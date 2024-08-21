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или, как я их называю, волшебные приключения. Мне хочется показать вам свой Нижний Новгород и помочь полюбить его всей душой. Я хочу, чтобы у моих слушателей осталось в воспоминаниях то доброе, что есть в этом нашем лучшем из миров.