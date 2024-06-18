Нижегородская ярмарка 19-20 веков — явление мирового масштаба. Ежегодно её посещали представители 70 стран разных культур, конфессий и социальных слоёв.
На мастер-классе мы обязательно поговорим об интересных событиях, которыми была полна ярмарочная жизнь. А во время беседы займёмся одним из самых приятных и ярких видов искусств — живописью.
На мастер-классе мы обязательно поговорим об интересных событиях, которыми была полна ярмарочная жизнь. А во время беседы займёмся одним из самых приятных и ярких видов искусств — живописью.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Чтобы от души поработать с холстом и красками, вам нужно только желание — остальному я вас научу. Не сомневайтесь: у вас всё получится даже при отсутствии навыков рисования. Вы создадите своими руками сувенир на память о Нижнем Новгороде: картину, расписную футболку, матрёшку или шоппер.
Тема мастер-класса может остаться для вас сюрпризом, а может оговариваться предварительно.
Организационные детали
- В стоимость входит базовый набор материалов: носитель — холст на картоне формата А3, акриловые краски, кисти. За доплату возможно использование других носителей
- Мастер-класс подходит для взрослых и детей от 10 лет. Если дети младше 10 лет, условия оговариваются индивидуально
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На территории Нижегородской ярмарки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Нижегородка, влюблённая в свой город. Профессиональный экскурсовод. Познакомлю вас с красотами Нижнего Новгорода и его легендами, расскажу о характере города и его истории. Подстроюсь под ваши пожелания и настроение. Подскажу, где и что посмотреть в Нижнем самостоятельно, что купить из сувениров. А после экскурсии (при вашем желании) проведу мастер-класс по живописи.Задать вопрос
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