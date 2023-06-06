Из Нижнего Новгорода по святым местам: в Дивеево и Арзамас

Увлекательное путешествие по святым местам Дивеево и Арзамаса, где каждый шаг пропитан историей и духовностью. Откройте для себя удивительные храмы
Экскурсия по святым местам Дивеево и Арзамаса предлагает уникальную возможность познакомиться с историей православия.

Посетители увидят Воскресенский собор, Спасский и Николаевский монастыри, а также узнают о жизни старца Серафима Саровского. Программа включает посещение музея Русского Патриаршества и прогулку по Святой Канавке.

Участники смогут набрать воды из источника матушки Александры и погрузиться в атмосферу русской православной старины
5
15 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные храмы и монастыри
  • 📜 История православия
  • 🖼️ Удивительная архитектура
  • 🚶‍♂️ Прогулка по Святой Канавке
  • 💧 Вода из источника матушки Александры
  • 🏛️ Музей Русского Патриаршества
Из Нижнего Новгорода по святым местам: в Дивеево и Арзамас
Из Нижнего Новгорода по святым местам: в Дивеево и Арзамас
Из Нижнего Новгорода по святым местам: в Дивеево и Арзамас
Ближайшие даты:
9
фев10
фев11
фев22
фев23
фев24
фев25
фев
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Воскресенский собор
  • Спасский монастырь
  • Николаевский монастырь
  • Сельский храм Смоленской иконы Божьей Матери

Описание экскурсии

Знакомство с Арзамасом

В старину город был похож на монастырь: в нем было около тридцати церквей и четыре монашеских обители. Церковная архитектура Арзамаса поразительна тем, что здесь возводились такие сооружения, перед которыми даже московские церкви этого же периода казались провинциальными. Вы посетите самые красивые действующие арзамасские храмы и монастыри, а также знаковые православные места. Мы поговорим об арзамасцах, оставивших яркий след в истории города и украсивших его: купцах-ктиторах, мастерах-умельцах, живописцах, архитекторах и простых горожанах, внесших посильную копейку на храмоздание и благотворительность. Отличным дополнением к экскурсии станет посещение единственного в России музея Русского Патриаршества, расположенного на Соборной площади Арзамаса.

Знаковые объекты города

  • Воскресенский собор — главная достопримечательность города. По общему облику и прекрасным пропорциям не имеет себе равного среди классических церквей Москвы и может идти в сравнение лишь с петербургскими соборами Стасова. Уникальные росписи храма, построенного в честь победы русского оружия над Наполеоном, его масштаб и величие, позолоченный искусной резьбы иконостас и древнейшая в Арзамасе икона «Воскресение Христово» оставят неизгладимое впечатление. Здесь пребывает главная святыня арзамасской земли — животворящий Крест Господень (17 в.)
  • мужской Спасский монастырь — древнейшая обитель края, а также удивительно уютный женский Николаевский монастырь с чудотворными иконами
  • памятник арзамасцу и патриарху Сергию Страгородскому
  • огромный сельский храм Смоленской иконы Божьей Матери в Выездном с сохранившимися интерьерами

