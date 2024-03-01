Комбо: Арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия

Личный мастер-класс в Нижнем Новгороде
Во время увлекательной программы вы окунетесь в историю Тишины, пройдете по пяти интерактивным залам, сыграете в арома-лото, а также создадите собственный амулет, который заберете с собой.
Комбо: Арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
Комбо: Арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
Комбо: Арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
Ближайшие даты:
1
мар
2
мар
3
мар
8
мар
9
мар
10
мар
15
мар
Ещё
даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый1 125 ₽
Детский1 063 ₽
Студенческий1 063 ₽

Описание

Без слов

Поговорим руками? Общаться в тишине, не проронив ни слова, — возможно ли это? Сможем ли мы понять друг друга без слов? В самом начале экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в Тишину, но только одним из органов чувств — слухом, так как сможете «услышать» нашего гида и без звука. Он объяснит вам, как можно общаться без голоса и слуха, откроет вам новые ощущения и опыт через интерактивную экскурсию — это абсолютно другой уровень восприятия информации. Вы погрузитесь в выставку с помощью других органов чувств.

Угадай аромат

Этот мастер-класс — поистине увлекательное занятие. Вы окунётесь в мир ароматов и узнаете, как профессиональные парфюмеры «слышат» ароматы и соединяют ноты. Вы поймете, что помимо слуха у вас обострились еще и другие чувства. Вы узнаете, как характер влияет на обоняние, поиграете в арома-лото и угадаете 14 источников запаха, а также сделаете свой собственный арома-амулет. Результатом мастер-класса будет приятный подарок — ваш собственный амулет, который вы сможете взять с собой. Важно знать:• Общая продолжительность программы — 2 часа.
  • Интерактивную экскурсию можно пройти как одному, так и с друзьями.
  • Музей доступен как детям 7+, так и взрослым.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная экскурсия «В Тишине»
  • Мастер-класс «Угадай аромат»
Место начала и завершения?
Верхне-Волжская наб., 2
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеМастер-классы

Похожие туры из Нижнего Новгорода

Нижний Новгород - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
501 отзыв
Нижний Новгород: путеводитель по истории и культуре
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открыв для себя его знаковые места и уникальные истории, в компании опытного гида
ул. Большая Покровская
Сегодня
Завтра
2 мар
3 мар
4 550 за всё до 5 чел.
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
2.5 часа
316 отзывов
Популярное предложение
Сердце Нижнего: история и кремль в одной экскурсии
Откройте для себя дух старинного Нижнего Новгорода, его кремль и площади, насыщенные историей и культурой
на площади Минина и Пожарского
Завтра
2 мар
3 мар
4 мар
18751 407 за человека
В снежный Нижний
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Зимняя экскурсия по Нижегородскому кремлю
Откройте для себя зимний Нижний Новгород с эксклюзивной экскурсией по Нижегородскому кремлю и его тайнам
на пл. Минина и Пожарского
Сегодня
Завтра
2 мар
3 мар
2 024 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM