Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем всех желающих творить в нашу уютную студию! Когда-то в этом доме жил Максим Горький и снимали фильм «Жмурки», так что здание пропитано творчеством. Мы угостим вас кофе или игристым и поможем нарисовать картину акриловыми красками. Сюжет вы выберете сами, а мы чутко и бережно поможем его воплотить.