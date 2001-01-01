Индивидуальная нескучная пешеходная экскурсия ⛳ с личным гидом

Город-стражЛетом 1221 года, великий князь Юрий Всеволодович заложил град на усть Оки и нарек имя ему Новград Нижний. Стал он городом-твердыней, стражем на восточных рубежах Владимиро-Суздальской Руси. Нижний Новгород возник на Волжско-Окском узле могучего торгового пути. И на берегах заповедной Волги Восток и Запад воочию увидели друг друга.

Тяжелые испытания легендарного ДетинецаА сердце Нижнего — его легендарный Кремль (Детинец, Меньшой город), первые 300 лет был деревянным. Много тяжёлых испытаний выпало на его судьбу: пережил множество вражеских осад, несколько раз был полностью разорён и выжжен. Но несмотря ни на что нижегородцы восстанавливали его каждый раз вновь и вновь. А вот уже каменный Кремль, которому 500 лет, взять не удалось никому.

Памятник всемирного значенияЗамечательно сказал о моих земляках Илья Репин: «эти сильные люди хорошей породы, так умели ценить жизнь…Эти не любили селиться где-нибудь и как-нибудь…» Каждый отпечаток, шрам, рубец на сердце Нижнего — это история 📖 всего города. Приглашаю Вас узнать историю Нижегородского Кремля с момента его основания до наших дней.

В 2001 году ЮНЕСКО присвоил Нижегородскому кремлю статус памятника всемирного значения. Обо всём расскажу, всё покажу, будет интересно.

Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;