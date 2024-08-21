В формате квеста вы узнаете о героях, которые строили нашу страну — простом горожанине Минине, честном князе Пожарском, лётчике-виртуозе Нестерове и великом Юрии Всеволодовиче.
Играя и разгадывая загадки, вы познакомитесь с историческими фактами и почувствуете душу Нижнего Новгорода.
Играя и разгадывая загадки, вы познакомитесь с историческими фактами и почувствуете душу Нижнего Новгорода.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 18:00
Описание квеста
Я подготовила для вас интерактивные задания — вам предстоит разобраться в архитектуре конструктивизма, найти ошибку в часах, пройти нескучную викторину и многое другое. Уверена, вы отлично справитесь — и в конце получите кое-что интересное!
На нашем пути — такие локации:
- Кремль. Словно лоскутное одеяло, он состоит из разных эпох, начиная с 16 века. Вы узнаете, как итальянская междоусобица повлияла на форму постройки, которую мы считаем исконно русской
- Дом военного губернатора, в котором автор «Трёх мушкетëров» Александр Дюма встретился с героями своего романа
- Обелиск в честь Минина и Пожарского в виде меча, возведённого к небу
- Дом Советов — для тех, кто ностальгирует по СССР
- Храм Симеона Столпника. Вы узнаете, что обнаружили при раскопках древнего храма и где можно увидеть эти находки
- Памятник Юрию Всеволодовичу, основателю Нижнего Новгорода. Вы поймёте, как он договорился с воинственными соседями и заложил град каменный в выгодном месте торгового пути «из варяг в арабы»
- Аракчеевский корпус — учебное заведение для мальчиков, в котором учился лётчик-виртуоз и автор мёртвой петли Пётр Нестеров
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 230 туристов
Я люблю исслледовать Нижний Новгород, узнавать про людей, живших здесь и творивших историю. Я умею интересно рассказывать о событиях, героях, простых людях, изобретениях. Больше всего люблю проводить квесты для детейЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
21 авг 2024
Прекрасная экскурсия-квест! Рекомендуем! Светлана - отличный экскурсовод, владеющий историей своего любимого города! Были с ребенком 8 лет, был вовлечен в экскурсию и остался доволен. Спасибо
В
Вадим
20 авг 2024
Мы были на экскурсии вчетвером - двое взрослых и двое детей 7 и 11 лет. Понравилось всем:) Видно, что Светлана любит свое дело, хорошо знает историю и старается сделать экскурсию интересной для всех. Рекомендуем:)
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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