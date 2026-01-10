В 2021 году Нижнему Новгороду исполнилось 800 лет. В честь этого события я решил создать экскурсию по историческому центру города. Со мной вы взгляните на привычные объекты с другого ракурса.
Описание экскурсии
Что вас ожидает: На экскурсии вы узнаете:
- действительно ли Нижегородский Кремль построил Леонардо Да Винчи, (доказательства, версии, факты);
- знаменитый Эйфель и неизвестный Шухов (что их объединяет или при чем здесь Нижний — история одного изобретения);
- где был, как строился и какая судьба нижегородского бункера Сталина;
- «соляная афера» или на чем делали деньги нижегородские купцы;
- где в Кремле располагались тайные подземные ходы, куда вели, для чего служили;
- Кремлевские легенды • как получилось, что Чкалов сам выбрал место для своего памятника;
- где хранится украденный иконостас Петра I и услышать его историю;
- увидеть часы с необычным циферблатом и узнать историю старорусского исчисления и ещё много интересных и необычных фактов, мифов, легенд, окружающих наш город и знаменитых Нижегородцев. Важная информация: В случае некомфортной погоды (сильная жара или холод, проливной дождь и тп.) формат экскурсии, по договоренности с туристами, может быть изменен на автомобильный вариант проведения с корректировкой маршрута Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация: В сильную жару, сильный дождь или сильные морозы экскурсия по договоренности с моими туристами может быть проведена на моей машине.
Ежедневно, в рамках моего календаря занятости
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В зависимости от формата проведения: автомобильная или пешеходная:
- Верхне-Волжская набережная
- Памятник Чкалову
- Чкаловская лестница
- Кремль
- Улица Рождественская
- Стрелка
- Старинный квартал Почаина
- Бедняцкая Мильонка
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Фотоматериалы необходимые для визуализации экскурсии.
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Нестерова (у памятника Ньюпорт ИВ)
Завершение: Улица Рождественская 35, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в рамках моего календаря занятости
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- В сильную жару
- Сильный дождь или сильные морозы экскурсия по договоренности с моими туристами может быть проведена на моей машине
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 110 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Прекрасная морозная прогулка. Много информации запомнилось,история города сама по себе интересная,спасибо,что реагировали на погоду и заводили погреться. Прекрасный гид,все доступно.
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Ж
Благодарим Алексея за прекрасно проведенную экскурсию. Знатоку города респект и уважение.
Посетили город в ноябре, тобишь ходить было не комфортно, Алексей забрал нас от дома, провез по самым знаковым местам, рассказал
Посетили город в ноябре, тобишь ходить было не комфортно, Алексей забрал нас от дома, провез по самым знаковым местам, рассказал
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Е
Мы, коренные нижегородцы, захотели почувствовать себя туристами в собственном городе) И нам это удалось! Экскурсия познавательная и развлекательная одновременно. Алексей смог заинтересовать как взрослых людей, так и молодое поколение, включая подростка. Мы не заметили, как пролетело время в увлекательном путешествии по родным, и как оказалось, во многом незнакомым местам. Спасибо Алексею! Планируем посетить и другие его экскурсии.
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С
Мы были первый раз в Нижнем Новгороде и очень хотелось не разочароваться в нем. Выбрав экскурсию "Легенды и мифы Нижнего Новгорода" мы услышали и историю города (исторические факты) и необычные, не до конца подтвержденные, истории в которые хочется верить… Наш экскурсовод Алексей с огромной любовью к своему городу продумал эту экскурсию. Спасибо Алексею за приятное и очень дружелюбное общение.
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Н
Благодарим экскурсовода Алексея за интересный познавательный рассказ. Встреча началась неожиданным незапланированным квестом "Найди экскурсовода")), продолжилась прогулкой по красивой набережной, кремлю и историческим местам Нижнего Новгорода. Истории были рассказаны живым доступным языком, сопровождались большим количеством фотографий и архивными материалами. Гости из Подмосковья.
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И
Замечательная экскурсия! Организовано все четко. Великолепный видовой маршрут и интереснейшие факты! Со всей ответственностью могу сказать - Алексей один из лучших спутников для знакомства с историческим прошлым и настоящим Нижнего. Два часа пролетели как одно мгновение. Слушали затаив дыхание. Алексей был готов ответить на любой наш вопрос. Однозначно рекомендуем!!
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