Мастер-класс по управлению парусной яхтой в Нижнем Новгороде

Парусная яхта идёт туда, куда позволяет ветер. В этом и есть суть настоящего яхтинга — вы учитесь работать с тем, что есть здесь и сейчас.
Именно это я и объясню на мастер-классе: как читать ветер, менять курс и заставить яхту отправиться туда, куда нужно вам.
Описание мастер-класса
Наш маршрут
- Отправляемся с причала на площади Ленина и выходим на Волгу. А куда дальше — решает ветер
- В зависимости от его направления маршрут может пройти вдоль Нижне-Волжской набережной с видом на кремль и Чкаловскую лестницу до Стрелки. Или возможно, мы уйдём на открытую воду, где можно спокойно потренироваться без трафика
- Финиш — там же, на причале площади Ленина
И самое интересное — мастер-класс
- Я объясню устройство парусного вооружения: гик, шкоты, галс, фал — всё станет понятным
- Вы научитесь ставить и убирать паруса самостоятельно
- При подходящих погодных условиях — встанете за штурвал и поведёте яхту сами
Организационные детали
- Вместимость яхты — до 4 человек. На борту: спасательные жилеты, дождевики, пледы, аудиосистема. Можно взять с собой напитки и перекус
- Перед прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности
- Ограничений по возрасту, весу и здоровью нет
- Я профессиональный шкипер с документами, подтверждающими право управления парусным судном. Прослежу за безопасностью и адаптирую программу под вас: первый ли это ваш выход на воду или уже есть опыт
Важно!
Мастер-класс проводится в любую погоду, кроме случаев, когда выход небезопасен: шторм, гроза или запрет береговой охраны. Как капитан я принимаю это решение самостоятельно, вы получите уведомление заранее.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе автобусной остановки «Площадь Ленина»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Роман — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я профессиональный шкипер и яхтсмен с многолетним опытом. Встал за штурвал ещё в детстве, и с тех пор парус стал частью моей жизни. Участвовал в регатах, имею международные права и
