Кузьма Минин - человек, переломивший ход русской истории
Погрузитесь в историю народного ополчения и узнайте, как Кузьма Минин повлиял на судьбу России. Посетите ключевые места Нижегородского кремля
Кузьма Минин был великой, но скромной личностью.
На двухчасовой прогулке по Нижегородскому кремлю вы узнаете, что представлял из себя «выборный всей земли», как развивалась история народного ополчения против поляков и как читать дальшеуменьшить
один человек смог повлиять на ход истории. Увидите места, где все начиналось и где нашел свой последний приют великий нижегородец. Это пешая прогулка, поэтому одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь. Дополнительных расходов на маршруте нет
🚶♂️ Пройти по историческим местам народного ополчения
🕍 Увидеть Архангельский собор
📚 Погрузиться в историю России
Что можно увидеть
Нижегородский кремль
Площадь Минина и Пожарского
Площадь Народного единства
Ивановский съезд
Спасская гора
Архангельский собор
Описание экскурсии
Почему Кузьма Минин не мог поступить иначе
Фигура Минина уникальна своим величием и одновременно скромностью — и это впечатляет людей. Я говорю о нем как о носителе мощной пассионарной энергии русского народа, поскольку он считал себя одним из многих, таким же, как все. На экскурсии вы узнаете, почему он не мог поступить иначе, как Минину явился Сергий Радонежский и как москвичи забрали у нижегородцев памятник Ивана Мартоса (с 1818 года он стоит на Красной площади), но потом почти вернули.
По местам народного ополчения
Экскурсия движется от площади Минина и Пожарского через кремль до площади Народного единства, где находится уменьшенная копия московского памятника Минину и Пожарскому. Мы пройдем по Ивановскому съезду, по которому из Нижегородского кремля выходило ополчение под руководством Минина и Пожарского. Увидим Спасскую гору, где нижегородцы впервые услышали призыв героев создавать ополчение. Посетим Архангельский собор в кремле, где находится захоронение останков Минина. И поговорим о почитании организатора ополчения представителями царской династии Романовых.
«Если бы не Минин, были бы мы сейчас частью большого польского государства и не имели бы независимости», — так часто говорят взрослые детям в конце моей экскурсии. Мы должны знать о своих героях, которые оставили нам великую страну, великую историю, и в этом поможет моя экскурсия.
Организационные детали
Это пешая прогулка, одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь
Дополнительных расходов на маршруте нет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1381 туриста
Я профессионально реализуюсь как редактор, журналист, экскурсовод (член Нижегородской гильдии экскурсоводов и гидов-переводчиков, аттестованный гид по Нижнему Новгороду и Нижегородской области). Много лет пишу о культуре, религии, краеведении. В какой-то момент захотелось не только писать, но и рассказывать об этом.
Приезжайте в гости, чтобы напитаться уникальной атмосферой Нижнего — города с энергией мегаполиса и провинциальным уютом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Замечательно! Специально приурочили к празднику 4 ноября - Дню народного единства и экскурсия превзошла все ожидания! Получили исчерпывающую информацию не только относительно Кузьмы Минина и истории формирования народного ополчения, но читать дальшеуменьшить
и узнали массу интересных фактов, касающихся самого Кремля, русского зодчества, традиций итальянских архитекторов. Светлана прекрасный рассказчик, с широчайшим кругозором, ориентирующийся на своих слушателей. Адаптировала материал и заинтересовала детей- мальчишек 9 и 13 лет техническими особенностями крепости, обратила внимание на любопытные детали, не заметные на первый взгляд, маршрут был выстроен идеально, с учётом наших интересов! Познавательно и увлекательно, рекомендую и для взрослых, и для детей!
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Антон
1000 баллов из 100!) пожалуй, наша лучшая экскурсия! Светлана настоящий энтузиаст, и зарядила своей энергией, любовью к городу и интересом к истории нас. Провела всеми потайными тропами, оправдала все наши ожидания. Спасибо, вернёмся ещё раз!
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Ирина
Нам очень понравилась экскурсия! Гид настолько любит свой город, что смогла и нас заинтересовать, хочется вернуться сюда еще! Спасибо
+2
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К
Константин
Экскурсия прошла на ура! Светлана просто кладезь информации, очень хорошо знает историю и интересно рассказывает. Наша экскурсия продлилась дольше запланированного, так как мы не могли остановиться, всё спрашивали и спрашивали, а Светлана рассказывала все больше и больше). Советую посетить всем туристам и жителям города!
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Александр
Очень увлеченный и знающий человек, рассказывает интересно. Экскурсией остались довольны.
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И
Ирина
По нашей просьбе экскурсия была ориентирована на детей 8 и 10 лет. Светлана прекрасно справилась с задачей: дети не потеряли интерес в течение всего мероприятия, было много к ним вопросов, читать дальшеуменьшить
что позволяло поддерживать их интерес, само повествование затрагивало и Кремль, и сопутствующие исторические моменты, что позволило лучше ориентироваться в том временном промежутке и прочувствовать атмосферу времени. Взрослым также очень понравилось! Отдельное спасибо за краткий обзор-советы по достопримечательностям и просто полезным адресам Нижнего Новгорода! Светлана, спасибо!
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