Посетители увидят Воскресенский собор, Спасский и Николаевский монастыри, а также узнают о жизни старца Серафима Саровского. Программа включает посещение музея Русского Патриаршества и прогулку по Святой Канавке.
Участники смогут набрать воды из источника матушки Александры и погрузиться в атмосферу русской православной старины
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные храмы и монастыри
- 📜 История православия
- 🖼️ Удивительная архитектура
- 🚶♂️ Прогулка по Святой Канавке
- 💧 Вода из источника матушки Александры
- 🏛️ Музей Русского Патриаршества
Что можно увидеть
- Воскресенский собор
- Спасский монастырь
- Николаевский монастырь
- Сельский храм Смоленской иконы Божьей Матери
Описание экскурсии
Знакомство с Арзамасом
В старину город был похож на монастырь: в нем было около тридцати церквей и четыре монашеских обители. Церковная архитектура Арзамаса поразительна тем, что здесь возводились такие сооружения, перед которыми даже московские церкви этого же периода казались провинциальными. Вы посетите самые красивые действующие арзамасские храмы и монастыри, а также знаковые православные места. Мы поговорим об арзамасцах, оставивших яркий след в истории города и украсивших его: купцах-ктиторах, мастерах-умельцах, живописцах, архитекторах и простых горожанах, внесших посильную копейку на храмоздание и благотворительность. Отличным дополнением к экскурсии станет посещение единственного в России музея Русского Патриаршества, расположенного на Соборной площади Арзамаса.
Знаковые объекты города
- Воскресенский собор — главная достопримечательность города. По общему облику и прекрасным пропорциям не имеет себе равного среди классических церквей Москвы и может идти в сравнение лишь с петербургскими соборами Стасова. Уникальные росписи храма, построенного в честь победы русского оружия над Наполеоном, его масштаб и величие, позолоченный искусной резьбы иконостас и древнейшая в Арзамасе икона «Воскресение Христово» оставят неизгладимое впечатление. Здесь пребывает главная святыня арзамасской земли — животворящий Крест Господень (17 в.)
- мужской Спасский монастырь — древнейшая обитель края, а также удивительно уютный женский Николаевский монастырь с чудотворными иконами
- памятник арзамасцу и патриарху Сергию Страгородскому
- огромный сельский храм Смоленской иконы Божьей Матери в Выездном с сохранившимися интерьерами
Православное наследие Дивеево
Дивеевская обитель известна всему православному миру. Именно здесь, на некогда языческой земле, по преданию, сама Божия Матерь выбрала себе Четвёртый Удел. Рядом, в знаменитом Саровском монастыре, подвизался один из самых любимых в народе старцев, будущий православный святой Серафим Саровский — духовный покровитель Дивеева. Вы посетите Казанскую церковь, давшую начало Дивеевскому монастырю. На экскурсии я расскажу вам, почему Серафим говорил про нее: «такой будет храм, какого и нет подобного». В программе будет Троицкий собор, в котором покоятся мощи батюшки Серафима и Благовещенский собор, строительство которого предсказал старец. Также вы сможете пройти по Святой Канавке и побывать у источника матушки Александры, чтобы набрать воды и окунуться.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на Lada Largus
- Трансфер на Honda Stepwgn Spada — +5000 руб.
- Стоимость экскурсии на вашем автомобиле (в нем должно быть место для гида) — 10000 руб.
- Посещение музея русского патриаршества оплачивается дополнительно: 100 руб. /чел. за вход + 300 руб. за экскурсию
- Экскурсия по территории Дивеевского монастыря проводится сотрудниками Паломнического центра — 1000 руб. за группу
- Важно! При посещении храмов и монастырей женщины должны быть в юбках (длинных платьях) с покрытой головой, мужчины — в брюках (или джинсах). Для омовения в источниках женщинам нужна сорочка, мужчинам — рубаха.
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