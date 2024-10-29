Приглашаем всех желающих творить в нашу уютную студию! Когда-то в этом доме жил Максим Горький и снимали фильм «Жмурки», так что здание пропитано творчеством. Мы угостим вас кофе или игристым и поможем нарисовать картину акриловыми красками. Сюжет вы выберете сами, а мы чутко и бережно поможем его воплотить.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание мастер-класса
- Мастер-класс проходит в историческом центре города, в двух минутах от Нижегородского кремля.
- Мы предложим вам каталог с рисунками, в котором огромное разнообразие — от цветов до тем. Вы выберете референс из него либо поработаете со своей идеей.
- Пишем акрилом на холсте 40×50. Опыт в рисовании не важен! Даже если вы никогда не писали, вы сможете нарисовать красивую картину.
- Мы будем рядом на каждом этапе. Подскажем, какую кисть лучше взять, расскажем о красках и ответим на все вопросы.
- Готовую картину можно сразу забрать с собой. На память о Нижнем Новгороде!
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст 9+.
- Мастер-класс для вас проведу я или другой художник из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Минина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Я художник — преподаватель. Рисую уже больше 20 лет, в 2019 года открыла студию живописи. Мы с командой профессиональных художников ждём вас в гости!Задать вопрос
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