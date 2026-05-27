Мастер-класс по управлению парусной яхтой в Нижнем Новгороде

Настоящий урок на воде - понять, как устроена парусная яхта и встать за штурвал
Парусная яхта идёт туда, куда позволяет ветер. В этом и есть суть настоящего яхтинга — вы учитесь работать с тем, что есть здесь и сейчас.

Именно это я и объясню на мастер-классе: как читать ветер, менять курс и заставить яхту отправиться туда, куда нужно вам.
Описание мастер-класса

Наш маршрут

  • Отправляемся с причала на площади Ленина и выходим на Волгу. А куда дальше — решает ветер
  • В зависимости от его направления маршрут может пройти вдоль Нижне-Волжской набережной с видом на кремль и Чкаловскую лестницу до Стрелки. Или возможно, мы уйдём на открытую воду, где можно спокойно потренироваться без трафика
  • Финиш — там же, на причале площади Ленина

И самое интересное — мастер-класс

  • Я объясню устройство парусного вооружения: гик, шкоты, галс, фал — всё станет понятным
  • Вы научитесь ставить и убирать паруса самостоятельно
  • При подходящих погодных условиях — встанете за штурвал и поведёте яхту сами

Организационные детали

  • Вместимость яхты — до 4 человек. На борту: спасательные жилеты, дождевики, пледы, аудиосистема. Можно взять с собой напитки и перекус
  • Перед прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности
  • Ограничений по возрасту, весу и здоровью нет
  • Я профессиональный шкипер с документами, подтверждающими право управления парусным судном. Прослежу за безопасностью и адаптирую программу под вас: первый ли это ваш выход на воду или уже есть опыт

Важно!

Мастер-класс проводится в любую погоду, кроме случаев, когда выход небезопасен: шторм, гроза или запрет береговой охраны. Как капитан я принимаю это решение самостоятельно, вы получите уведомление заранее.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе автобусной остановки «Площадь Ленина»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я профессиональный шкипер и яхтсмен с многолетним опытом. Встал за штурвал ещё в детстве, и с тех пор парус стал частью моей жизни. Участвовал в регатах, имею международные права и
хорошо знаю акваторию Нижнего Новгорода. Для меня прогулка на яхте — это не просто катание, а полноценный опыт: спокойствие, ветер, вода и вид на город с лучшего ракурса. Я подстраиваюсь под гостей — кто-то хочет лёгкую атмосферу с разговорами, кто-то тишину и отдых без лишних слов. Формат всегда гибкий: романтические прогулки, встречи с друзьями, небольшие праздники. Можем добавить фотосессию, особый маршрут или просто провести время на воде без спешки и суеты. Я делаю всё, чтобы это было не «ещё одно развлечение», а момент, который запомнится надолго!

