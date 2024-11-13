Кузьма Минин был великой, но скромной личностью.На двухчасовой прогулке по Нижегородскому кремлю вы узнаете, что представлял из себя «выборный всей земли», как развивалась история народного ополчения против поляков и как

один человек смог повлиять на ход истории. Увидите места, где все начиналось и где нашел свой последний приют великий нижегородец. Это пешая прогулка, поэтому одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь. Дополнительных расходов на маршруте нет

Описание экскурсии

Почему Кузьма Минин не мог поступить иначе

Фигура Минина уникальна своим величием и одновременно скромностью — и это впечатляет людей. Я говорю о нем как о носителе мощной пассионарной энергии русского народа, поскольку он считал себя одним из многих, таким же, как все. На экскурсии вы узнаете, почему он не мог поступить иначе, как Минину явился Сергий Радонежский и как москвичи забрали у нижегородцев памятник Ивана Мартоса (с 1818 года он стоит на Красной площади), но потом почти вернули.

По местам народного ополчения

Экскурсия движется от площади Минина и Пожарского через кремль до площади Народного единства, где находится уменьшенная копия московского памятника Минину и Пожарскому. Мы пройдем по Ивановскому съезду, по которому из Нижегородского кремля выходило ополчение под руководством Минина и Пожарского. Увидим Спасскую гору, где нижегородцы впервые услышали призыв героев создавать ополчение. Посетим Архангельский собор в кремле, где находится захоронение останков Минина. И поговорим о почитании организатора ополчения представителями царской династии Романовых.

«Если бы не Минин, были бы мы сейчас частью большого польского государства и не имели бы независимости», — так часто говорят взрослые детям в конце моей экскурсии. Мы должны знать о своих героях, которые оставили нам великую страну, великую историю, и в этом поможет моя экскурсия.

Организационные детали