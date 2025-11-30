«Бей, красок не жалей»: мастер-класс по набойке на ткани в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас прикоснуться к старинному ремеслу — искусству набойки, когда узоры рождаются от одного лишь движения руки и отпечатка резного штампа. Это неспешный, медитативный процесс, который завораживает и дарит особое чувство творчества и тишины. А на память об этом дне останется маленькое произведение искусства, созданное лично вами!

Описание мастер-класса

Сначала — небольшая экскурсия. Вы узнаете о великом русском модельере Надежде Ламановой, её невероятном вкладе в историю моды, а также услышите истории о необычных и редких экспонатах музея.

Затем — мастер-класс

Вы познакомитесь с традиционными техниками русской набойки, погрузитесь в историю этого ремесла

Выберете мотивы, краски и композицию, а затем шаг за шагом перенесёте их на полотно — и увидите, как простая ткань оживает

В результате вы создадите уникальное текстильное изделие — авторское полотенце, которое будет хранить тепло ваших рук и настроение этого дня.

Организационные детали