Василий проводит ещё 3 экскурсии

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История и легенды Нижегородского кремля

Посетить самое сердце старинного города и узнать о нем нескучные факты

Василий
Василий – представитель из Нижнего Новгорода
Летом 1221 года великий князь Юрий Всеволодович заложил град на Оке и нарек его Нижний Новгород 🏙️.

Вы услышите, как складывалась его история 📖 с основания до наших дней, и погуляете по неприступному каменному кремлю.

Рассмотрите старинные храмы, могучие башни и выставку военной техники.

Отыщете археологическую яму и оцените бывший дворец военного губернатора.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 2 500 ₽ за экскурсию

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История и легенды Нижегородского кремля
История и легенды Нижегородского кремля

Что вас ожидает

Путешествие во времени
Я расскажу, сколько холмов в Нижегородском кремле, какого размера он был изначально и сколько раз его осаждали враги в первые 300 лет существования. А также: кто строил величественную каменную крепость и почему ее никому не удалось взять, как Екатерина II сделала Нижний Новгород 🏙️ столицей ⭐️ наместничества и почему Николай I велел его перестроить.

Кремль сегодня
Вы рассмотрите главные башни Нижегородского кремля: Дмитриевскую, Часовую, Тайницкую, Никольскую и Коромыслову. Посетите древнейший храм города — Михайло-Архангельский собор — и увидите гробницу Кузьмы Минина. Оцените первый светский памятник Нижнего и отыщете место, где стоял Спасо-Преображенский собор. Кроме того, я покажу вам дом-аэроплан и проведу на смотровую площадку с видом на знаменитую Стрелку.

Организационные детали

Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Начало и место завершения
🚩 на улице Большая Покровская
История и легенды Нижегородского кремля
История и легенды Нижегородского кремля
История и легенды Нижегородского кремля
История и легенды Нижегородского кремля
История и легенды Нижегородского кремля
История и легенды Нижегородского кремля
История и легенды Нижегородского кремля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Василий
Василий
Меня зовут Василий. Я весёлый гид, экскурсовод по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Коренной нижегородец, в Нижнем Новгороде я родился, учился, учусь, работаю, живу. Очень люблю свой нежный город. У меня два образования: техническое (инженер-физик) и гуманитарное (экскурсовод), я имею официальную аккредитацию на право проведения экскурсий на территории Нижегородского Кремля. Жду вас в гости. Расскажу, покажу всё самое интересное.
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