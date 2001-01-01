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Нижегородский Кремль — сердце Нижнего

4.9
15 отзывов
Василий С.
Василий С. – Гид из Нижнего Новгорода
Приглашаю вас узнать историю 📖 Нижегородского Кремля с момента его основания до наших дней.

Сердце Нижнего Новгорода и древнерусского народа — его легендарный Кремль.

В 2001 году ЮНЕСКО присвоил Нижегородскому Кремлю статус памятника всемирного значения.

Я проведу вас по его самым ярким достопримечательностям, расскажу откуда началась история города и какие великие события происходили на территории Кремля, а также отвечу на все ваши вопросы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 1 900 ₽ за экскурсию

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Нижегородский Кремль — сердце Нижнего
Нижегородский Кремль — сердце Нижнего

Что вы увидите

  • Площадь Минина и Пожарского
  • Памятник Кузьме Минину
  • Дмитриевская башня
  • Археологическая яма
  • Арсенал, Центр современного искусства
  • Георгиевская башня
  • памятник Чкалову
  • Чкаловская лестница, смотровая площадка
  • Бывший Дворец военного губернатора, Художественный музей
  • Дом Советов – дом аэроплан
  • Место, где стоял Спасо-Преображенский собор
  • Администрация губернатора – место, где стоял Успенский военный собор
  • Обелиск Минину и Пожарскому
  • Смотровая площадка, вид на Стрелку
  • Вечный огонь, Мемориальный комплекс ВОВ
  • Часовая башня
  • Смотровая площадка у Северной башни, снаружи Кремля
  • Холм поэтов
  • Площадь Народного единства
  • Михайло-Архангельский собор
  • Гробница Кузьмы Минина
  • Здание Присутственных мест
  • Аракчеевский кадетский корпус
  • Выставка военной техники «Горьковчане фронту»
Индивидуальная нескучная пешеходная экскурсия ⛳ с личным гидом
Город-стражЛетом 1221 года, великий князь Юрий Всеволодович заложил град на усть Оки и нарек имя ему Новград Нижний. Стал он городом-твердыней, стражем на восточных рубежах Владимиро-Суздальской Руси. Нижний Новгород возник на Волжско-Окском узле могучего торгового пути. И на берегах заповедной Волги Восток и Запад воочию увидели друг друга.
Тяжелые испытания легендарного ДетинецаА сердце Нижнего — его легендарный Кремль (Детинец, Меньшой город), первые 300 лет был деревянным. Много тяжёлых испытаний выпало на его судьбу: пережил множество вражеских осад, несколько раз был полностью разорён и выжжен. Но несмотря ни на что нижегородцы восстанавливали его каждый раз вновь и вновь. А вот уже каменный Кремль, которому 500 лет, взять не удалось никому.
Памятник всемирного значенияЗамечательно сказал о моих земляках Илья Репин: «эти сильные люди хорошей породы, так умели ценить жизнь…Эти не любили селиться где-нибудь и как-нибудь…» Каждый отпечаток, шрам, рубец на сердце Нижнего — это история 📖 всего города. Приглашаю Вас узнать историю Нижегородского Кремля с момента его основания до наших дней.
В 2001 году ЮНЕСКО присвоил Нижегородскому кремлю статус памятника всемирного значения. Обо всём расскажу, всё покажу, будет интересно.
Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий и пожеланий группы.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 пл. Минина и Пожарского, Нижний Новгород
Нижегородский Кремль — сердце Нижнего
Нижегородский Кремль — сердце Нижнего
Нижегородский Кремль — сердце Нижнего
Нижегородский Кремль — сердце Нижнего

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Василий С.
Василий С.
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15 отзывов оставили туристы

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