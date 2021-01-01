В 2021 году Нижнему Новгороду исполнилось 800 лет.



В честь этого события я решил создать экскурсию по историческому центру города.



Со мной вы взгляните на привычные объекты с другого ракурса.



Вы раскроете тайны и легенды города, узнаете не до конца подтвержденные факты.



Вы знали, что сам Леонардо да Винчи построил Нижегородский кремль? Я расскажу вам факты, которые подтверждают эту версию строительства.