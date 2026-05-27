Мы пройдём по территории кремля, где древние стены и башни становятся естественными декорациями.
Вы будете увлечены городом, я — съёмкой, а формат прогулки поможет расслабиться даже тем, кто стесняется камеры.
Главное для меня — поймать ваши настоящие эмоции, а не статичные позы, поэтому я предложу вам гулять, рассматривать город и взаимодействовать друг с другом.
Описание фото-прогулки
Как пройдёт фотопрогулка
- Мы встретимся, познакомимся и обсудим маршрут
- Первые 5–10 минут я снимаю в репортажном стиле, почти незаметно, чтобы вы освоились, привыкли к камере и настроились на прогулку
- Дальше мы не спеша гуляем, останавливаясь в самых фотогеничных точках, которые я для вас подобрала
- Мы совместим величественные виды с камерными двориками, чтобы фотографии получились разными — от парадных до тёплых и личных
- И никаких искусственных улыбок
Это не классическая фотосессия с заученными позами, а живая и непринуждённая прогулка по сердцу Нижнего Новгорода.
Маршрут движения
- Точка старта: Дмитриевская башня. Здесь отличная архитектурная фактура: краснокирпичные стены, зубцы, арочные проёмы. Сделаем первые кадры на фоне главных ворот, поймаем интересный свет и настроимся на прогулку
- Остановка 1: Коромыслова башня. Движемся вдоль кремлёвской стены, в кадр попадают сразу несколько башен: Кладовая, Никольская, Коромыслова
- Остановка 2: Тайницкая башня. Рядом — здание манежа с домовой Никольской церковью. А со смотровой площадки открывается один из самых ценных ракурсов — слияние Волги и Оки, знаменитая Стрелка
- Остановка 3: Волжский откос. Здесь получаются живые и динамичные портреты с панорамой Заволжья. Чтобы добавить историческую глубину, делаем кадры у Михайло-Архангельского собора (17 век) и памятника основателю города Юрию Всеволодовичу и его сподвижнику Симеону
- Остановка 4: территория музея Арсенал и Пороховая башня. Здесь чувствуется камерность и уют, можно снять тёплые спокойные кадры на фоне зелени и старых построек
Организационные детали
- Техника: я снимаю на беззеркальную камеру Canon r6 со светосильной оптикой. Всё оборудование сертифицировано, имеет двойной запас аккумуляторов и карт памяти, чтобы ни один кадр не был потерян
- Результат: через 3–5 дней вы получите ссылку на облачное хранилище, откуда можно скачать 40–50 обработанных фотографий в высоком разрешении (подходят и для печати, и для публикации в соцсетях)
- Длительность: 40–50 мин
- По желанию сниму короткое видео для Reels (15–30 сек, нарезка с прогулки) — 3000 ₽
Дополнительно
- Подготовка: я заранее пришлю рекомендации по одежде — подскажу, какие цвета и фактуры будут лучше смотреться на фоне кремлёвских стен
- Погода: мы не отменяем встречу из-за облаков или лёгкого дождя. У меня есть опыт съёмки в разную погоду, и часто кадры в пасмурный день получаются особенно атмосферными. В случае сильных осадков мы перенесём прогулку
- Маршрут: если вы захотите задержаться где-то или наоборот, пройти быстрее — просто скажите мне
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дмитриевской башни
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород — мой родной город. Знаю его как фотограф: где в какое время ложится самый красивый свет, в каких уютных двориках прячется история, а с каких видовых точек город
