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Квест по Нижегородскому Кремлю

5
10 отзывов
Вероника С.
Вероника С. – Гид из Нижнего Новгорода
Увлекательный квест по Нижегородскому Кремлю для детей и взрослых.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Квест по Нижегородскому Кремлю
Квест по Нижегородскому Кремлю

Что вы увидите

  • Архангельский собор Нижегородского Кремля
  • Памятник основателю города князю Георгию Всеволодовичу и святителю Симону
  • Обелиск Минину и Пожарскому
  • Никольская башня
Тайны красных стенИсторию можно изучать с помощью книг, экскурсовода или фильмов… А можно целиком погрузиться в неё в игровой форме и сделать множество собственных открытий, которые запомнятся надолго! Тайны красных стен — игра-квест про главных героев нижегородской древности, самое древнее здание — Кремль и самого знаменитого нижегородца — Козьму Минина. Раз город 🏙️ начинался с этой крепости, а наше государство устояло благодаря этому человеку, стоит разобраться в их истории 📖 игрыВ команде у всех есть свои роли: капитан, летописец, сыщик, дешифровщик, часовщик, фотокорреспондент и человек-память.
Количество ролей может меняться в зависимости от количества участников. Участники ищут ответы на исторические вопросы на местности, идут по особому маршруту и ищут коды. Кроме этого — творческие и командные задания!
Квест ведёт проводник-организатор. Он знает все условия и помогает прийти в нужное место в нужное время, но успешное решение зависит только от вас! Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Для детских групп необходимо сопровождение взрослого (бесплатно).
Что входит
  • Организация и проведение квеста
  • Сопровождение взрослого для детских групп.
Что не входит
  • Призы (магниты с видами города либо другой вариант, по договоренности)
Начало и место завершения
🚩 Кремль, Нижний Новгород
Квест по Нижегородскому Кремлю
Квест по Нижегородскому Кремлю
Квест по Нижегородскому Кремлю
Квест по Нижегородскому Кремлю

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вероника С.
Вероника С.
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10 отзывов оставили туристы

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