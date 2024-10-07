Г Галина

Экскурсия по улице Рождественской заинтересовала своим названием.

Хотя она без дегустации в кафе города, а слюни текли от рассказов сильно.

Анастасия рассказала интересные факты, всё показывала наглядно, было очень интерсно слушать и вспоминать прошлое, факты не только о стародавних временах, но и нашем времени.



А общем очень рекомендую тем, кому интерсна не столько история города, архитектура, а что-то новенькое, необычное