Тайны красных стен

Историю можно изучать с помощью книг, экскурсовода или фильмов… А можно целиком погрузиться в неё в игровой форме и сделать множество собственных открытий, которые запомнятся надолго! Тайны красных стен — игра-квест про главных героев нижегородской древности, самое древнее здание — Кремль и самого знаменитого нижегородца — Козьму Минина. Раз город начинался с этой крепости, а наше государство устояло благодаря этому человеку, стоит разобраться в их истории.

Правила игры

В команде у всех есть свои роли: капитан, летописец, сыщик, дешифровщик, часовщик, фотокорреспондент и человек-память. Количество ролей может меняться в зависимости от количества участников. Участники ищут ответы на исторические вопросы на местности, идут по особому маршруту и ищут коды. Кроме этого — творческие и командные задания! Квест ведёт проводник-организатор. Он знает все условия и помогает прийти в нужное место в нужное время, но успешное решение зависит только от вас! Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;

Для детских групп необходимо сопровождение взрослого (бесплатно).