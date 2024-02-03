Нижегородские рекорды - российские, европейские, мировые
Индивидуальная экскурсия в Нижнем Новгороде

Откройте страницы истории Нижнего Новгорода, встречаясь лицом к лицу с его величайшими рекордами

Нижний Новгород богат на удивительные достижения, которые оставили след в истории не только России, но и всего мира.

Во время экскурсии «Нижегородские рекорды» вы познакомитесь с уникальными объектами, воплотившими инженерные и культурные рекорды: от первого в Российской империи фуникулёра до самой длинной лестницы страны.

Узнайте, какие исторические личности причастны к созданию этих чудес, и почувствуйте дух великих открытий, происходивших в этом городе.

Программа экскурсии предназначена для широкой аудитории и не требует дополнительных расходов, что делает её доступной для каждого желающего погрузиться в увлекательное путешествие по страницам истории Нижнего Новгорода
Нижегородские рекорды - российские, европейские, мировые
Нижегородские рекорды - российские, европейские, мировые
Нижегородские рекорды - российские, европейские, мировые
Ближайшие даты:
3
фев
4
фев
5
фев
7
фев
8
фев
9
фев
10
фев
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Мы начнём прогулку у памятника героическому покорителю воздушной стихии, который до Юрия Гагарина был главным авиатором в мире, пройдём через Нижегородский кремль с его уникальными в масштабах России и Европы чертами и завершим прогулку у самой красивой в нашей стране церкви Строгановых на улице Рождественской.

Вы увидите:

  • Ночлежный дом купцов Бугровых, описанный в пьесе «На дне»
  • Чкаловскую лестницу и памятник Чкалову
  • Единственный в России фуникулёр, на котором можно заехать в Кремль под стеной (сейчас на реставрации)
  • Территорию бывшей Нижегородской ярмарки
  • Прототип Исаакиевского собора
  • Канатную дорогу с самым длинным в Европе безопорным участком

И многое другое!

Вы узнаете:

  • На какой улице до 1917 года была самая дорогая земля в Европе
  • Где была написана Лаврентьевская летопись — самый древний источник русской истории из сохранившихся
  • Какие часы чинил Иван Кулибин
  • Где родилась первая дипломированная женщина-врач в России
  • В какой гостинице останавливался Льюис Кэролл

Эта программа — облегчённый и в чём-то даже развлекательный вариант беседы о городе и стране без сильных углублений в историю. Стержень экскурсии — рекорды — позволяет легко «перескакивать» от темы к теме и из эпохи в эпоху. Все объекты, о которых мы поговорим, будут у нас перед глазами.

Организационные детали

  • Программа подходит для участников всех возрастов
  • Дополнительных расходов нет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с Верхневолжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураНеобычныеЗимниеЛетниеНижегородский КремльПопулярные местаЧкаловская лестницаКанатная дорогаПрирода и пейзажиРождественская улицаДля студентовСамое главноеПочувствовать себя местнымУникальный опыт

Похожие туры из Нижнего Новгорода

Весь Нижний за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
123 отзыва
Нижний Новгород: историческое путешествие за день
Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга
По договорённости
Сегодня
Завтра
5 фев
6 фев
5 200 за всё до 4 чел.
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
130 отзывов
Групповая прогулка по историческим местам Нижнего Новгорода
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Нижнему Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Площадь Минина и Пожарского, памятник В. Чкалову
Завтра
5 фев
6 фев
7 фев
1 500 за человека
Уроки истории в Печерском монастыре: Рюриковичи и Романовы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Уроки истории в Печерском монастыре: Рюриковичи и Романовы
Совершить путешествие в прошлое и встретиться лицом к лицу российскими правителями
Сегодня
Завтра
9 фев
10 фев
3 100 за всё до 15 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