«Бей, красок не жалей»: мастер-класс по набойке на ткани в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас прикоснуться к старинному ремеслу — искусству набойки, когда узоры рождаются от одного лишь движения руки и отпечатка резного штампа.
Это неспешный, медитативный процесс, который завораживает и дарит особое чувство творчества и тишины. А на память об этом дне останется маленькое произведение искусства, созданное лично вами!
Описание мастер-класса
Сначала — небольшая экскурсия. Вы узнаете о великом русском модельере Надежде Ламановой, её невероятном вкладе в историю моды, а также услышите истории о необычных и редких экспонатах музея.
Затем — мастер-класс
- Вы познакомитесь с традиционными техниками русской набойки, погрузитесь в историю этого ремесла
- Выберете мотивы, краски и композицию, а затем шаг за шагом перенесёте их на полотно — и увидите, как простая ткань оживает
В результате вы создадите уникальное текстильное изделие — авторское полотенце, которое будет хранить тепло ваших рук и настроение этого дня.
Организационные детали
- Мастер-класс и экскурсию проводит хранитель Музея моды и портновского искусства им. Н. П. Ламановой
- Мастер-класс подходит для взрослых и детей старше 12 лет
- Готовые изделия вы можете сразу забрать с собой
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музее моды и портновского искусства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 183 туристов
Позвольте представиться. Меня зовут Ольга, я практикующий дизайнер интерьеров, одежды и аксессуаров с более чем 15-летним стажем, член Союза дизайнеров России, владелец модного дома PARLE и основатель Музея моды имени
