н
Всё прекрасно, экскурсия и город превзошли ожидания - заявляю как турист со стажем и даже некоторым питерским снобизмом!
Алексей блестящий компетентный рассказчик и деликатный гид!
Всё прекрасно, экскурсия и город превзошли ожидания - заявляю как турист со стажем и даже некоторым питерским снобизмом!
Всё прекрасно, экскурсия и город превзошли ожидания - заявляю как турист со стажем и даже некоторым питерским снобизмом!
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Е
По-началу, хотели посмотреть город сами (заранее подготовившись, конечно, с помощью Интернета), но потом передумали и не пожалели. Правильно построенная экскурсия, эмоциональный рассказ любящего свой город человека, возможность сразу получить ответ
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на возникший в ходе экскурсии вопрос - это Интернет не предоставит. А наш экскурсовод Алексей превзошел все наши ожидания. А мы люди немного понимающие, среди нас тоже были экскурсоводы со стажем. Так что Алексей никого не разочаровал!!! Всем рекомендуем!!!

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Л
28 апреля мы ездили на индивидуальную экскурсию в Арзамас. мы в восторге от поездки. Замечательный экскурсовод Алексей. Это один из лучших экскурсоводов с которыми я ездила за свои 80 лет.
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Исключительные знания и великолепное поднесение материала. Также нас сопровождал замечательный водитель Иван. Я даже не описываю своих впечатлений, все было очень интересно и прекрасно. Спасибо большое за экскурсию. Думаем приехать еще раз и съездить с Алексеем в другие места. Спасибо!

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Е
Экскурсия познавательная, увлекательная, даже можно сказать захватывающая. Программа очень грамотно составлена. Алексей - замечательный гид, влюбленный в свой край, прекрасно знающий историю своих родных мест и просто очень приятный и хороший человек. Большое спасибо Алексею за прекрасно проведенное время!
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