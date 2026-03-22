Индивидуальная нескучная пешеходная экскурсия с личным гидом Город-страж

Летом 1221 года, великий князь Юрий Всеволодович заложил град на усть Оки и нарек имя ему Новград Нижний. Стал он городом-твердыней, стражем на восточных рубежах Владимиро-Суздальской Руси. Нижний Новгород возник на Волжско-Окском узле могучего торгового пути. И на берегах заповедной Волги Восток и Запад воочию увидели друг друга.

Тяжелые испытания легендарного Детинеца

А сердце Нижнего — его легендарный Кремль (Детинец, Меньшой город), первые 300 лет был деревянным. Много тяжёлых испытаний выпало на его судьбу: пережил множество вражеских осад, несколько раз был полностью разорён и выжжен. Но несмотря ни на что нижегородцы восстанавливали его каждый раз вновь и вновь. А вот уже каменный Кремль, которому 500 лет, взять не удалось никому.

Памятник всемирного значения

Замечательно сказал о моих земляках Илья Репин: «эти сильные люди хорошей породы, так умели ценить жизнь… Эти не любили селиться где-нибудь и как-нибудь…» Каждый отпечаток, шрам, рубец на сердце Нижнего — это история всего города. Приглашаю Вас узнать историю Нижегородского Кремля с момента его основания до наших дней. В 2001 году ЮНЕСКО присвоил Нижегородскому кремлю статус памятника всемирного значения. Обо всём расскажу, всё покажу, будет интересно. Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;

Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий и пожеланий группы. Важная информация: Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды. Стоимость экскурсии увеличивается на 20% в праздничные дни.