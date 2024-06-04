Экскурсии по местам Максима Горького в Нижнем Новгороде

Найдено 22 экскурсии в категории «По местам Максима Горького» в Нижнем Новгороде, цены от 3 450 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
307 отзывов
Главное в Нижнем: уникальный маршрут по набережным, площадям и улицам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от исторических памятников до живописных видов. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 470 за всё до 7 чел.
Нижний Новгород: история на каждом шагу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
107 отзывов
Нижний Новгород: путешествие сквозь века, от кремля до дома-самолета
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улочкам и восхищаясь архитектурными шедеврами
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
9 000 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород - в самое сердце
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом
13 июня в 12:00
16 июня в 09:00
9 300 за всё до 4 чел.
Дятловы горы (пешая 2 часа)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Пешая экскурсия по Дятловым горам Нижнего Новгорода: история и красоты
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, пройдя по Дятловым горам. Вас ждут уникальные пейзажи, архитектурные шедевры и неповторимая атмосфера
Начало: На улице Большая Покровская
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670 за всё до 15 чел.
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным
Начало: В центре Нижнего Новгорода
23 июня в 08:00
3 июля в 08:00
от 5 340 за всё до 10 чел.
Литературно-графичный маршрут
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Литературно-графичный маршрут в Нижнем Новгороде: путешествие по истории
Откройте для себя уникальный мир литературы и искусства Нижнего Новгорода, познакомьтесь с жизнью и творчеством знаменитых личностей
Начало: На площади Минина
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 3 800 за всё до 10 чел.
Мир Горького
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Экскурсия Мир Горького: Нижний Новгород глазами великого писателя
Путешествие в прошлое Нижнего Новгорода и жизнь Максима Горького. Уникальный шанс увидеть город сквозь историю и литературу
Начало: пл. Горького
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
от 5 100 за всё до 5 чел.
Нижний Новгород с нуля
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Нижний Новгород с нуля
Главные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии
16 июля в 08:00
19 июля в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов
Начало: У церкви жен Мироносиц
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450 за всё до 10 чел.
Злачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
62 отзыва
Злачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищеты
Узнать о пугающей стороне российской жизни прошлых столетий на авторской экскурсии
Начало: На ул. Рождественская,11
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 790 за всё до 10 чел.
Квартал 1833 года (пешая 2 часа)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Квартал 1833 года (пешая 2 часа)
Прогулка по главному историческому кварталу Нижнего Новгорода с журналистом
Начало: Парк им. Кулибина, улица Максима Горького
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670 за всё до 15 чел.
Рождественская - «шкатулка с секретом»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Рождественская - «шкатулка с секретом»
Погулять по самой красивой улице города и узнать ее историю с профессиональным гидом
Начало: У памятника Минину и Пожарскому
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
4 500 за всё до 5 чел.
Трущобы и дворцы Нижнего Новгорода: городское дно и парадная ресторанная улица
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Трущобы и дворцы Нижнего Новгорода: городское дно и парадная ресторанная улица
Узнать, как уживались район исторической бедноты и улица с пышной купеческой архитектурой
Начало: На Нижневолжской набережной
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 500 за всё до 7 чел.
Започаинье - душа Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Започаинье - душа Нижнего Новгорода
Открыть одно из немногих мест в городе, где сохранился аутентичный облик и атмосфера старины
Начало: На Большой Покровской
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 700 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород - тайник с сокровищами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
62 отзыва
Нижний Новгород - тайник с сокровищами
Познакомиться с уникальным деревянным зодчеством и насладиться живописной панорамой с горы Сокол
Начало: пл. Горького, д. 6
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
4 100 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород Максима Горького
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Нижний Новгород Максима Горького
Ожившие сюжеты повести М. Горького «Детство»
Начало: В районе метро «Горьковская»
Сегодня в 17:30
Завтра в 14:30
4 600 за всё до 6 чел.
За резными фасадами Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
За резными фасадами Нижнего Новгорода
Отыскать деревянные кружевные дома на окраинах города и перенестись на сотню лет назад
Начало: В районе церкви Вознесения Господня
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
от 3 800 за всё до 12 чел.
Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
1 отзыв
Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
Увидеть прошлое на старинных снимках, узнать о развитии фотографии и сделать удачные фото
Начало: На площади Минина и Пожарского
11 июня в 09:30
14 июня в 09:30
3 850 за всё до 15 чел.
Нижний Новгород - город героев
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Нижний Новгород - город героев
Узнать об известных нижегородцах, оставивших значимый след в судьбе России и Нижнего Новгорода
Начало: На Большой Покровской улице
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
50003 500 за всё до 6 чел.
Маленькое путешествие в Большое Болдино
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
17 отзывов
Маленькое путешествие в Большое Болдино
Литературная авто-экскурсия по югу Нижегородской области
18 июня в 07:00
22 июня в 07:00
20 000 за всё до 5 чел.
Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова
Известные и неожиданные события из жизни неординарных нижегородцев
Начало: У памятника Чкалову на Верхне-Волжской набережной
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450 за всё до 10 чел.
Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
Отправиться к местам Пушкина, Горького и Гайдара
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
30 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Нижний Новгород с нуля
    Нам очень понравилась экскурсия Татьяны и хотелось чтобы экскурсия длилась не 3 часа,а гораздо дольше
  • В
    Всеволод
    31 мая 2024
    Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
    Пешая прогулка по старому городу с экскурсоводом Артёмом. Очень повезло. Интересные истории, яркие образы, шутки, анекдоты, детали архитектурных стилей, едва
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    заметные проходы между домами и улицами, Артём рассказывал про все известные дома и их архитектурные стили, и об их знаменитых владельцах. Купеческий быт, нравы и обычаи. Быстро, ярко, весело, познавательно!

