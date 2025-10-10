2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Обилие памятников, богатая история, компактность и аутентичность — это всё Арзамас. Приглашаю вас в город, основанный, по преданию, Иваном Грозным во время похода на Казань. Мы погуляем по улицам, рассмотрим купеческие особняки и остановимся у изумительных церквей. Не зря в старину говорили: «городок — от Москвы уголок», здесь есть что показать и о чём рассказать!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы осмотрим достопримечательности Соборной площади: уникальное здание магистрата (ратуши), дома-близнецы, комплекс Никольского монастыря. Отдельно поговорим о главном символе города — Воскресенском соборе.

Прогуляемся по тихой и уютной Верхней набережной реки Тёша с чудесными видами на затешинские луга. Побываем на месте, где находилась первая в стране провинциальная художественная школа, организованная академиком Ступиным и работавшая в условиях крепостнической России целых шестьдесят (!) лет.

Полюбуемся купеческими особняками 19 века. Я расскажу, почему «арзамасский купец ста товарам цену знает». Не пройдём мимо гайдаровских мест — вы увидите дом-музей писателя, реальное училище, клуб большевиков.

На Карлухе — арзамасском Арбате — рассмотрим дом, из окон которого вылетела фраза «Человек — это звучит гордо!». А также вы узнаете, что общего было у пролетарского писателя Горького и местного священника отца Фёдора.

На протяжении прогулки нам будут попадаться церкви: и сохранившиеся с давних времён, и воссозданные совсем недавно.

В Арзамасе есть несколько музеев, которые по желанию мы можем посетить:

Историко-художественный, в котором представлены оригиналы работ выпускников школы живописи А. В. Ступина

Гайдаровский — мемориальный дом-музей, в котором проживала семья Голиковых

Музей патриаршества — единственный в своём роде (два Патриарха родились в окрестностях Арзамаса)

Организационные детали