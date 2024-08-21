С борта яхты вы насладитесь панорамами Нижнего Новгорода. Стрелка, Чкаловская лестница, кремль и другие места откроются перед вами с нового ракурса.
Помимо городских пейзажей, вы сможете искупаться — для этого мы сделаем остановку у зелёного Мочального острова. А если вы любите рыбалку, остановимся в рыбном месте. На яхте для вас будет всё, чтобы провести время с комфортом!
Помимо городских пейзажей, вы сможете искупаться — для этого мы сделаем остановку у зелёного Мочального острова. А если вы любите рыбалку, остановимся в рыбном месте. На яхте для вас будет всё, чтобы провести время с комфортом!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание водной прогулки
- Мы пройдём вдоль берегов, увидим Стрелку, Чкаловскую лестницу, кремль и набережную, собор Александра Невского и другие достопримечательности города.
- Помимо видовой прогулки, предусмотрены якорные стоянки с купанием на Мочальном острове. Можно плавать прямо с борта яхты!
- Для тех, кто хочет порыбачить, я подготовлю снасти и выберу спокойное место, где есть улов.
Организационные детали
- С вами буду я, опытный шкипер-яхтсмен с документами, подтверждающими право управления парусным судном.
- На катере есть уютная каюта с мягкими диванами. Там удобно спрятаться от непогоды или просто отдохнуть.
- Яхта укомплектована для комфортного и безопасного отдыха спасательными жилетами, газовой плитой, чайником, приборами, бокалами, дождевиками, аудиосистемой с Bluetooth, пледами.
- Вы можете взять на борт свои напитки и закуски.
- Если вы выбираете опцию с рыбалкой, сообщите мне об этом при бронировании, чтобы я подготовил для вас снасти. Доплата — 1000 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Гребного кaнaлa
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 798 туристов
Яхтинг для меня — отдушина, способ отдохнуть от городской суеты, восстановить силы и получить новые эмоции. Ведь каждый день на яхте неповторим.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
21 авг 2024
Прогулка прошла хорошо👍
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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