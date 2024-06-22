Что вас ожидает: Во время аудиоэкскурсии вы узнаете об истории Нижнего Новгорода, Ярмарки, Чкаловской лестницы, а также интересные факты про саму канатную дорогу. Мы расскажем вам чем живет и чем жила матушка Волга, какими своими земляками гордятся Нижегородцы. Ну и, конечно, мы погрузимся в легенды и сказания земли Нижегородской на большой высоте! Как проходит аудиоэкскурсия: 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация: