Нижний Новгород богат на удивительные достижения, которые оставили след в истории не только России, но и всего мира. Во время экскурсии «Нижегородские рекорды» вы познакомитесь с уникальными объектами, воплотившими инженерные и культурные рекорды: от первого в Российской империи фуникулёра до самой длинной лестницы страны. Узнайте, какие исторические личности причастны к созданию этих чудес, и почувствуйте дух великих открытий, происходивших в этом городе. Программа экскурсии предназначена для широкой аудитории и не требует дополнительных расходов, что делает её доступной для каждого желающего погрузиться в увлекательное путешествие по страницам истории Нижнего Новгорода

Описание

Что вас ожидает

Мы начнём прогулку у памятника героическому покорителю воздушной стихии, который до Юрия Гагарина был главным авиатором в мире, пройдём через Нижегородский кремль с его уникальными в масштабах России и Европы чертами и завершим прогулку у самой красивой в нашей стране церкви Строгановых на улице Рождественской.

Вы увидите:

Ночлежный дом купцов Бугровых, описанный в пьесе «На дне»

Чкаловскую лестницу и памятник Чкалову

Единственный в России фуникулёр, на котором можно заехать в Кремль под стеной (сейчас на реставрации)

Территорию бывшей Нижегородской ярмарки

Прототип Исаакиевского собора

Канатную дорогу с самым длинным в Европе безопорным участком

И многое другое!

Вы узнаете:

На какой улице до 1917 года была самая дорогая земля в Европе

Где была написана Лаврентьевская летопись — самый древний источник русской истории из сохранившихся

Какие часы чинил Иван Кулибин

Где родилась первая дипломированная женщина-врач в России

В какой гостинице останавливался Льюис Кэролл

Эта программа — облегчённый и в чём-то даже развлекательный вариант беседы о городе и стране без сильных углублений в историю. Стержень экскурсии — рекорды — позволяет легко «перескакивать» от темы к теме и из эпохи в эпоху. Все объекты, о которых мы поговорим, будут у нас перед глазами.

Организационные детали