Дивеево + Арзамас: из Нижнего Новгорода на авто
Увлекательное путешествие по Арзамасу и Дивеево с посещением величественных соборов и монастырей. Откройте для себя культурное наследие и духовные святыни
16 дек в 08:00
19 дек в 08:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи (на вашем авто)
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Нижнего Новгорода в Арзамас: на ретропоезде к Максиму Горькому
Почувствовать себя гостем писателя и насладиться архитектурой уездного городка
Начало: В Арзамасе
14 дек в 10:30
19 дек в 10:30
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
