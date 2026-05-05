Давайте сыграем в игру? Правила просты — мы распределяем роли и отправляемся по улицам Нижнего Новгорода разгадывать загадки. Вам нужно прийти в нужное время в нужное место, найти код и разгадать загадку. Так вы узнаете 800-летнюю историю города, тайны Кремля и Козьмы Минина. Эта игра подойдет как для взрослых, так и для детей.
Описание квеста
Тайны красных стен
Историю можно изучать с помощью книг, экскурсовода или фильмов… А можно целиком погрузиться в неё в игровой форме и сделать множество собственных открытий, которые запомнятся надолго! Тайны красных стен — игра-квест про главных героев нижегородской древности, самое древнее здание — Кремль и самого знаменитого нижегородца — Козьму Минина. Раз город начинался с этой крепости, а наше государство устояло благодаря этому человеку, стоит разобраться в их истории.
Правила игры
В команде у всех есть свои роли: капитан, летописец, сыщик, дешифровщик, часовщик, фотокорреспондент и человек-память. Количество ролей может меняться в зависимости от количества участников. Участники ищут ответы на исторические вопросы на местности, идут по особому маршруту и ищут коды. Кроме этого — творческие и командные задания! Квест ведёт проводник-организатор. Он знает все условия и помогает прийти в нужное место в нужное время, но успешное решение зависит только от вас! Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
Для детских групп необходимо сопровождение взрослого (бесплатно).
По договоренности, в любой свободный день.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архангельский собор Нижегородского Кремля
- Памятник основателю города князю Георгию Всеволодовичу и святителю Симону
- Обелиск Минину и Пожарскому
- Никольская башня
Что включено
- Организация и проведение квеста
- Сопровождение взрослого для школьных групп.
Что не входит в цену
- Призы (магниты с видами города либо другой вариант, по договоренности).
Место начала и завершения?
Кремль, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности, в любой свободный день.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Чудесный квест, весело, интересно. Прием и детям и взрослым. Рекомендую от души!
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Д
Когда пришли на квест, не знали практически ничего об этом необыкновенном памятнике архитектуры и истории. Наш гид Илья в очень радушной и доброжелательной атмосфере познакомил нас с невероятным количеством дат,
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Ш
Отличный квест! Клиентоориентированные ребята! В нашем случае за день до приезда пришлось изменить дату и время, пошли навстречу. Большое спасибо за это!
Сам квест действительно интересный, распределение по ролям каждому по
Сам квест действительно интересный, распределение по ролям каждому по
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А
Отличный квест! Клиентоориентированные ребята! В нашем случае за день до приезда пришлось изменить дату и время, пошли навстречу. Большое спасибо за это!
Сам квест действительно интересный, распределение по ролям каждому по
Сам квест действительно интересный, распределение по ролям каждому по
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З
Экскурсия в виде квеста - самая лучшая подача информации. В квест были задействованы все участники нашей группы. Даже у 6 летнего ребенка было свое задание. Организаторы очень ответственно подошли к
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И
Экскурсия в виде квеста - самая лучшая подача информации. В квест были задействованы все участники нашей группы. Даже у 6 летнего ребенка было свое задание. Организаторы очень ответственно подошли к
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