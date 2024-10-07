Нижний Новгород — город с богатыми гастрономическими традициями. Я расскажу, как менялись вкусовые предпочтения местных жителей с 19 века и до наших дней. Какие блюда и напитки предпочитали дворяне и крестьяне.
Что производит сегодня пивзавод с двухсолетней историей и правда ли пьянство — главная проблема русского человека.
Что производит сегодня пивзавод с двухсолетней историей и правда ли пьянство — главная проблема русского человека.
Описание экскурсии
За 1,5 часа вы:
- погуляете по Рождественской — самой вкусной улице города
- заглянете в неблагополучный район 19 века «Миллиошка»
- увидите скульптуру купца за чаепитием
- раскроете, что ели нижегородские дворяне и другие сословия
- узнаете, что такое Молитовское пиво
- обсудите актуальность выражения «щи да каша — пища наша»
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия предполагает небольшую дегустацию от меня, не в кафе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кожевенной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 82 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия, приглашаю вас на авторские экскурсии по Нижнему Новгороду. На них не будет сухих фактов, дат и фамилий — только по-настоящему увлекательные истории. С нетерпением жду нашей встречи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Экскурсия по улице Рождественской заинтересовала своим названием.
Хотя она без дегустации в кафе города, а слюни текли от рассказов сильно.
Анастасия рассказала интересные факты, всё показывала наглядно, было очень интерсно слушать и вспоминать прошлое, факты не только о стародавних временах, но и нашем времени.
А общем очень рекомендую тем, кому интерсна не столько история города, архитектура, а что-то новенькое, необычное
Хотя она без дегустации в кафе города, а слюни текли от рассказов сильно.
Анастасия рассказала интересные факты, всё показывала наглядно, было очень интерсно слушать и вспоминать прошлое, факты не только о стародавних временах, но и нашем времени.
А общем очень рекомендую тем, кому интерсна не столько история города, архитектура, а что-то новенькое, необычное
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Г
Новая экскурсия очень понравилась! Много дополнительного материала: книги, стопки, наклейки!
Рекомендую всем побывать!
Рекомендую всем побывать!
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