1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Главное в Нижнем: уникальный маршрут по набережным, площадям и улицам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от исторических памятников до живописных видов. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 470₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород: путешествие сквозь века, от кремля до дома-самолета
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улочкам и восхищаясь архитектурными шедеврами
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом
13 июня в 12:00
16 июня в 09:00
9 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешая экскурсия по Дятловым горам Нижнего Новгорода: история и красоты
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, пройдя по Дятловым горам. Вас ждут уникальные пейзажи, архитектурные шедевры и неповторимая атмосфера
Начало: На улице Большая Покровская
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным
Начало: В центре Нижнего Новгорода
23 июня в 08:00
3 июля в 08:00
от 5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Литературно-графичный маршрут в Нижнем Новгороде: путешествие по истории
Откройте для себя уникальный мир литературы и искусства Нижнего Новгорода, познакомьтесь с жизнью и творчеством знаменитых личностей
Начало: На площади Минина
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 3 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Мир Горького: Нижний Новгород глазами великого писателя
Путешествие в прошлое Нижнего Новгорода и жизнь Максима Горького. Уникальный шанс увидеть город сквозь историю и литературу
Начало: пл. Горького
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
от 5 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород с нуля
Главные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии
16 июля в 08:00
19 июля в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов
Начало: У церкви жен Мироносиц
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Злачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищеты
Узнать о пугающей стороне российской жизни прошлых столетий на авторской экскурсии
Начало: На ул. Рождественская,11
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 790₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Квартал 1833 года (пешая 2 часа)
Прогулка по главному историческому кварталу Нижнего Новгорода с журналистом
Начало: Парк им. Кулибина, улица Максима Горького
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рождественская - «шкатулка с секретом»
Погулять по самой красивой улице города и узнать ее историю с профессиональным гидом
Начало: У памятника Минину и Пожарскому
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трущобы и дворцы Нижнего Новгорода: городское дно и парадная ресторанная улица
Узнать, как уживались район исторической бедноты и улица с пышной купеческой архитектурой
Начало: На Нижневолжской набережной
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Започаинье - душа Нижнего Новгорода
Открыть одно из немногих мест в городе, где сохранился аутентичный облик и атмосфера старины
Начало: На Большой Покровской
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород - тайник с сокровищами
Познакомиться с уникальным деревянным зодчеством и насладиться живописной панорамой с горы Сокол
Начало: пл. Горького, д. 6
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
4 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород Максима Горького
Ожившие сюжеты повести М. Горького «Детство»
Начало: В районе метро «Горьковская»
Сегодня в 17:30
Завтра в 14:30
4 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
За резными фасадами Нижнего Новгорода
Отыскать деревянные кружевные дома на окраинах города и перенестись на сотню лет назад
Начало: В районе церкви Вознесения Господня
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
от 3 800₽ за всё до 12 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
Увидеть прошлое на старинных снимках, узнать о развитии фотографии и сделать удачные фото
Начало: На площади Минина и Пожарского
11 июня в 09:30
14 июня в 09:30
3 850₽ за всё до 15 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород - город героев
Узнать об известных нижегородцах, оставивших значимый след в судьбе России и Нижнего Новгорода
Начало: На Большой Покровской улице
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
50003 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Маленькое путешествие в Большое Болдино
Литературная авто-экскурсия по югу Нижегородской области
18 июня в 07:00
22 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова
Известные и неожиданные события из жизни неординарных нижегородцев
Начало: У памятника Чкалову на Верхне-Волжской набережной
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
Отправиться к местам Пушкина, Горького и Гайдара
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия Татьяны и хотелось чтобы экскурсия длилась не 3 часа,а гораздо дольше
- ВВсеволод31 мая 2024Пешая прогулка по старому городу с экскурсоводом Артёмом. Очень повезло. Интересные истории, яркие образы, шутки, анекдоты, детали архитектурных стилей, едва
- ННаталья29 мая 2024Экскурсия понравилась. Виктория грамотный, эрудированный экскурсовод. Показала нам город с самых выгодных и интересных мест. Пошла навстречу всем нашим пожеланиям. Экскурсия пролетела незаметно. Спасибо.
- ССергей27 мая 2024В минувшие выходные были с Артемом на экскурсии "Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы". Получилось настоящее путешествие в историю, культуру
- ООльга27 мая 2024Огромная благодарность Артём за знакомство с городом. Мы влюбились в Нижний и теперь выбираем время для следующей поездки. Артём великолепный
- ТТатьяна26 мая 2024Лично я и мои друзья, влюбились в этот город благодаря интересному повествованию нашего гида. Экскурсия настолько прошла легко и с
- ООльга24 мая 2024Все понравилось. Хорошо провели время. Рассказы Ильи очень интересные, познавательные, узнали много нового про здания, мимо которых раньше ходили и не обращали внимание, про историю города, посмотрели красивые виды. Просто супер! Рекомендую.
- ККсения18 мая 2024Отличная экскурсия. Татьяна очень интересно и содержательно рассказала о достопримечательностях. Увидели много красивых мест, перемещение было комфортным. Мы остались очень довольны.
- ААнна16 мая 2024Шикарная экскурсия, гид настолько влюблён в историю города и тему своего маршрута, что невольно заражаешься этим ощущением красоты, уникальности. Очень много
- ААндрей14 мая 2024Отличная экскурсия! Александр очень энергичный, веселый и талантливый экскурсовод. Тема и манера подачи выгодно отличается от официально-скучных маршрутов с перечислением
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «По местам Максима Горького»
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