Матрёшка из семьи старообрядцев

Узнать любопытные факты о русской народной игрушке и расписать изделие под руководством художницы
Символ семьи и материнства, первая детская икона… В старину матрёшка была не просто яркой куклой. В мастерской на Рождественской улице вы познакомитесь с её историей. Узнаете о первой нижегородской матрёшке, которая родилась в доме старообрядца. Создадите своё изделие в традициях мериновской росписи. И погуляете по галереям местных художников.
5
3 отзыва
Матрёшка из семьи старообрядцев
Матрёшка из семьи старообрядцев
Матрёшка из семьи старообрядцев
Ближайшие даты:
19
фев20
фев21
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фев26
фев27
фев
Время начала: 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание мастер-класса

Блиновский пассаж

Мастерская, которую вы посетите, находится в старинном здании, где раньше располагались магазины, конторы, телеграф и гостиница. В начале 20 века это было крупнейшее строение в Нижнем Новгороде. Сейчас в Блиновском пассаже находится несколько мастерских, в которых работают члены Союза художников России.

Вы прогуляется по этажу, где трудятся нижегородские художники. Узнаете об особенностях архитектуры Блиновского пассажа и услышите легенды от жителей старинной постройки.

История матрёшки и мастер-класс по росписи

Вы узнаете, как один из символов русской народной культуры выглядел раньше, чем дореволюционная матрёшка отличается от современной и почему сегодня никто не делает ей ножки. Мы поговорим о символизме красочной игрушки и о том, как исследователи интерпретируют её образ — лицо и рисунки на платье.

Вы познакомитесь с историей и стилистикой знаменитой семёновской матрёшки. Услышите рассказ о её предшественнице из деревни Мериново. Под руководством потомственной художницы распишите изделие анилиновыми красителями и заберёте с собой яркий сувенир на память о Нижнем Новгороде.

Организационные детали

  • В программу входит лекция, мастер-класс, экскурсия по мастерской и знакомство с галерей художников
  • Кисти, краски и заготовки предоставляются
  • Мастер-класс проведёт заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области, член Союза художников России Тамара Георгиевна Корьева
  • В мастер-классе могут участвовать дети от 5 лет

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Рождественской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Алексей
9 янв 2025
Невероятные эмоции! И новый совершенно опыт. Были семьями с детьми. Понравилось всем! И все довольны своим результатом)))! Само знакомство с Мастером такого уровня - чего только стоит! Очень увлеченная, чуткая, интересная, внимательная и заботливая за каждым! Чувствуется, что человек особенный, с даром и открытостью! Незабываемые впечатления!!!
Всем рекомендуем! Очень самобытно, атмосферно, душевно и памятно.
Большое спасибо за такой вариант!!!
Я
6 янв 2025
Отличный мастер класс. Было очень интересно. Ребенок остался очень доволен!
Анастасия
25 дек 2024
Ой ну так душевно,даже муж поучаствовал. поставим своих матрёшек под ёлку,спасибо что организовали именно так,как мы хотели. с наступающим Новым годом,удачи вам
Ой ну так душевно,даже муж поучаствовал. поставим своих матрёшек под ёлку,спасибо что организовали именно так,как мы

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