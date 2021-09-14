Василий проводит ещё 3 экскурсии

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История и легенды Нижегородского кремля

Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуляйтесь по кремлю и узнайте его секреты вместе с опытным гидом
Летом 1221 года великий князь Юрий Всеволодович основал Нижний Новгород на берегу Оки. Экскурсия предлагает узнать, как развивался город с момента основания до наших дней. Прогулка по каменному кремлю позволит увидеть старинные храмы, башни и выставку военной техники. Участники также найдут археологическую яму и оценят бывший дворец военного губернатора. Уникальная возможность погрузиться в историю и легенды древнего города
4.9
16 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная история Нижегородского кремля
  • ⛪ Посещение древнейших храмов
  • 🗺️ Исследование археологических находок
  • 🛡️ Выставка военной техники
  • 👑 Легенды и факты о князьях и царях
  • 🌆 Панорамные виды со смотровой площадки

Лучшее время для посещения

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фев
мар
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июн
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Лучшее время для экскурсии по Нижегородскому кремлю - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а виды с кремлёвских башен особенно живописны. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может ограничить передвижение и обзор.
Сейчас август — это идеальное время.
История и легенды Нижегородского кремля
История и легенды Нижегородского кремля
История и легенды Нижегородского кремля

Что можно увидеть

  • Нижегородский кремль
  • Михайло-Архангельский собор
  • Дмитриевская башня
  • Часовая башня
  • Тайницкая башня
  • Никольская башня
  • Коромыслова башня
  • Гробница Кузьмы Минина
  • Дом-аэроплан
  • Смотровая площадка

Описание экскурсии

Путешествие во времени

Я расскажу, сколько холмов в Нижегородском кремле, какого размера он был изначально и сколько раз его осаждали враги в первые 300 лет существования. А также: кто строил величественную каменную крепость и почему ее никому не удалось взять, как Екатерина II сделала Нижний Новгород столицей наместничества и почему Николай I велел его перестроить.

Кремль сегодня

Вы рассмотрите главные башни Нижегородского кремля: Дмитриевскую, Часовую, Тайницкую, Никольскую и Коромыслову. Посетите древнейший храм города — Михайло-Архангельский собор — и увидите гробницу Кузьмы Минина. Оцените первый светский памятник Нижнего и отыщете место, где стоял Спасо-Преображенский собор. Кроме того, я покажу вам дом-аэроплан и проведу на смотровую площадку с видом на знаменитую Стрелку.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Большая Покровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий
Василий — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3599 туристов
Я весёлый гид по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Коренной нижегородец: в Нижнем Новгороде я родился, учился, учусь, работаю и живу. Очень люблю свой нежный город. У меня два образования: техническое (инженер-физик) и гуманитарное (гид), есть официальная аккредитация на право проведения экскурсий на территории Нижегородского кремля. Представляю команду аттестованных гидов. Ждём вас в гости — расскажем и покажем всё самое интересное.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
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3
1
2
1
Е
Эту экскурсию я бронировала спонтанно, за сутки до начала - отдельная благодарность Василию, что нашел возможность сделать так, чтобы экскурсия состоялась.
Ее провела чудесный гид Елена. Превосходный слог, очень тонкие нюансы, акценты, которые позволяют увидеть объекты и события с разных ракурсов, абсолютная заинтересованность в том, чтобы путешественнику было интересно и удобно.
Горячо рекомендую! Большое спасибо:)
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Е
Прекрасная экскурсия по Нижегородскому Кремлю с Ольгой. Большое спасибо за предварительную подготовку к экскурсии: заранее созвонились и дали четкие ориентиры встречи. Это приятно. Экскурсия содержательная, увлекательная и запоминающаяся. Ольга дополнила свой рассказ фотографиями, что было очень уместно и полезно. Большое спасибо за высокий профессионализм и приятное общение. Очень рекомендую.
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И
У нас проводил экскурсию Евгений. Накануне договорились, что он нас заберёт из отеля, чтобы мы не заплутали. За что ему отдельное спасибо! Евгений приятный, чудесный рассказчик, со знанием исторического материала, с хорошим чувством юмора. Нам понравилась экскурсия, да и сам Нижний Новгород пришёлся по-сердцу. Очень рекомендую.
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О
Наш гид Игорь - очень интересный собеседник, обладает огромным объемом знаний, увлечен своим делом, знает много интересного и с удовольствием делится этим с экскурсантами. Рассказ его увлекателен, голос приятный.

Большое спасибо за интересные комментарии к известным фактам, теплое и внимательное отношение!
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Е
Экскурсовод из команды Светлана провела замечательную экскурсию. Очень интеллигентно и с любовью к городу.
В конце экскурсии дала рекомендации, что обязательно посетить в оставшиеся дни, на что обратить внимание.
Спасибо за приятные впечатления.
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Рузанна
Огромное спасибо за увлекательный рассказ и легкую прогулку по Нижегородскому Кремлю. Василий - человек, который бесконечно любит свой город и умело влюбляет в него своих гостей. Однозначно рекомендую! Было интересно и взрослым и детям!
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