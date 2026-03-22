Приглашаю вас узнать историю Нижегородского Кремля с момента его основания до наших дней. Сердце Нижнего Новгорода и древнерусского народа — его легендарный Кремль. В 2001 году ЮНЕСКО присвоил Нижегородскому Кремлю
Описание экскурсии
Индивидуальная нескучная пешеходная экскурсия с личным гидом Город-страж
Летом 1221 года, великий князь Юрий Всеволодович заложил град на усть Оки и нарек имя ему Новград Нижний. Стал он городом-твердыней, стражем на восточных рубежах Владимиро-Суздальской Руси. Нижний Новгород возник на Волжско-Окском узле могучего торгового пути. И на берегах заповедной Волги Восток и Запад воочию увидели друг друга.
Тяжелые испытания легендарного Детинеца
А сердце Нижнего — его легендарный Кремль (Детинец, Меньшой город), первые 300 лет был деревянным. Много тяжёлых испытаний выпало на его судьбу: пережил множество вражеских осад, несколько раз был полностью разорён и выжжен. Но несмотря ни на что нижегородцы восстанавливали его каждый раз вновь и вновь. А вот уже каменный Кремль, которому 500 лет, взять не удалось никому.
Памятник всемирного значения
Замечательно сказал о моих земляках Илья Репин: «эти сильные люди хорошей породы, так умели ценить жизнь… Эти не любили селиться где-нибудь и как-нибудь…» Каждый отпечаток, шрам, рубец на сердце Нижнего — это история всего города. Приглашаю Вас узнать историю Нижегородского Кремля с момента его основания до наших дней. В 2001 году ЮНЕСКО присвоил Нижегородскому кремлю статус памятника всемирного значения. Обо всём расскажу, всё покажу, будет интересно. Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий и пожеланий группы. Важная информация: Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды. Стоимость экскурсии увеличивается на 20% в праздничные дни.
По договоренности, в любой свободный день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Минина и Пожарского
- Памятник Кузьме Минину
- Дмитриевская башня
- Археологическая яма
- Арсенал
- Центр современного искусства
- Георгиевская башня
- Памятник Чкалову
- Чкаловская лестница
- Смотровая площадка
- Бывший Дворец военного губернатора
- Художественный музей
- Дом Советов - дом аэроплан
- Место, где стоял Спасо-Преображенский собор
- Администрация губернатора - место, где стоял Успенский военный собор
- Обелиск Минину и Пожарскому
- Смотровая площадка, вид на Стрелку
- Вечный огонь, Мемориальный комплекс ВОВ
- Часовая башня
- Смотровая площадка у Северной башни, снаружи Кремля
- Холм поэтов
- Площадь Народного единства
- Михайло-Архангельский собор
- Гробница Кузьмы Минина
- Здание Присутственных мест
- Аракчеевский кадетский корпус
- Выставка военной техники «Горьковчане фронту»
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Покровская, 2
Завершение: Площадь Минина и Пожарского, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности, в любой свободный день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
- Стоимость экскурсии увеличивается на 20% в праздничные дни
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 92 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Замечательную экскурсию провел нам Василий Васильевич! Очень интересно и подробно была рассказана история Нижнего Новгорода, посмотрели и узнали все основные достопримечательности Нижегородского Кремля. Остались довольны и однозначно рекомендуем Василия Васильевича!
Спасибо!
Спасибо!
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М
Добрый день. Получили искреннее удовольствие от общения, объяснений и историй великолепного экскурсовода Елены (жаль фамилии не знаю). Ходили 3 взрослых и 3 детей (5 лет, 8 лет и 9 лет).
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М
Добрый день. Получили искреннее удовольствие от общения, объяснений и историй великолепного экскурсовода Елены (жаль фамилии не знаю). Ходили 3 взрослых и 3 детей (5 лет, 8 лет и 9 лет).
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А
Бронировали индивидуальную экскурсию на семью из 4-х человек (2 взрослых и 2 ребёнка - 8 и 14 лет). Гид Василий искренне любит и знает свой город, и нас тоже «заразил»
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О
Экскурсию проводила Евгения. Это истинный патриот своего города! Очень интересно рассказывает, объясняет, отвечает на все вопросы, даже если они не соответствуют общей теме экскурсии. Младшая не очень любит экскурсии, но не в этот раз. От Евгении не отходила, забрасывала вопросами. На все были даны ответы в развёрнутом виде!! Очень светлый, позитивный, весёлый человек! Огромное спасибо за увлекательную и интересную экскурсию!
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И
Экскурсия 19 июня. « Нижегородский Кремль- сердце России». Экскурсовод Ольга- профессионал в высшем понимании этого слова. Информация подавалась интересно, легко усваивалась. Это была просто встреча со старым другом, который хотел поделиться с нами новостями о своем городе. Мы стали больше ценить свою великую историю. Поставить оценку отлично- это ничего не сказать. Очень рекомендуем этого экскурсовода.
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