  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Нижний Новгород - в самое сердце
    Экскурсия понравилась. Виктория грамотный, эрудированный экскурсовод. Показала нам город с самых выгодных и интересных мест. Пошла навстречу всем нашим пожеланиям. Экскурсия пролетела незаметно. Спасибо.
  • С
    Сергей
    27 мая 2024
    Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
    В минувшие выходные были с Артемом на экскурсии "Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы". Получилось настоящее путешествие в историю, культуру
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    и архитектуру этого великолепного города! С самого начала экскурсии чувствуется его глубокая привязанность к Нижнему Новгороду, его знание каждого камня и улицы, его любовь к этому месту. Он не просто знает свое дело, а еще и умеет рассказывать все так, чтобы было понятно и увлекательно даже тем, кто не очень хорошо знаком с историей. Артем не просто рассказывает об истории города, он заставляет тебя почувствовать его душу, разгадать его тайны и загадки. Его рассказы о достопримечательностях, о людях, которые жили здесь столетиями назад, оставляют невероятное впечатление и отрывают много нового и интересного в истории города и страны. Мы благодарны Артему за отличную прогулку и за возможность увидеть Нижний Новгород глазами того, кто его по-настоящему любит и ценит!

  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
    Огромная благодарность Артём за знакомство с городом. Мы влюбились в Нижний и теперь выбираем время для следующей поездки. Артём великолепный
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    рассказчик и очень заботливый и внимательный гид. Он подстраивал маршрут так, чтобы и пожилым дать возможность отдохнуть и ребенка не слишком утомить. Замечательный экскурсовод Пртём!!!

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Нижний Новгород: история на каждом шагу
    Лично я и мои друзья, влюбились в этот город благодаря интересному повествованию нашего гида. Экскурсия настолько прошла легко и с
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    интересом, что мы не заметили, как пробежали 2,5 часа… мы снова вернемся в этот сказочный город и с удовольствием пройдем новый маршрут с нашим гидом, историком и просто позитивным человеком! Благодарим от всей души 🫶🏻

  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    Нижний Новгород: история на каждом шагу
    Все понравилось. Хорошо провели время. Рассказы Ильи очень интересные, познавательные, узнали много нового про здания, мимо которых раньше ходили и не обращали внимание, про историю города, посмотрели красивые виды. Просто супер! Рекомендую.
  • К
    Ксения
    18 мая 2024
    Нижний Новгород с нуля
    Отличная экскурсия. Татьяна очень интересно и содержательно рассказала о достопримечательностях. Увидели много красивых мест, перемещение было комфортным. Мы остались очень довольны.
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    За резными фасадами Нижнего Новгорода
    Шикарная экскурсия, гид настолько влюблён в историю города и тему своего маршрута, что невольно заражаешься этим ощущением красоты, уникальности. Очень много
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    нового для себя узнали о деревянном зодчестве и о разных наличниках в частности. Теперь непроизвольно считываем информацию по наличниками в других городах. Благодарю Всю и искренне рекомендую!

  • А
    Андрей
    14 мая 2024
    Трущобы и дворцы Нижнего Новгорода: городское дно и парадная ресторанная улица
    Отличная экскурсия! Александр очень энергичный, веселый и талантливый экскурсовод. Тема и манера подачи выгодно отличается от официально-скучных маршрутов с перечислением
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    дат, имен и прочих подробностей. Все время были в диалоге, приятно поговорить с умным человеком, не только об истории но и о современности! Спасибо, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «По местам Максима Горького»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
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  4. Дятловы горы (пешая 2 часа)
  5. Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
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  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
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