Кузьма Минин - человек, переломивший ход русской истории

Пройти по местам начала ополчения и узнать, как один человек повлиял на будущее целой страны

Фигура Минина уникальна своим величием, но вместе с тем скромностью и самоотверженностью.

На двухчасовой прогулке по Нижегородскому кремлю я расскажу, какой личностью был «выборный всей земли», как развивалась история народного ополчения против поляков и как один человек смог повлиять на ход истории. А вы увидите места, где все начиналось и где нашел свой последний приют великий нижегородец.
Кузьма Минин - человек, переломивший ход русской истории
Кузьма Минин - человек, переломивший ход русской истории
Кузьма Минин - человек, переломивший ход русской истории
Кузьма Минин - человек, переломивший ход русской истории
Кузьма Минин - человек, переломивший ход русской истории
Кузьма Минин - человек, переломивший ход русской истории
Кузьма Минин - человек, переломивший ход русской истории
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Описание

Что вас ожидает

Почему Кузьма Минин не мог поступить иначе

Фигура Минина уникальна своим величием и одновременно скромностью — и это впечатляет людей. Я говорю о нем как о носителе мощной пассионарной энергии русского народа, поскольку он считал себя одним из многих, таким же, как все. На экскурсии вы узнаете, почему он не могу поступить иначе, как Минину явился Сергий Радонежский и как москвичи забрали у нижегородцев памятник Ивана Мартоса (с 1818 года он стоит на Красной площади), но потом почти вернули.

По местам народного ополчения

Экскурсия пройдет от площади Минина и Пожарского через кремль до площади Народного единства, где находится уменьшенная копия московского памятника Минину и Пожарскому. Мы пройдем по Ивановскому съезду, по которому из Нижегородского кремля выходило ополчение под руководством Минина и Пожарского. Увидим Спасскую гору, где нижегородцы впервые услышали призыв героев создавать ополчение. Посетим Архангельский собор в кремле, где находится захоронение останков Минина. И поговорим о почитании организатора ополчения представителями царской династии Романовых.

«Если бы не Минин, были бы мы сейчас частью большого польского государства и не имели бы независимости», — так часто говорят взрослые детям в конце моей экскурсии. Мы должны знать о своих героях, которые оставили нам великую страну, великую историю, и в этом поможет моя экскурсия.

Организационные детали

  • Это пешая прогулка, одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь
  • Дополнительных расходов на маршруте нет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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