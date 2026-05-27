Как столбовая дорога превратилась в самую красивую улицу Нижнего Новгорода? Зачем построен внешний кремлёвский бульвар? Что такое Миллиошка? Откуда в городе копия московского памятника Минину и Пожарскому? Это и многое другое вы узнаете на прогулке по старому центру. А также почувствуете себя нижегородским ремесленником — создадите сувенир в народных традициях.

Экскурсия по историческому центру

Встретимся на Большой Покровской и проследуем по внешнему бульвару кремля. По древнему княжьему пути выйдем к столбовой дороге на Владимир — сегодня это проход через Никольскую башню. Полюбуемся панорамами Зеленского съезда, Започаинья, Волги и вспомним легенду о Коромысловой башне. Спустимся к Нижнему посаду, поговорим о блеске и нищете Кожевенной, осмотрим архитектурный ансамбль на Рождественской.

Мастер-класс в «Живом музее ремесла»

Посетим интерактивный музей народных промыслов Нижегородской земли. Вы познакомитесь с ремёслами — ткачеством, гончарным делом, росписью керамики, изготовлением кукол-оберегов, стеклянной мозаики, кожаных изделий. А также вместе с мастером создадите поделку на выбор.

