Василий проводит ещё 3 экскурсии

Лучшее время для экскурсии по Нижегородскому кремлю - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а виды с кремлёвских башен особенно живописны. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может ограничить передвижение и обзор.

Летом 1221 года великий князь Юрий Всеволодович основал Нижний Новгород на берегу Оки. Экскурсия предлагает узнать, как развивался город с момента основания до наших дней. Прогулка по каменному кремлю позволит увидеть старинные храмы, башни и выставку военной техники. Участники также найдут археологическую яму и оценят бывший дворец военного губернатора. Уникальная возможность погрузиться в историю и легенды древнего города

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путешествие во времени

Я расскажу, сколько холмов в Нижегородском кремле, какого размера он был изначально и сколько раз его осаждали враги в первые 300 лет существования. А также: кто строил величественную каменную крепость и почему ее никому не удалось взять, как Екатерина II сделала Нижний Новгород столицей наместничества и почему Николай I велел его перестроить.

Кремль сегодня

Вы рассмотрите главные башни Нижегородского кремля: Дмитриевскую, Часовую, Тайницкую, Никольскую и Коромыслову. Посетите древнейший храм города — Михайло-Архангельский собор — и увидите гробницу Кузьмы Минина. Оцените первый светский памятник Нижнего и отыщете место, где стоял Спасо-Преображенский собор. Кроме того, я покажу вам дом-аэроплан и проведу на смотровую площадку с видом на знаменитую Стрелку.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.