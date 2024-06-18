Нижегородская ярмарка 19-20 веков — явление мирового масштаба. Ежегодно её посещали представители 70 стран разных культур, конфессий и социальных слоёв. На мастер-классе мы обязательно поговорим об интересных событиях, которыми была полна ярмарочная жизнь. А во время беседы займёмся одним из самых приятных и ярких видов искусств — живописью.

за 1-3 человека или 2000 руб. за человека, если вас больше

от 6 000 ₽ за 1-3 человека или 2000 руб. за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Чтобы от души поработать с холстом и красками, вам нужно только желание — остальному я вас научу. Не сомневайтесь: у вас всё получится даже при отсутствии навыков рисования. Вы создадите своими руками сувенир на память о Нижнем Новгороде: картину, расписную футболку, матрёшку или шоппер.

Тема мастер-класса может остаться для вас сюрпризом, а может оговариваться предварительно.

Организационные детали