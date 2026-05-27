Как столбовая дорога превратилась в самую красивую улицу Нижнего Новгорода? Зачем построен внешний кремлёвский бульвар? Что такое Миллиошка? Откуда в городе копия московского памятника Минину и Пожарскому? Это и многое другое вы узнаете на прогулке по старому центру. А также почувствуете себя нижегородским ремесленником — создадите сувенир в народных традициях.
Описание мастер-класса
Экскурсия по историческому центру
Встретимся на Большой Покровской и проследуем по внешнему бульвару кремля. По древнему княжьему пути выйдем к столбовой дороге на Владимир — сегодня это проход через Никольскую башню. Полюбуемся панорамами Зеленского съезда, Започаинья, Волги и вспомним легенду о Коромысловой башне. Спустимся к Нижнему посаду, поговорим о блеске и нищете Кожевенной, осмотрим архитектурный ансамбль на Рождественской.
Мастер-класс в «Живом музее ремесла»
Посетим интерактивный музей народных промыслов Нижегородской земли. Вы познакомитесь с ремёслами — ткачеством, гончарным делом, росписью керамики, изготовлением кукол-оберегов, стеклянной мозаики, кожаных изделий. А также вместе с мастером создадите поделку на выбор.
Организационные детали
- Мастер-класс включён в стоимость. Если вы выберете куклу-оберег — необходима доплата 700 ₽
- При желании можно включить винную дегустацию (строго 18+) — 1200 ₽
- Будьте внимательны: бронировать мастер-класс нужно не позже, чем за 3 дня до необходимой даты
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в драмтеатр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Родилась в Нижнем Новгороде. Много лет проработала в туризме менеджером и гидом. Получила образование лицензированного гида-краеведа. Нравится изучать историю древнего Нижнего и вехи его развития. Свою любовь и уважение к родному городу стараюсь донести до гостей и нижегородцев.