Православное наследие Дивеево

Дивеевская обитель известна всему православному миру. Именно здесь, на некогда языческой земле, по преданию, сама Божия Матерь выбрала себе Четвёртый Удел. Рядом, в знаменитом Саровском монастыре, подвизался один из самых любимых в народе старцев, будущий православный святой Серафим Саровский — духовный покровитель Дивеева. Вы посетите Казанскую церковь, давшую начало Дивеевскому монастырю. На экскурсии я расскажу вам, почему Серафим говорил про нее: «такой будет храм, какого и нет подобного». В программе будет Троицкий собор, в котором покоятся мощи батюшки Серафима и Благовещенский собор, строительство которого предсказал старец. Также вы сможете пройти по Святой Канавке и побывать у источника матушки Александры, чтобы набрать воды и окунуться.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на Lada Largus
  • Трансфер на Honda Stepwgn Spada — +5000 руб.
  • Стоимость экскурсии на вашем автомобиле (в нем должно быть место для гида) — 10000 руб.
  • Посещение музея русского патриаршества оплачивается дополнительно: 100 руб. /чел. за вход + 300 руб. за экскурсию
  • Экскурсия по территории Дивеевского монастыря проводится сотрудниками Паломнического центра — 1000 руб. за группу
  • Важно! При посещении храмов и монастырей женщины должны быть в юбках (длинных платьях) с покрытой головой, мужчины — в брюках (или джинсах). Для омовения в источниках женщинам нужна сорочка, мужчинам — рубаха.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Из Нижнего Новгорода по святым местам: в Дивеево и Арзамас (Татьяна)Из Нижнего Новгорода по святым местам: в Дивеево и Арзамас (Татьяна)Из Нижнего Новгорода по святым местам: в Дивеево и Арзамас (Татьяна)Из Нижнего Новгорода по святым местам: в Дивеево и Арзамас (Татьяна)
М
6 июн 2023
Спасибо Алексею за интересную и познавательную экскурсию!
И
12 окт 2022
Экскурсия была потрясающая, Алексей прекрасный гид, наша компания из 5 человек была очень довольна.
Все эмоции только положительные.
Елена
17 мая 2022
Прекрасный день в Арзамасе и Девеево с Алексеем. Алексей провел экскурсию на одном дыхании. Мы легко воспринимали рассказ и много узнали нового для себя.
И
11 мая 2022
Собираясь на экскурсию по святым местам, мы, конечно, были готовы к новым впечатлениям, но даже не представляли себе, сколько всего интересного, светлого и чудесного мы откроем для себя! Алексею удалось
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увлечь нас богатейшей историей и осветить лицо каждого дома, храма и собора, выделить их индивидуальность и неповторимость. Не было ни одного вопроса, на который бы мы не получили ответ - по-моему, Алексей знает все! Мы очень рады, что нам удалось в солнечный майский день прикоснуться к святой истории нашей страны, и познакомится с таким тонким, образованным и интересным гидом, как Алексей! Спасибо!

Е
30 апр 2022
Благодарю за прекрасную экскурсию! Алексей очень чутко реагирует на пожелания по программе, адаптирует под каждого туриста. Хороший рассказчик. Все очень понравилось! Спасибо! Также отдельная благодарность водителю Денису!
П
28 апр 2022
Алексей-замечательный специалист! Однозначно рекомендую! эта поездка для меня была потресение!
Татьяна
27 апр 2022
Огромное спасибо Алексею за эту поездку! Столько нового узнали, прикоснулись к святыням, получили незабываемые впечатления. . Алексей отличный рассказчик, искренне любит свое дело и учитывает все пожелания клиентов. Рекомендую!
Огромное спасибо Алексею за эту поездку! Столько нового узнали, прикоснулись к святыням, получили незабываемые впечатления. .Огромное спасибо Алексею за эту поездку! Столько нового узнали, прикоснулись к святыням, получили незабываемые впечатления. .Огромное спасибо Алексею за эту поездку! Столько нового узнали, прикоснулись к святыням, получили незабываемые впечатления. .Огромное спасибо Алексею за эту поездку! Столько нового узнали, прикоснулись к святыням, получили незабываемые впечатления. .
Ольга
21 июл 2021
Мы были предупреждены друзьями, которые были ранее в этих местах, что будет хорошо и красиво. Оказалось - Чудо! А с Алексеем посещение этих чудесных и святых мест, сотворенное нашими предками
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и поддерживаемое современниками, было дополнено отличной организацией трансфера и распределения времени, очень важной и чрезвычайно важной информацией, разумными рекомендациями и деликатным сопровождением. Удалось всё- и исторические новеллы, и личное общение со святыми местами, и время отдыха, и обновление через купание в святых источниках. Интересно и важно для всех, кто любит и ценит Русь православную. Однозначно рекомендуем.

