Василий проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Я расскажу, сколько холмов в Нижегородском кремле, какого размера он был изначально и сколько раз его осаждали враги в первые 300 лет существования. А также: кто строил величественную каменную крепость и почему ее никому не удалось взять, как Екатерина II сделала Нижний Новгород 🏙️ столицей ⭐️ наместничества и почему Николай I велел его перестроить.

Кремль сегодня

Вы рассмотрите главные башни Нижегородского кремля: Дмитриевскую, Часовую, Тайницкую, Никольскую и Коромыслову. Посетите древнейший храм города — Михайло-Архангельский собор — и увидите гробницу Кузьмы Минина. Оцените первый светский памятник Нижнего и отыщете место, где стоял Спасо-Преображенский собор. Кроме того, я покажу вам дом-аэроплан и проведу на смотровую площадку с видом на знаменитую Стрелку.

Организационные детали

Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов нашей команды.