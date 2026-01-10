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С Сусанна Прекрасная морозная прогулка. Много информации запомнилось,история города сама по себе интересная,спасибо,что реагировали на погоду и заводили погреться. Прекрасный гид,все доступно. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ж Жанна

Посетили город в ноябре, тобишь ходить было не комфортно, Алексей забрал нас от дома, провез по самым знаковым местам, рассказал читать дальше уменьшить об истории города, о своих земляках, очень было интересно посмотреть своими глазами на улицу,, Миллионку,, Алексей прекрасный экскурсовод!

Понимаю, что ещё раз вернёмся в Нижний по теплу и обязательно закажем экскурсию у него.

Спасибо Вам. До новых встреч! Благодарим Алексея за прекрасно проведенную экскурсию. Знатоку города респект и уважение.Посетили город в ноябре, тобишь ходить было не комфортно, Алексей забрал нас от дома, провез по самым знаковым местам, рассказал Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Мы, коренные нижегородцы, захотели почувствовать себя туристами в собственном городе) И нам это удалось! Экскурсия познавательная и развлекательная одновременно. Алексей смог заинтересовать как взрослых людей, так и молодое поколение, включая подростка. Мы не заметили, как пролетело время в увлекательном путешествии по родным, и как оказалось, во многом незнакомым местам. Спасибо Алексею! Планируем посетить и другие его экскурсии. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Мы были первый раз в Нижнем Новгороде и очень хотелось не разочароваться в нем. Выбрав экскурсию "Легенды и мифы Нижнего Новгорода" мы услышали и историю города (исторические факты) и необычные, не до конца подтвержденные, истории в которые хочется верить… Наш экскурсовод Алексей с огромной любовью к своему городу продумал эту экскурсию. Спасибо Алексею за приятное и очень дружелюбное общение. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Благодарим экскурсовода Алексея за интересный познавательный рассказ. Встреча началась неожиданным незапланированным квестом "Найди экскурсовода")), продолжилась прогулкой по красивой набережной, кремлю и историческим местам Нижнего Новгорода. Истории были рассказаны живым доступным языком, сопровождались большим количеством фотографий и архивными материалами. Гости из Подмосковья. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет