Символ семьи и материнства, первая детская икона… В старину матрёшка была не просто яркой куклой. В мастерской на Рождественской улице вы познакомитесь с её историей. Узнаете о первой нижегородской матрёшке, которая родилась в доме старообрядца. Создадите своё изделие в традициях мериновской росписи. И погуляете по галереям местных художников.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

за 1–2 человек или 2300 ₽ за человека, если вас больше

от 6500 ₽ за 1–2 человек или 2300 ₽ за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Блиновский пассаж

Мастерская, которую вы посетите, находится в старинном здании, где раньше располагались магазины, конторы, телеграф и гостиница. В начале 20 века это было крупнейшее строение в Нижнем Новгороде. Сейчас в Блиновском пассаже находится несколько мастерских, в которых работают члены Союза художников России.

Вы прогуляется по этажу, где трудятся нижегородские художники. Узнаете об особенностях архитектуры Блиновского пассажа и услышите легенды от жителей старинной постройки.

История матрёшки и мастер-класс по росписи

Вы узнаете, как один из символов русской народной культуры выглядел раньше, чем дореволюционная матрёшка отличается от современной и почему сегодня никто не делает ей ножки. Мы поговорим о символизме красочной игрушки и о том, как исследователи интерпретируют её образ — лицо и рисунки на платье.

Вы познакомитесь с историей и стилистикой знаменитой семёновской матрёшки. Услышите рассказ о её предшественнице из деревни Мериново. Под руководством потомственной художницы распишите изделие анилиновыми красителями и заберёте с собой яркий сувенир на память о Нижнем Новгороде.

Организационные детали