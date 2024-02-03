Откройте страницы истории Нижнего Новгорода, встречаясь лицом к лицу с его величайшими рекордами
Нижний Новгород богат на удивительные достижения, которые оставили след в истории не только России, но и всего мира.
Во время экскурсии «Нижегородские рекорды» вы познакомитесь с уникальными объектами, воплотившими инженерные и культурные рекорды: от первого в Российской империи фуникулёра до самой длинной лестницы страны.
Узнайте, какие исторические личности причастны к созданию этих чудес, и почувствуйте дух великих открытий, происходивших в этом городе.
Программа экскурсии предназначена для широкой аудитории и не требует дополнительных расходов, что делает её доступной для каждого желающего погрузиться в увлекательное путешествие по страницам истории Нижнего Новгорода
Во время экскурсии «Нижегородские рекорды» вы познакомитесь с уникальными объектами, воплотившими инженерные и культурные рекорды: от первого в Российской империи фуникулёра до самой длинной лестницы страны.
Узнайте, какие исторические личности причастны к созданию этих чудес, и почувствуйте дух великих открытий, происходивших в этом городе.
Программа экскурсии предназначена для широкой аудитории и не требует дополнительных расходов, что делает её доступной для каждого желающего погрузиться в увлекательное путешествие по страницам истории Нижнего Новгорода
Ближайшие даты:
3
фев
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Описание
Что вас ожидает
Мы начнём прогулку у памятника героическому покорителю воздушной стихии, который до Юрия Гагарина был главным авиатором в мире, пройдём через Нижегородский кремль с его уникальными в масштабах России и Европы чертами и завершим прогулку у самой красивой в нашей стране церкви Строгановых на улице Рождественской.
Вы увидите:
- Ночлежный дом купцов Бугровых, описанный в пьесе «На дне»
- Чкаловскую лестницу и памятник Чкалову
- Единственный в России фуникулёр, на котором можно заехать в Кремль под стеной (сейчас на реставрации)
- Территорию бывшей Нижегородской ярмарки
- Прототип Исаакиевского собора
- Канатную дорогу с самым длинным в Европе безопорным участком
И многое другое!
Вы узнаете:
- На какой улице до 1917 года была самая дорогая земля в Европе
- Где была написана Лаврентьевская летопись — самый древний источник русской истории из сохранившихся
- Какие часы чинил Иван Кулибин
- Где родилась первая дипломированная женщина-врач в России
- В какой гостинице останавливался Льюис Кэролл
Эта программа — облегчённый и в чём-то даже развлекательный вариант беседы о городе и стране без сильных углублений в историю. Стержень экскурсии — рекорды — позволяет легко «перескакивать» от темы к теме и из эпохи в эпоху. Все объекты, о которых мы поговорим, будут у нас перед глазами.
Организационные детали
- Программа подходит для участников всех возрастов
- Дополнительных расходов нет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- рядом с Верхневолжской набережной
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 175 туристов
Я живу в Нижнем Новгороде большую часть жизни, приехала сюда учиться и осталась. В этом городе раскрылись все мои таланты, профессиональные и творческие устремления, за что я бесконечно ему благодарна. Я профессионально реализуюсь как редактор, журналист, экскурсовод (член Нижегородской гильдии экскурсоводов и гидов-переводчиков). Полжизни пишу о культуре, религии, краеведении, в какой-то момент появилось желание поделиться накопленными знаниями на экскурсиях. Нижний Новгород богат удивительными рекордами — общероссийскими, европейскими, мировыми, и наши соотечественники должны знать об этом и гордиться этим. Приезжайте в гости, чтобы напитаться уникальной атмосферой Нижнего — города с энергией мегаполиса и провинциальным уютом!
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