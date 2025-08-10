Мои заказы

На ретропоезде – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «На ретропоезде» в Нижнем Новгороде, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Дивеево + Арзамас: из Нижнего Новгорода на авто
На машине
10 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дивеево + Арзамас: из Нижнего Новгорода на авто
Увлекательное путешествие по Арзамасу и Дивеево с посещением величественных соборов и монастырей. Откройте для себя культурное наследие и духовные святыни
16 дек в 08:00
19 дек в 08:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи (на вашем авто)
6 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи (на вашем авто)
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Нижнего Новгорода в Арзамас: на ретропоезде к Максиму Горькому
Пешая
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Нижнего Новгорода в Арзамас: на ретропоезде к Максиму Горькому
Почувствовать себя гостем писателя и насладиться архитектурой уездного городка
Начало: В Арзамасе
14 дек в 10:30
19 дек в 10:30
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.

