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и архитектуру этого великолепного города! С самого начала экскурсии чувствуется его глубокая привязанность к Нижнему Новгороду, его знание каждого камня и улицы, его любовь к этому месту. Он не просто знает свое дело, а еще и умеет рассказывать все так, чтобы было понятно и увлекательно даже тем, кто не очень хорошо знаком с историей. Артем не просто рассказывает об истории города, он заставляет тебя почувствовать его душу, разгадать его тайны и загадки. Его рассказы о достопримечательностях, о людях, которые жили здесь столетиями назад, оставляют невероятное впечатление и отрывают много нового и интересного в истории города и страны. Мы благодарны Артему за отличную прогулку и за возможность увидеть Нижний Новгород глазами того, кто его по-настоящему любит и ценит!