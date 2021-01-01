Легенды и мифы Нижнего Новгорода

В 2021 году Нижнему Новгороду исполнилось 800 лет

4.8
6 отзывов
В 2021 году Нижнему Новгороду исполнилось 800 лет.

В честь этого события я решил создать экскурсию по историческому центру города.

Со мной вы взгляните на привычные объекты с другого ракурса.

Вы раскроете тайны и легенды города, узнаете не до конца подтвержденные факты.

Вы знали, что сам Леонардо да Винчи построил Нижегородский кремль? Я расскажу вам факты, которые подтверждают эту версию строительства.
Легенды и мифы Нижнего Новгорода
Легенды и мифы Нижнего Новгорода
Легенды и мифы Нижнего Новгорода
Легенды и мифы Нижнего Новгорода
Легенды и мифы Нижнего Новгорода
Легенды и мифы Нижнего Новгорода
Легенды и мифы Нижнего Новгорода
Легенды и мифы Нижнего Новгорода

Что вы увидите 🤩

  • Верхне-Волжскую набережную
  • памятник Чкалову
  • Чкаловскую лестницу
  • Кремль, ул. Рождественскую
  • старинный квартал Почаина и бедняцкую Мильошку

Что вас ожидает:

    На экскурсии вы узнаете:

    • действительно ли Нижегородский Кремль построил Леонардо Да Винчи, (доказательства, версии, факты);
    • знаменитый Эйфель и неизвестный Шухов (что их объединяет или при чем здесь Нижний — история одного изобретения);
    • где был, как строился и какая судьба нижегородского бункера Сталина;
    • «соляная афера» или на чем делали деньги нижегородские купцы;
    • где в Кремле располагались тайные подземные ходы, куда вели, для чего служили;
    • Кремлевские легенды и были и как литовцы спасли Нижний;
    • из-за чего под Нижним передрались войска ногайского мурзы и татарского хана;
    • как получилось, что Чкалов сам выбрал место для своего памятника;
    • где хранится украденный иконостас Петра I и услышать его историю;
    • увидеть часы с необычным циферблатом и узнать историю старорусского исчисления
    • и ещё много интересных и необычных фактов, мифов, легенд, окружающих наш город и знаменитых Нижегородцев.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для 2 человекДля 3 человекДля 4 человекДля 5 человекДля 6 человекДля 7 человекДля одного человека
    Стандартное предложение
    2 600 ₽
    3 600 ₽
    4 800 ₽
    6 000 ₽
    7 200 ₽
    8 400 ₽
    2 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Экскурсионная программа
    • Фотоматериалы необходимые для визуализации экскурсии
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
    • Прокат электросамокатов или велосипедов (при желании экскурсия проводится мобильно)
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Ул. Нестерова, памятник Ньюпорт lV
    Завершение: ул. Рождественская 35, Нижний Новгород
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно по договоренности
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно по договоренности

    Алексей З.
    Алексей З.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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