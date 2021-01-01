действительно ли Нижегородский Кремль построил Леонардо Да Винчи, (доказательства, версии, факты);
знаменитый Эйфель и неизвестный Шухов (что их объединяет или при чем здесь Нижний — история одного изобретения);
где был, как строился и какая судьба нижегородского бункера Сталина;
«соляная афера» или на чем делали деньги нижегородские купцы;
где в Кремле располагались тайные подземные ходы, куда вели, для чего служили;
Кремлевские легенды и были и как литовцы спасли Нижний;
из-за чего под Нижним передрались войска ногайского мурзы и татарского хана;
как получилось, что Чкалов сам выбрал место для своего памятника;
где хранится украденный иконостас Петра I и услышать его историю;
увидеть часы с необычным циферблатом и узнать историю старорусского исчисления
и ещё много интересных и необычных фактов, мифов, легенд, окружающих наш город и знаменитых Нижегородцев.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для 2 человек
Для 3 человек
Для 4 человек
Для 5 человек
Для 6 человек
Для 7 человек
Для одного человека
Стандартное предложение
2 600 ₽
3 600 ₽
4 800 ₽
6 000 ₽
7 200 ₽
8 400 ₽
2 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионная программа
Фотоматериалы необходимые для визуализации экскурсии
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Прокат электросамокатов или велосипедов (при желании экскурсия проводится мобильно)
Где начинаем и завершаем
Начало: Ул. Нестерова, памятник Ньюпорт lV
Завершение: ул. Рождественская 35, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.