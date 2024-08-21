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С борта яхты вы насладитесь панорамами Нижнего Новгорода. Стрелка, Чкаловская лестница, кремль и другие места откроются перед вами с нового ракурса.



Помимо городских пейзажей, вы сможете искупаться — для этого мы сделаем остановку у зелёного Мочального острова. А если вы любите рыбалку, остановимся в рыбном месте. На яхте для вас будет всё, чтобы провести время с комфортом!