И
3 июл 2021
Нам очень понравилось! И трассовая экскурсия и на месте. Алексей душу вкладывает в рассказ, это сразу ощущается. Последовательный рассказ, эмоциональная окраска/ все в нашем вкусе. Не торопил, всё объяснял. Очень хорошее впечатление. Рекомендую!
В
26 фев 2021
Огромное спасибо Алексею! Получили истинное удовольствие от экскурсии и от общения с гидом. Всесторонне развитый человек, который любит свою работу, свой край, знает историю и главное, умеет доносить информацию, заинтересовать собеседника! При этом очень тактичный и вежливый человек. Места, которые мы посетили во время экскурсии впечатляют, хочется вернуться туда еще!
В
25 фев 2021
Алексей, спасибо Вам большое за незабываемое путешествие в Арзамас и Дивеево. Мы с мужем много путешествуем и всегда заказываем экскурсии у местных гидов, мы встречали много интересных людей, но Ваш
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рассказ нас потряс до глубины души. Тем, кто собирается в Нижний Новгород, я настойчиво рекомендую заказать любую экскурсию у Алексея. Вы получите огромное удовольствие от его рассказа. Он очень хорошо знает не только историю края, но и большое количество людей и судеб, которые были связаны с ней. На любой вопрос у Алексея есть подробный ответ. У меня осталось впечатление, как будто я лично познакомилась со всеми о ком он говорил.
Я хотела бы поблагодарить нашего водителя Дениса, на его машине мы совершили эту замечательную поездку и несмотря на долгий путь, она нас ничуть не утомила. Был жуткий мороз -25 и Денис заботливо не выключал двигатель, пытался нас согреть в машине. Очень надеюсь вернуться в Нижний летом и съездить с ребятами в другие интересные места.

Вера
6 дек 2020
Алексей - прекрасный гид, знающий и очень внимательный. Если будем еще раз в Нижнем, обязательно будем обращаться!
Ф
9 янв 2020
Экскурсия была очень насыщенной и познавательной. Алексей - очень эрудированный и увлеченный человек, прекрасно разбирающийся не только в теме экскурсии, но и в истории в целом, отвечал на любые вопросы
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и заражал своей увлеченностью. Еще Алексея отличает правильно поставленная речь и тактичность, т. е. все качества, необходимые экскхурсоводу - человек точно на своем месте. Выражаем огромную благодарность Алексею за прекрасную экскурсию и надеемся встретиться вновь.
Экскурсия Арзамас-Дивеево будет интересна для всех, кто хочет знать и чувствовать Россию - это знаковое место в нашей стране.

С
16 июл 2019
Алексей - молодец! 6 июля были в Арзамасе. Долго выбирал гида и по разным причинам остановился на Алексее. И не пожалел. Свой край - Нижегородскую область - он знает хорошо,
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с любовью к нему относится и готов передать ее всем экскурсантам. Это чувствуется по его рассказу и то, что он готов привезти во все уголки, которые мы с ним проезжали. Например, проезжая от мемориала Тани Савичевой до Дивеево, мы остановились у мест, связанных с Карамзиным. Конечно, кроме больницы и заросших прудов ничего не сохранилось, но природа и дух той эпохи были хорошо переданы в рассказе Алексея. На все вопросы, возникшие у нас по ходу экскурсии, он давал очень интересную и познавательную информацию. Желаю Алексей побольше туристов, а я всем его рекомендую! Спасибо!

А
9 июн 2018
Дивеево -это то место, где надо обязательно побывать. З июня такая экскурсия состоялась и нам очень повезло. Во первых в этот день светило солнце и было тепло, хотя накануне город
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заливали дожди. Во вторых -дорога совсем не утомила, хотя ехали два часа. Но самое главное-это замечательный гид Алексей, о котором можно сказать, что он не только знаток своего края, прекрасный рассказчик, но и очень внимательный, тактичный, образованный человек, с которым можно поговорить на любую тему. Он познакомил нас с Арзамасом -удивительным старинным городом, с его историей и храмами. Нашим водителем был Денис, большой профессионал своего дела и очень приятный в общении человек. Спасибо вам уважаемые нижегородцы и до новых встреч! АЛЛА
P.S. такая экскурсия для тех, кто любит свой край, интересуется историей, готов к новым путешествиям и открытиям для себя удивительных красот нашей необъятной страны

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