Описание мастер-класса
Блиновский пассаж
Мастерская, которую вы посетите, находится в старинном здании, где раньше располагались магазины, конторы, телеграф и гостиница. В начале 20 века это было крупнейшее строение в Нижнем Новгороде. Сейчас в Блиновском пассаже находится несколько мастерских, в которых работают члены Союза художников России.
Вы прогуляется по этажу, где трудятся нижегородские художники. Узнаете об особенностях архитектуры Блиновского пассажа и услышите легенды от жителей старинной постройки.
История матрёшки и мастер-класс по росписи
Вы узнаете, как один из символов русской народной культуры выглядел раньше, чем дореволюционная матрёшка отличается от современной и почему сегодня никто не делает ей ножки. Мы поговорим о символизме красочной игрушки и о том, как исследователи интерпретируют её образ — лицо и рисунки на платье.
Вы познакомитесь с историей и стилистикой знаменитой семёновской матрёшки. Услышите рассказ о её предшественнице из деревни Мериново. Под руководством потомственной художницы распишите изделие анилиновыми красителями и заберёте с собой яркий сувенир на память о Нижнем Новгороде.
Организационные детали
- В программу входит лекция, мастер-класс, экскурсия по мастерской и знакомство с галерей художников
- Кисти, краски и заготовки предоставляются
- Мастер-класс проведёт заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области, член Союза художников России Тамара Георгиевна Корьева
- В мастер-классе могут участвовать дети от 5 лет
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